Тренируемся выжить — Чему учат мобилизованных перед отправкой на фронт

Мобилизованные проходят боевую подготовку на полигоне в Подмосковье.
Фото: Александр БОЙКО
Терпкий запах пороха. От горизонта стрекочут пулеметы и автоматы, щелкают как хлыст снайперские винтовки, заливаются кашлем гранатометы, вздрагивают всей броней танки, затягивая все вокруг сизым дымом.
И это не фронт. Это полигон в дальнем Подмосковье.
Бойцы вспоминают, как держать оружие в руках.
Фото: Александр БОЙКО
БУЙНЫХ ВЫЧИСЛИЛИ СРАЗУ
По полигону курсируют патрули — это военная полиция и контрразведчики. Последние заметны тем, что старательно «не привлекают к себе внимания». И все они тут «присматривают за дисциплиной».
- И как дисциплинка? - спрашиваю их.
- Наведена проверенным методом!
- Это как?
- В первые дни никого не одергивали, дали проявить себя «во всей красе». Зато сразу стало ясно - кто тут буйный. С ними и «провели работу». С тех пор - тишина.
Командир поправляет амуницию.
Фото: Александр БОЙКО
КУРИЛКА И СУХПАЙ
В армии все самое интересное всегда узнаешь в курилке. Иду туда. Тут и ларек с кофе, и обед можно погреть.
- А что, в столовой кормят плохо?
- Нормально. Но есть выбор - кто-то едет на автобусе в столовку, а кто-то погреет прямо на полигоне сухпай и опять тренируется. Времени-то мало, учеба - круглосуточная.
- И ночью?
- А когда еще изучать ночные прицелы и тактику ночного боя?
Знакомство с современной боевой техникой.
Фото: Александр БОЙКО
ИНТЕРНЕТА НЕТ, ГОРЯЧАЯ ВОДА - ЕСТЬ
- Спите где?
- Сначала поселили в палатки, - рассказывает зам. командира взвода отмобилизованных Денис. - Но было еще тепло. Потом рассовали по казармам. Горячая вода есть, а вот телевизоров и интернета нет. Чтобы не отвлекались. Из связи с миром только кнопочные телефоны. Родня приезжает на КПП, передают домашнюю еду, амуницию, какую закажешь. Увольнений нет.
Учение проходят сутками.
Фото: Александр БОЙКО
НИКАКОЙ МУШТРЫ И БЕГА С ГОЛЫМ ТОРСОМ
- Подъем во сколько?
- В шесть!
- И как в армии — с голым торсом на пробежку?
- Ни фига. Вообще никаких зарядок и муштры. Спасибо, что из нас хоть спортсменов не делают. Завтрак в семь. А дальше — тренировки, тренировки...
- И долго так? Когда на Донбасс-то?
- Обещают водителей бронетехники месяц гонять. А мотострелков - за пару недель научат. Я вот 17 лет назад служил в артразведке. Так за это время изменилось примерно все. И оружие и тактика.
- Почему на ногах кроссовки, берцы не выдали?
- Выдали. Новые. Поэтому сразу ноги натер. Надо разнашивать. Есть и пара своих берцев. Я вообще на 120 тыщ снаряги себе набрал. Все с собой повезу!
НЕСТИ ДРУГА НА ПОЛУСОГНУТЫХ
Прямо у дороги мобилизованные взваливают друг-друга на плечи. Учатся правильно выносить с поля боя.
- Забрасываете на спину и несете на согнутых ногах, - кричит им инструктор. - Обязательно на согнутых! Прямая нога попадет в яму — все, сломается под двойным весом.
- Давай-давай, учи меня лучше, - повторяет мобилизованный инструктору, который подтягивает ему лямки на бронежилете.
Инструкторы тут не простые: встречаются с костылями - вернулись из Сирии и Донбасса после ранений.
Выносить с поля боя раненых нужно на полусогнутых ногах.
Фото: Александр БОЙКО
КАКИЕ ТУТ ВСЕ РАЗНЫЕ
Рядом закашлял гранатомет. С ним возятся два 30-летних парня — оба Алексея - Байдаков и Ногаль. Один еще на прошлой неделе был консультантом по подбору одежды в Вайлдберриз, другой - спасателем в МЧС.
- Ничего себе, какие у вас профессии разные.
- А то. И вот где бы мы еще пересеклись в жизни? - шутят парни.
В километре над лесом вырвались клубы дыма.
- Молодцы, попали, - радуется инструктор за двух Алексеев.
ФОРМА? ГЛАВНОЕ ЧТО НЕ ЖМЕТ
Перед танками выстроились служившие механиками - водителями. Форма на всех новенькая - образца 2015 года. Но некоторым куртки явно великоваты.
- Да, мы ж не богатыри. Мы танкисты. Главное, не жмет, - отшучивается мобилизованный Роман. - По размеру обещают выдать. Позже. Тыловиков тоже можно понять: обуть и одеть еще одну армию не просто. Мы же все после 30 лет все становимся «нестандартными»: у кого пузо, у кого - попа, одним ботинки жмут, другим — шапка, - балагурит Роман тоном Васи Теркина.
На фронте, говорят, с такими легко...
Фото: Александр БОЙКО
СЛИТЬСЯ С ТАНКОМ
- По ма-ши-нам, - командует механикам-водителям сержант Александр. Он недавно отучился срочником в учебке.
