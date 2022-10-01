Тренируемся выжить — Чему учат мобилизованных перед отправкой на фронт

Мобилизованные проходят боевую подготовку на полигоне в Подмосковье. Фото: Александр БОЙКО

Терпкий запах пороха. От горизонта стрекочут пулеметы и автоматы, щелкают как хлыст снайперские винтовки, заливаются кашлем гранатометы, вздрагивают всей броней танки, затягивая все вокруг сизым дымом.

И это не фронт. Это полигон в дальнем Подмосковье.

Бойцы вспоминают, как держать оружие в руках. Фото: Александр БОЙКО

БУЙНЫХ ВЫЧИСЛИЛИ СРАЗУ

По полигону курсируют патрули — это военная полиция и контрразведчики. Последние заметны тем, что старательно «не привлекают к себе внимания». И все они тут «присматривают за дисциплиной».

- И как дисциплинка? - спрашиваю их.

- Наведена проверенным методом!

- Это как?

- В первые дни никого не одергивали, дали проявить себя «во всей красе». Зато сразу стало ясно - кто тут буйный. С ними и «провели работу». С тех пор - тишина.

Командир поправляет амуницию. Фото: Александр БОЙКО

КУРИЛКА И СУХПАЙ

В армии все самое интересное всегда узнаешь в курилке. Иду туда. Тут и ларек с кофе, и обед можно погреть.

- А что, в столовой кормят плохо?

- Нормально. Но есть выбор - кто-то едет на автобусе в столовку, а кто-то погреет прямо на полигоне сухпай и опять тренируется. Времени-то мало, учеба - круглосуточная.

- И ночью?

- А когда еще изучать ночные прицелы и тактику ночного боя?

Знакомство с современной боевой техникой. Фото: Александр БОЙКО

ИНТЕРНЕТА НЕТ, ГОРЯЧАЯ ВОДА - ЕСТЬ

- Спите где?

- Сначала поселили в палатки, - рассказывает зам. командира взвода отмобилизованных Денис. - Но было еще тепло. Потом рассовали по казармам. Горячая вода есть, а вот телевизоров и интернета нет. Чтобы не отвлекались. Из связи с миром только кнопочные телефоны. Родня приезжает на КПП, передают домашнюю еду, амуницию, какую закажешь. Увольнений нет.

Учение проходят сутками. Фото: Александр БОЙКО

НИКАКОЙ МУШТРЫ И БЕГА С ГОЛЫМ ТОРСОМ

- Подъем во сколько?

- В шесть!

- И как в армии — с голым торсом на пробежку?

- Ни фига. Вообще никаких зарядок и муштры. Спасибо, что из нас хоть спортсменов не делают. Завтрак в семь. А дальше — тренировки, тренировки...

- И долго так? Когда на Донбасс-то?

- Обещают водителей бронетехники месяц гонять. А мотострелков - за пару недель научат. Я вот 17 лет назад служил в артразведке. Так за это время изменилось примерно все. И оружие и тактика.

- Почему на ногах кроссовки, берцы не выдали?

- Выдали. Новые. Поэтому сразу ноги натер. Надо разнашивать. Есть и пара своих берцев. Я вообще на 120 тыщ снаряги себе набрал. Все с собой повезу!

НЕСТИ ДРУГА НА ПОЛУСОГНУТЫХ

Прямо у дороги мобилизованные взваливают друг-друга на плечи. Учатся правильно выносить с поля боя.

- Забрасываете на спину и несете на согнутых ногах, - кричит им инструктор. - Обязательно на согнутых! Прямая нога попадет в яму — все, сломается под двойным весом.

- Давай-давай, учи меня лучше, - повторяет мобилизованный инструктору, который подтягивает ему лямки на бронежилете.

Инструкторы тут не простые: встречаются с костылями - вернулись из Сирии и Донбасса после ранений.

Выносить с поля боя раненых нужно на полусогнутых ногах. Фото: Александр БОЙКО

КАКИЕ ТУТ ВСЕ РАЗНЫЕ

Рядом закашлял гранатомет. С ним возятся два 30-летних парня — оба Алексея - Байдаков и Ногаль. Один еще на прошлой неделе был консультантом по подбору одежды в Вайлдберриз, другой - спасателем в МЧС.

- Ничего себе, какие у вас профессии разные.

- А то. И вот где бы мы еще пересеклись в жизни? - шутят парни.

В километре над лесом вырвались клубы дыма.

- Молодцы, попали, - радуется инструктор за двух Алексеев.

ФОРМА? ГЛАВНОЕ ЧТО НЕ ЖМЕТ

Перед танками выстроились служившие механиками - водителями. Форма на всех новенькая - образца 2015 года. Но некоторым куртки явно великоваты.

- Да, мы ж не богатыри. Мы танкисты. Главное, не жмет, - отшучивается мобилизованный Роман. - По размеру обещают выдать. Позже. Тыловиков тоже можно понять: обуть и одеть еще одну армию не просто. Мы же все после 30 лет все становимся «нестандартными»: у кого пузо, у кого - попа, одним ботинки жмут, другим — шапка, - балагурит Роман тоном Васи Теркина.

На фронте, говорят, с такими легко...

Фото: Александр БОЙКО

СЛИТЬСЯ С ТАНКОМ

- По ма-ши-нам, - командует механикам-водителям сержант Александр. Он недавно отучился срочником в учебке.

