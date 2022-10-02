Лия Ахеджакова: "В худсовет, даже если предложат, не пойду - не люблю самодеятельность"

Актриса Лия Ахеджакова Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

На днях Председатель Союза кинематографистов РФ режиссер Никита Михалков попросил премьер-министра Михаила Мишустина об отсрочке от мобилизации для специалистов киноотрасли. Без них даже уже запущенные съемочные процессы не будут закончены. Не говоря о будущих фильмах. Не только в кино, но и в театрах сотрудников призывают по мобилизации.

Из-за этого начались срочные вводы в спектакли то ли на место мобилизованных, то ли, наоборот, напуганных и уехавших. В любом случае, людей в театрах стало меньше. Актриса Лия Ахеджакова со свойственной ей прямотой и искренностью сказала, что настроение у нее ужасное, прямо катастрофическое: «Какое творчество? У меня все (!) партнеры военнообязанные». 1 октября в «Современнике» прошел сбор труппы. В спектаклях, в которых играет Ахеджакова, занята молодежь. Особенно ее беспокоит судьба спектакля «Первый хлеб».

- Директор мне сказал, что к 17 октября введут новых артистов, - говорит Ахеджакова. - Они тоже молодые. И тоже подлежат мобилизации. Это возраст такой. "Первого хлеба" в ноябрьской афише нет. Очень жаль: этот спектакль попал в наше время (в нем речь о молодых ребятах, которые не знают, зачем и как жить, и уходят на войну - Ред.). Овации, зрители аплодируют стоя. В другом моем спектакле «Сказка про последнего ангела» (Театр Наций) тоже играет одна молодежь. Это великий спектакль. Даже боюсь думать, что и его могут снять. Останется только «Джин» (спектакль «Игра в джин»)? Потому что в нём играют два старых человека (сама Ахеджакова и Василий Бочкарев – Ред.). Театр держится на молодежи. А что теперь? Будут женские театры или театры стариков…

Критические высказалась Лия Меджидовна и о художественном совете, который появился в «Современнике» этим летом после ухода с должности худрука режиссера Виктора Рыжакова. В худсовет вошли Владислав Ветров, Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.

- Даже если бы мне предложили войти в худсовет, я бы ни за что не пошла. Я знаю, что это такое. Самодеятельность я очень не люблю. Это, когда артисты становятся режиссерами. Нужен художественный руководитель-режиссер с его индивидуальностью, его представлением о театре. Не артисты.