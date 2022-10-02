Похороны Бориса Моисеева 2 октября 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Певец и танцовщик Борис Моисеев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дату и место похорон Бориса Моисеева, который скончался от последствий инсульта 27 сентября на 69-м году жизни, не называли до последнего. Поклонники переживали: обычно хоронят на третий день, а тут и четвёртый прошел без новостей… Что за тайна вокруг погребения? Неужели Бориса Моисеева не на что хоронить? А может, вскрытие показало подозрительные результаты..?

Где пройдут похороны Бориса Моисеева

Между тем, сначала друзья-анонимы, а вслед за ними директор Бориса Моисеева и его самый близкий друг Сергей Горох наконец назвали дату и место прощания: 2 октября, 12:00, траурный зал Троекуровского кладбища.

- Похоронят там же, в тот же день. Церемония прощания пройдёт в открытом режиме, - написал помощник на странице Бориса Моисеева в соцсетях.

Говорят, с деньгами на организацию похорон и местом на кладбище для артиста помогла Алла Пугачева. Впрочем, самой Примадонны на прощании не будет: не дожидаясь церемонии, Пугачева вновь отбыла из страны. И на этот раз, похоже, уже насовсем.

Прямая онлайн-трансляция церемонии прощания с Борисом Моисеевым 2 октября 2022 года