«Газпром нефть» открыла в Омске одно из лучших спортивных сооружений в мире

Фото: «Газпром нефть»

Символическое вбрасывание шайбы первого официального матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду новой омской арены сделали помощник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов.

«Разрешите передать вам приветствие и поздравления Президента РФ Владимира Путина. В 2019 году он дал поручение об образовании концессии по строительству этого прекрасного дворца спорта. За два года благодаря слаженной работе региона и компании «Газпром нефть» мы получили в подарок лучший стадион России. Поздравляю вас с возвращением «Авангарда» в родной дом!», – приветствовал болельщиков омского хоккейного клуба помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Двенадцатитысячная ледовая арена в Омске – флагманский проект программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» – крупнейшего инвестора и налогоплательщика Омской области.

«Омск — это город, в котором любят хоккей и живут хоккеем. «Газпром нефть» ставила перед собой задачу построить Арену быстро и качественно, и это удалось. Вы получили красивую, удобную, многофункциональную и современную арену. Она, безусловно, станет украшением Омска и любимым местом отдыха жителей региона.

Хочу поблагодарить тех, кто строил Арену — вы работали быстро и слаженно. Отдельная благодарность Президенту, Правительству РФ и администрации Омской области. Реализация этого проекта — это пример успешного работающего частно-государственного партнёрства. Поздравляю ещё раз всех с этим праздником хоккея!», – прокомментировал открытие комплекса Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Фото: «Газпром нефть»

Строительство арены стоимостью 12 миллиардов рублей осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», Правительствами Российской Федерации и Омской области. Воплощение проекта финансировалось «Газпром нефтью» и федеральным бюджетом на паритетных началах на основе концессионного соглашения.

«Арена станет важным элементом региональной системы подготовки юных хоккеистов, наряду с центральным комплексом академии «Авангард», построенным «Газпромом» в 2019 году», – сказал Александр Дюков во время церемонии открытия комплекса.

Основная идея архитектурно-технической концепции комплекса – многофункциональность. Его можно использовать не только для спортивных, но и для массовых мероприятий. У трибун крутой угол наклона. Это улучшает видимость и акустику ледовой чаши. Комплекс мультимедиа и концертного оборудования создает на G-Drive Арене дополнительный зрелищный эффект. На арене установлен один из самых больших в Континентальной хоккейной лиге медиакубов.

Уровень комфорта G-Drive Арена соответствует самым высоким мировым стандартам. Комплекс адаптирован под климатические условия Сибири. Здесь также есть удобные зоны кафе, большой магазин хоккейной атрибутики, детский центр, киберспортивный клуб и музей ХК «Авангард». Готовится к играм, и восстанавливаться после спортивных нагрузок спортсмены смогут в специальном спортивном блоке. В нем есть спортивные залы, медицинские и массажные кабинеты, комнаты для тренеров и судей, сервисные помещения, 6 раздевалок, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями и другая необходимая инфраструктура.

Фото: «Газпром нефть»

Ледовая арена удобно расположена и имеет хорошую транспортную доступность. Для доставки зрителей на матчи будут использоваться новые экологичные автобусы на природном газе. Они подарены Омску компанией «Газпром нефть».

«Новая домашняя площадка хоккейного клуба «Авангард» – прекрасный подарок омичам к 200-летию региона от правительства Омской области, компании «Газпром нефть» и Президента России. G-Drive Арена – одно из лучших спортивных сооружений в мире. Оно станет архитектурной доминантой левобережья и точкой притяжения для омичей и гостей Омска. Уверен, что «Авангард» почувствует мощную поддержку болельщиков в родных стенах и порадует нас новыми победами на домашнем льду», – поделился эмоциями губернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия Арены.