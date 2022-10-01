В Канаде наконец решились на переименование Тропы Свастики

Власти небольшого канадского городка Пуслинч в провинции Онтарио приняли решение переименовать улицу Swastika Trail (тропа свастики). Фото: YouTube

Власти небольшого канадского городка Пуслинч в провинции Онтарио наконец снизошли до просьб жителей и приняли решение о переименовании улицы, названной в честь свастики - Swastika Trail (тропа свастики).

Об этом рассказали канадские СМИ со ссылкой на местного жителя Рэнди Гузара.

По словам Гузара, много лет назад он познакомился с девушкой и опешил, когда услышал название улицы, на которой расположен ее дом. Вначале мужчина решил, что его подруга шутит, но позже убедился сам в том, что это правда.

Спустя некоторое время молодые люди поженились, а затем в течение многих лет пытались добиться от властей городка с населением около 7000 человек переименования названия этой улицы.

К ним подключились и другие горожане, но отцы Пуслинича были глухи к их требованиям. А может, кому-то название дарило приятные воспоминания о прошлом, когда Канада приняла немало нацистских преступников.

Положение изменилось лишь после того, как в городской совет пришли новые люди, которые и сдвинули дело с мертвой точки.

– Swastika Trail на протяжении десятилетий оставляла пятно на репутации нашего населенного пункта. Мы благодарим местных жителей, которые никогда не отказывались от своей борьбы за изменение названия улицы, и благодарны администрации города, которая осознала, что данное название неуместно, – заявила директор Центра Симона Визенталя Хайме Кирцнер-Робертс.