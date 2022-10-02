Минобороны России уничтожило в здании СБУ Днепропетровска более 35 сотрудников и советников НАТО

В результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников Фото: REUTERS

Специальная военная операция на Украине оборачивается для ВСУ огромными потерями. Каждое наступление на какой-нибудь поселок - сотни жертв. Иностранные советники не жалеют украинских военнослужащих.

Выжившим западенцам тоже есть повод для радости: по уточненным данным, что прозвучали на прошедшем брифинге в Москве, этих иностранных советников на Украине стало значительно меньше.

«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант перечисли потери ВСУ на основных направлениях: на Купянском ракетными ударами уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, на Краснолиманском потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты, а на Николаево-Криворожском уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

«Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано», - сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что «за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих». Список безусловно неполный, так как публикуются только данные, что подтверждены различными средствами электронной разведки.

Отметим, что ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено: 51 артиллерийское подразделение на огневых позициях, 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300», а также живая сила и военная техника в 178-ми районах.

Силы ПВО сбили за сутки 8 украинских беспилотников, 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», сбита над Херсонской областью и баллистическая ракета «Точка-У».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

310- самолетов.

155 - вертолетов.

2134 - беспилотных летательных аппарата.

378 - зенитных ракетных комплексов.

5281 - танк и другие боевые бронированные машины.

858 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3443 - орудия полевой артиллерии и миномета.

6126 - единиц специальной военной автомобильной техники.