- У меня товарищ на танке Т-72 служил, узнал, что тут можно на Т-90 переучиться - сам побежал добровольцем в военкомат, - рассказывает Александр.
- Сколько этих мужиков учить будете?
- А сколько надо, чтоб они с танком слились в одно целое? - задумывается Александр. - Недели две. А, может, и месяц уйдет...
После круга на БМП Роман с довольным лицом спрыгивает с брони: Восемь лет не водил! Но ведь руки-ноги-то помнят, а? Нет, вы видели? Сел и поехал!
Фото: Александр БОЙКО
Призванные бойцы вспоминают, как водить танк.
Фото: Александр БОЙКО
БИТЬ ВРАГА В ГОРОДЕ
За стрельбами со стороны наблюдает замначальника Московского высшего командного общевойскового училища полковник Сергей Золотарев. Он уже заявил, что ведется не только «восстановление навыков в стрельбе и вождении боевых машин». Но еще и обучение бою в городе.
И точно. На стрельбище огромные «ширмы». В плотной ткани прорезаны «двери», «окна». Мобилизованные учатся в этих «городских джунглях» стрелять и управлять коптерами. Сначала запускают в «дом к врагу» дрон-разведчик. А потом туда летят гранаты и пули.
Стрельба «в городе» идет по металлическим мишеням. Каждое попадание - молотом по наковальне.
Мобилизованные учатся вести бой в городских условиях
Фото: Александр БОЙКО
ГЕЙМЕРЫ - БОГИ ДРОНОВ
В небе жужжит беспилотник. Под ним — монитор, у него столпились мобилизованные.
- И вот что замечено, - говорит мне инструктор. - Дронами ловчее всего управляют геймеры - те, кто любил сидеть ночи напролет в интернет-стрелялках. Они джойстик чувствуют как самих себя.
«Птичку» гоняет над тучами мобилизованный москвич Олег Нуйчев. С ним в подразделение попали и три его брата: Егор, Виталий и Сергей. Все братья станут операторами дронов.
- Мы так решили: призовут одного - идем в военкомат вчетвером, - говорит Олег. - Служить тоже будем вместе. Я сам 9 месяцев назад дембельнулся с флота, а Егор - два месяца назад. Родителям обещали присматривать за младшими, ну и прикрывать в бою друг-друга.
Лучше всего управлять дронами получается у геймеров
Фото: Александр БОЙКО
ЗИМОЙ НА УКРАИНЕ ТУМАНЫ...
- Есть хитрости? - спрашиваю инструктора. - Может стоит учить бойцов при зависании вражеского беспилотника прикидываться убитыми?
- Наши бойцы среди трупов маскировались, чтобы поспать. Но на дронах бывают тепловизоры. Если с него заметен тепловой след, могут сбросить гранату. А еще зимой на Украине погода сырая. Часто туманы. В небе останутся только армейские дроны, посмотрим, как они себя поведут.
Спасение от дронов - теплозащитные костюмы пожарных
Фото: Александр БОЙКО
ПАТРОНАМ - ПОЛВЕКА
Я сам не стрелял из Калашникова уже лет 20. Беру его из рук мобилизованного работника московского метро Юрия Тагама.
- Как отстрелялся?
- Руки помнят, дух боевой, погода солнечная, - отшучивается Юрий. - Семь лет назад служил, стрелять приходилось. Но относились тогда к этому как к игре что ли... Теперь все всерьез - надо вернуться живым. Я дома своим обещал.
Стреляю. Ну как, стреляю - пробую. Ростовая мишень падает лишь со второго выстрела. Ищу вторую. Не вижу.
- Почему не видно мишеней, траву не косили? - кричу инструктору.
- Так мы не в тире, враг тоже будет прятаться в траве, в лесу, в снегу. Ищи.
- Нашел!
Поднимаю с земли гильзы. На донышке выбит год. Да ладно! 1976-й?!! Полвека прошло, а они все не израсходованы? Значит, патронов надолго хватит.
Защитные костюмы
Фото: Александр БОЙКО
СНАЙПЕРСКИЕ ХИТРОСТИ
Беру снайперскую винтовку СВД. С 300 метров легко кладу мишень с первого раза, а вот с 600 рука уже дрогнула, на 800 дыхание контролировать все труднее. Так без тренировки и сам легко станешь мишенью.
- А маскируетесь теперь как? - достаю вопросами инструктора. - Если враг с тепловизором, тебе же никакие веточки и маскхалаты не помогут.
- А огнестойкие комбинезоны, как у пожарных, помогают, спокойно отвечает он. - Через них ни влага, ни тепло не проходит. И они совсем недорогие.
Я посмотрел потом в интернете — в самом деле, можно купить такой комбез-невидимку за 2500-3500 рублей. Вот что надо везти с собой на Донбасс!
Стрельбы.
Фото: Александр БОЙКО
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ
Уезжая с полигона я подумал: вот если меня мобилизуют, чему увиденному здесь я хотел бы научиться в первую очередь? Всему!
Но ни один полигон не заменит фронт. Там тоже придется учиться выживать и побеждать. Дай бог этим мужикам попасть в руки честных, обстрелянных командиров, которые будут их беречь.
Я уезжал и твердил про себя: ребята, вы главное - возвращайтесь.