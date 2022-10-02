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Политика2 октября 2022 14:30

В России перенесли осенний призыв: объясняем, будут ли "дыры" в армии

Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец отвечает на вопросы о призыве
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Осенний призыв откладывается.

Осенний призыв откладывается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По указу президента, со службы увольняются 127 тысяч солдат и сержантов-срочников, которые выслужили положенный срок. Но далеко не все из них служили именно в армии - в России есть немало других ведомств, где законом предусмотрена военная служба (МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСИН, ФСО). Так вот, из 127 тысяч служивых «дембелей», армейцев - чуть больше половины.

Для нашей миллионной армии временное отсутствие 60-65 тысяч солдат на штатных должностях критическим не станет.

К тому же увольняемые срочники одного призыва не служат все вместе - они «рассыпаны» по подразделениям и частям.

Что касается месяца «пересменки», то остающимся в строю до прихода пополнения придется нести службу (скажем, караульную) с усиленной нагрузкой. Не исключаю, что в условиях частичной мобилизации некоторые командиры постараются попридержать увольнение «дембелей» на недельку-другую. Но это только в том случае, если есть обоснованное законом указание «сверху».

Когда возможна задержка с увольнением:

- из-за участия в боевом походе кораблей ВМФ РФ (если у тебя дембель, а корабль в море, просто так с него ты сыти не можешь)

- пришлось сидеть на гауптвахте

- был в самоволке, но не привлечен к уголовной ответственности (по закону это время, как и «отсидка на губе» не засчитывается в общий срок службы. Приказ об увольнении таких военнослужащих издается только по истечении времени, которое они в общей сложности находились на гауптвахте или в самовольной отлучке.)

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