Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО: Что дальше

Недавно Зеленский подписал заявление об экстренном вступлении Украины в НАТО. Фото: REUTERS

Президенты девяти государств Центральной и Восточной Европы - Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Румынии, Словакии, Черногории и Северной Македонии - выступили с совместным заявлением, говорится на сайте польского президента. Они объявили о поддержке суверенитета Украины и осудили прошедшие референдумы. Также политики выступили за будущее вступление Украины в состав НАТО и призвали стран-участниц Альянса «значительно увеличить военную помощь» Киеву.

«Мы по-прежнему непреклонны в своей поддержке решения, принятого на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, о будущем членстве Украины», - говорится в коллективном заявлении. Ни о каком незамедлительном принятии незалежной в Альянс в документе не говорится.

Вопрос принятия Украины в НАТО по-прежнему является камнем преткновения для членов Североатлантического альянса. Как отмечает издание Politico, заявка Киева на ускоренное принятие в военно-политический блок стала неожиданностью для Вашингтона.

Как отмечают источники, в Белом доме сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в Альянсе. Отказываются поддержать стремление украинцев присоединится к НАТО спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр обороны Ллойд Остин. При этом американский истеблишмент опасается в первую очередь, что вступление Украины повлечет за собой необходимость соблюдения 5 статьи Устава НАТО - участие американских военных в защите любой страны-члена НАТО, который подвергся нападению. Это приведет к прямому военному противостоянию между США и Россией.

«Украина стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Соединенных Штатах оставались обеспокоены перспективой войны с Россией», - говорится в статье.

В Германии в свою очередь заявили, что Берлин не может самостоятельно одобрить заявку Киева, поскольку это противоречит принципам работы НАТО. Такое решение могут принять только консолидировано все 30 стран-членов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отметил, что на сегодня вступление Украины в НАТО можно понять, но это не является основным вопросом.