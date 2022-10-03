Интернет-магазины наживаются на мобилизованных: бронежилеты продают с наценкой до 2000%

Самый ходовой товар в военторгах - бронежилет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После объявления частичной мобилизации цены в российских военторгах на часть позиций выросли в три-четыре раза. Есть предприниматели, которые накручивают на самый ходовой товар — бронежилеты — и 2000%. Изменения можно отследить через специальные сайты, которые мониторят ценники онлайн-магазинов.

Например, бронежилет 6Б45 из состава экипировки «Ратник» продавали за 7000 – 15 000 рублей, а сейчас по 60 000 – 150 000 рублей. Сервис Price.ru подсчитал, что за неделю с 21 сентября, когда был опубликован приказ о частичной мобилизации, спрос на бронежилеты вырос почти в пять раз. В топе покупок берцы, термобелье, спальники, наборы аптечек. Берут коллиматорные прицелы, дульные насадки, которые глушат звук выстрела и гасят яркий всполох.

«НАМ ПОТОМ ПРОДАВАТЬ НЕЧЕГО БУДЕТ»

Ажиотаж по законам рынка толкает цены вверх. Грустно, но нашему потребителю не привыкать: в начале пандемии тюбик антисептика стоил как французский коньяк. После ухода иностранных брендов техники «айфоны» несколько недель продавали за 1 млн рублей, пока не выяснилось, что их легко везут параллельным импортом. Только вот без гаджета выжить можно, а спекулирование амуницией вызывает прилив совсем некрасивых слов.

Военторги оправдываются:

— Раньше у нас по большей части покупали софтшел-экипировку (камуфляжная одежда: практичная, непромокаемая, эргономичная — Авт.). Брали те, кто походы любит, охоту, страйкбол. Она иностранная. Сейчас всю разобрали, где параллельным импортом доставать? Что касается амуниции — «броников», шлемов — вы нас поймите. Поставок от наших предприятий в ближайшее время не будет — все пойдет на гособоронзаказ. Мне как работать? Поэтому цены подняли, не хочется потом голодными сидеть, — на условиях анонимности рассказал KP.RU один из ИП, который торгует снаряжением.

С ним не согласен основатель магазина-военторга Shooter-Man и инструктор федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур «Кремль-9» Марат Сутаев.

— Неприятно слышать такое. Страна в одном патриотическом порыве, но тут появляются элементы, которые ведут себя, гм-м-м… иначе. Одни - мужественно на фронт, другие наживаются. Мне поставщики сейчас отказываются поставлять товары, знаете почему? Объясняют: зачем розничным предпринимателям по оптовым ценам отдавать, когда через свои интернет-магазины сами продадут с наценкой, ведь все равно купят!

Самый популярный товар в военторге на сегодня — бронежилет. При этом нужно уточнять, прилагаются ли к нему защитные пластины, а то могут и пустой продать.

А ТОТ ЛИ ЭТО «РАТНИК»?

Сутаев приводит пример. В военторге «плитник» (это жилет в который вставляют бронепластины, в отличие от бронежилета — целого изделия) стоил 10 000 рублей. Поставщик-изготовитель отдавал оптовую партию магазину по 7000 рублей. Была договоренность: и поставщик в своем интернет-магазине, и военторг продают примерно по схожей цене. А сейчас поставщики «плитников» выставляют на своем сайте их по 12 000 рублей и дороже — ведь есть спрос.

— Я не думаю, что в военторгах закончатся товары. Даже если что-то сами недостаточно выпускаем, то импорт налаживается. Ботинок в Беларуси много делают, из Китая спальники и прочее везут. Вообще, то что сейчас происходит — это очищение экономики. Многое в этой сфере делали с импортными компонентами, сейчас запускают наше.

Другая проблема, по словам Сутаева, продажи подделок. Тот же бронежилет 6Б45 относится к комплекту экипировки «Ратник» — самой актуальной на сегодня версии снаряжения, которую Минобороны выдает бойцами. Когда амуницию презентовали в 2013-2014 годах, ее называли «солдат будущего». Потому что характеристики изделий — выдающиеся. Над комплектом работали десятки НИИ, НПО и оборонных предприятий.

— Уверены, что в жилетах из интернета та самая бронеплита, а не привезенная из другой азиатской страны? Это большая проблема рынка. Особенно в случае с касками — китайские перекрашивают под наши только так! Опасность еще в том, что у нас и в других странах по разному считаются классы бронезащиты. Например, натовский класс защиты 5, как наш — 4 (чем выше класс, тем от более «мощной» пули защитят пластины — Авт.). Другой вопрос — откуда в продаже настоящий «Ратник»? У него есть военный индекс, который указывает: для государства эта экипировка по значимости не ниже, чем оружие. Вы же не можете торговать боевым оружием. Если это ворованный «Ратник», значит армия что-то недополучила — надо срочно разбираться, — подытожил Марат Сутаев.

Пластины тоже прибавили в цене. Другой вопрос: защитят ли от настоящей пули и осколка?

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН ТУТ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Антимонопольная служба (ФАС) и Генпрокуратура отреагировали на сообщения о спекулятивных ценах. Первое ведомство разослало запросы по крупным маркетплейсам и сетям спорттоваров — ведь спрос также на спальники, туристическое снаряжение. Прокуроры собираются проводить рейды по регионам в конкретных магазинах.

Офицер запаса, специалист тылового обеспечения, а сейчас известный юрист Юрий Капштык рассказал KP.RU:

— Есть нормы обеспечения и довольствия для призываемых, которые устанавливает Минобороны. В них учтено все: от ботинок с высоким берцем до граммов хлеба на обед. То, что люди приезжают на сборные пункты со своим снаряжением, их выбор. Не запрещается носить и использовать свое.

Эксперт объясняет: ФАС и другим ведомствам вряд ли удастся добиться снижения цены в коммерческих военторгах. Во-первых, процедура долгая: проверять десятки или даже сотни бизнесменов, завести дела, суды, обжалования… Во-вторых, основания для воздействия на предпринимателей юридически спорные.

— Ведь это нарушение предпринимательского права. Купил ботинки за 2000, продаешь — за 10 000 рублей на фоне ажиотажного спроса. Раньше — это спекуляция, а сейчас предпринимательство. Поэтому ФАС и другие контрольные органы оперативно сработать не смогут, у них нет законных оснований. Если бы в стране была единая сеть военторгов и призывников обязывали бы закупить там вещи — это другое дело, — говорит Юрий Капштык.

Собеседник убежден: военторги проверок не испугаются. На фоне рекордной выручки смогут нанять хороших юристов, которые докажут в суде: предприниматель имеет право устанавливать цену сам, а покупать или нет — дело гражданина. Ведь Минобороны призывников всем обеспечивает, остальное — личный выбор человека. Госрегулирование цен в этой сфере сейчас невозможно:

— Если бы государство национализировало все предприятия, которые занимаются производством амуниции, тогда могли бы ввести единые цены или пояса цен, как это было в СССР, — резюмировал юрист.

В ТЕМУ

Ажиотаж с экипировкой стали использовать и онлайн-аферисты. Как минимум об одном таком инциденте «КП» сообщил источник в правоохранительных органах. На сайтах с объявлениями москвич увидел предложение о продаже бронежилета за 60 тысяч рублей. Списались с продавцом, тот скинул номер карты и предупредил: пока оплата не поступит, товар не отправит. Якобы желающих много, тратить время продавец не хочет. Мужик поверил, и перевел всю сумму. После этого торговец перестал выходить на связь. Силовики пока ведут проверку, если изложенная в заявлении москвича история подтвердится, заведут уголовное дело.