По затопленным улицам Флориды плавают акулы и крокодилы

Число жертв приблизилось к восьми десяткам: официально подтверждена гибель 77 человек Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах продолжают оценивать ущерб, нанесенный юго-востоку страны ураганом «Ян».

Основной удар природной стихии приняла на себя Флорида, «Ян» также прошелся по территории Вирджинии, Делавэра, Северной и Южной Каролин, вызвав наводнения и разрушения. В порт Майами не могут вернуться круизные корабли, парализована работа аэропортов, миллионы домов остаются без света.

Число жертв приблизилось к восьми десяткам: официально подтверждена гибель 77 человек.

Президент США Джо Байден сообщил, что Америка лишь «начинает оценивать масштабы разрушений, которые могут стать одними из самых страшных в истории страны». Он уверен, что с продолжением спасательных работ количество погибших увеличится.

Губернатор Флориды назвал ущерб, нанесенный «Яном», историческим.

Во Флориде акула заплыла на одну из городских улиц. Власти штата также подтвердили, что получили несколько обращений по поводу оказавшихся в затопленных дворах живых крокодилов и других представителей дикой фауны.

К утру воскресенья «Ян» ослабил свою силу и стал, как сообщили синоптики, постштормовым ливневым циклоном.

Белый дом анонсировал, что в ближайший понедельник Байден вместе с супругой отправятся в Пуэрто-Рико, а в среду посетят Флориду – территории, наиболее пострадавшие от урагана.