- У меня товарищ на танке Т-72 служил, узнал, что тут можно на Т-90 переучиться - сам побежал добровольцем в военкомат, - рассказывает Александр.

- Сколько этих мужиков учить будете?

- А сколько надо, чтоб они с танком слились в одно целое? - задумывается Александр. - Недели две. А, может, и месяц уйдет...

После круга на БМП Роман с довольным лицом спрыгивает с брони: Восемь лет не водил! Но ведь руки-ноги-то помнят, а? Нет, вы видели? Сел и поехал!

Фото: Александр БОЙКО

Призванные бойцы вспоминают, как водить танк. Фото: Александр БОЙКО

БИТЬ ВРАГА В ГОРОДЕ

За стрельбами со стороны наблюдает замначальника Московского высшего командного общевойскового училища полковник Сергей Золотарев. Он уже заявил, что ведется не только «восстановление навыков в стрельбе и вождении боевых машин». Но еще и обучение бою в городе.

И точно. На стрельбище огромные «ширмы». В плотной ткани прорезаны «двери», «окна». Мобилизованные учатся в этих «городских джунглях» стрелять и управлять коптерами. Сначала запускают в «дом к врагу» дрон-разведчик. А потом туда летят гранаты и пули.

Стрельба «в городе» идет по металлическим мишеням. Каждое попадание - молотом по наковальне.

Мобилизованные учатся вести бой в городских условиях Фото: Александр БОЙКО

ГЕЙМЕРЫ - БОГИ ДРОНОВ

В небе жужжит беспилотник. Под ним — монитор, у него столпились мобилизованные.

- И вот что замечено, - говорит мне инструктор. - Дронами ловчее всего управляют геймеры - те, кто любил сидеть ночи напролет в интернет-стрелялках. Они джойстик чувствуют как самих себя.

«Птичку» гоняет над тучами мобилизованный москвич Олег Нуйчев. С ним в подразделение попали и три его брата: Егор, Виталий и Сергей. Все братья станут операторами дронов.

- Мы так решили: призовут одного - идем в военкомат вчетвером, - говорит Олег. - Служить тоже будем вместе. Я сам 9 месяцев назад дембельнулся с флота, а Егор - два месяца назад. Родителям обещали присматривать за младшими, ну и прикрывать в бою друг-друга.

Лучше всего управлять дронами получается у геймеров Фото: Александр БОЙКО

ЗИМОЙ НА УКРАИНЕ ТУМАНЫ...

- Есть хитрости? - спрашиваю инструктора. - Может стоит учить бойцов при зависании вражеского беспилотника прикидываться убитыми?

- Наши бойцы среди трупов маскировались, чтобы поспать. Но на дронах бывают тепловизоры. Если с него заметен тепловой след, могут сбросить гранату. А еще зимой на Украине погода сырая. Часто туманы. В небе останутся только армейские дроны, посмотрим, как они себя поведут.

Спасение от дронов - теплозащитные костюмы пожарных Фото: Александр БОЙКО

ПАТРОНАМ - ПОЛВЕКА

Я сам не стрелял из Калашникова уже лет 20. Беру его из рук мобилизованного работника московского метро Юрия Тагама.

- Как отстрелялся?

- Руки помнят, дух боевой, погода солнечная, - отшучивается Юрий. - Семь лет назад служил, стрелять приходилось. Но относились тогда к этому как к игре что ли... Теперь все всерьез - надо вернуться живым. Я дома своим обещал.

Стреляю. Ну как, стреляю - пробую. Ростовая мишень падает лишь со второго выстрела. Ищу вторую. Не вижу.

- Почему не видно мишеней, траву не косили? - кричу инструктору.

- Так мы не в тире, враг тоже будет прятаться в траве, в лесу, в снегу. Ищи.

- Нашел!

Поднимаю с земли гильзы. На донышке выбит год. Да ладно! 1976-й?!! Полвека прошло, а они все не израсходованы? Значит, патронов надолго хватит.

Защитные костюмы Фото: Александр БОЙКО

СНАЙПЕРСКИЕ ХИТРОСТИ

Беру снайперскую винтовку СВД. С 300 метров легко кладу мишень с первого раза, а вот с 600 рука уже дрогнула, на 800 дыхание контролировать все труднее. Так без тренировки и сам легко станешь мишенью.

- А маскируетесь теперь как? - достаю вопросами инструктора. - Если враг с тепловизором, тебе же никакие веточки и маскхалаты не помогут.

- А огнестойкие комбинезоны, как у пожарных, помогают, спокойно отвечает он. - Через них ни влага, ни тепло не проходит. И они совсем недорогие.

Я посмотрел потом в интернете — в самом деле, можно купить такой комбез-невидимку за 2500-3500 рублей. Вот что надо везти с собой на Донбасс!

Стрельбы. Фото: Александр БОЙКО

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ

Уезжая с полигона я подумал: вот если меня мобилизуют, чему увиденному здесь я хотел бы научиться в первую очередь? Всему!

Но ни один полигон не заменит фронт. Там тоже придется учиться выживать и побеждать. Дай бог этим мужикам попасть в руки честных, обстрелянных командиров, которые будут их беречь.

Я уезжал и твердил про себя: ребята, вы главное - возвращайтесь.