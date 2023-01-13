Анна Семенович рассказала о страшной потере в семье: «Зрители не могли понять, почему я рыдаю»

Фото: Артем КОСТЕНКО

На вечеринку Анна Семенович прибыла при параде. Заметно постройневшая артистка предстала перед гостями в черном брючном костюме с жилетом и широкополой шляпе. Мы решили выяснить, как Аня привела себя в форму.

- Аня, вы сильно постройнели. В чем секрет?

- Я недавно в третий раз переболела ковидом, причем достаточно серьезно. Я этому поначалу не придала особого значения: думала просто головная боль. Но потом появилась сильная слабость, а температура подскочила до 39.5. Ко мне приезжали врачи и ставили капельницы. Хотя серьезных последствий в этот раз нет, но ковид очень сильно вымывает из крови витамины ослабляет иммунитет. Доктора прописали мне огромное количество БАДов и витаминов. Я пью их буквально горстями. Но поскольку все это время я лежала дома, а спортом заниматься было нельзя, то я успела набрать лишних килограммов. А сейчас ввела спорт и массажи, и вот привела себя в порядок. У меня дома есть тренажерная дорожка, где занимаюсь ежедневно по 80 минут. Сама составила программу, поскольку по образованию я тренер.

Фото: Артем КОСТЕНКО

- Как отметили Новый год?

- На работе. Обычно прямо за сценой слушаешь бой курантов и речь президента, а, сделав глоток шампанского, снова выбегаешь к зрителям и продолжаешь их радовать.... Первого января у папы день рождения. У нас традиция, что в этот день я приезжаю к родителям за праздничный стол. Мы поздравляем папу и отмечаем Новый год... В конце декабря я нашла себе компанию, которая полностью задекорировала мою квартиру под Новый год, и настроение стало праздничным. Всегда заранее начинаю покупать подарки и полноценно готовиться к встрече праздника... Маша Вебер сделала мне приятный подарок на Новый год - это серебряная подвеска с черной шпинелью и агатом от ее бренда. Вот видите, какие мы все дружные в шоу-бизнесе.

- Гонорары за выступления сейчас выше или ниже стали?

- Цены такие же. Насколько мне известно, их никто не снижал, за Новый год наценка идет 30%, поскольку у всего коллектива двойной гонорар за работу в праздник.

- А каким было ваше самое яркое выступление?

- Оно было в прошлом году 1 марта. Мне позвонили в день моего рождения со словами «Аня, у нас через три часа на РУ.ТВ концерт в поддержку наших ребят на спецоперации, нужно поддержать!». А у меня уже стол накрыт, гости ждут, но отказать я не смогла. Только попросила, чтобы дали выступить первой. Я быстренько собралась, прибежала и отработала. Мне подарили огромнейший букет цветов. В общем, это был настоящий праздник!

- Вы ведь довольно активно поддерживаете спецоперацию?

- Считаю, что долг артиста в такой ситуации поддерживать наших воинов, а также матерей, жен и сестер, которые потеряли своих близких мужчин. Я регулярно выступаю на Донбассе, и на днях у меня будет еще два благотворительных концерта. В Дивизии им. Дзержинского буду выступать для женщин, у которых погибли близкие люди, а затем поеду в госпиталь к раненным. Я чувствую, что должна поддержать наш народ.

Фото: Артем КОСТЕНКО

- Говорят, вы и деньги даже собираете?

- Да, я как-то вложилась в покупку квадрокоптера. У меня есть близкая подруга Татьяна Борщ. Она снимает потрясающие фильмы, такие как «Донбасс.Дети» про то, как жили восемь лет дети, которых лишили родителей. Она ездила туда, и отвозила помощь от артистов. А я как раз была одной их тех, кто собирал эту помощь. Считаю, что это обязанность каждого человека откликнуться. Среди моих знакомых равнодушных не было.

- А если завтра придется воевать, сможете перевязать раненного?

- Не уверена, нас этому не учили. Но вот сделать искусственное дыхание или спасти утопающего точно смогу. Еще могу укол сделать, даже себе их регулярно колю. Думаю, из меня выйдет очень хорошая медсестра.

"Он меня схватил, перевернул и куда-то потащил»

- Были ли у вас на концертах такие ситуации, которые могли бы выбить вас из колеи?

- Это было в Дубае: за час до концерта я узнала, что у меня умерла бабушка. Я рыдала на всех своих медленных песнях. Зрители поначалу не могли понять, что происходит. Но когда я поделилась своим горем, все начали аплодировать и рыдать вместе со мной. Концерт получился максимально душевным. Я его отработала, и в ту же ночь села на самолет в Россию, чтобы помогать маме заниматься похоронами.

- Артист всегда должен держать лицо?

- Артисты - люди очень обязательные. Если мы заявились уже на каком-то концерте, то это значит, что люди купили билеты, пришли тебя послушать и посмотреть. Нельзя их разочаровывать, нужно выйти и отработать. Было не раз, когда работаешь буквально на волевых: с температурой, без сил, а в конце даже сознание теряешь.

Фото: Артем КОСТЕНКО

- А случались какие-то нестандартные ситуации на концертах?

- Да сколько угодно! Когда я только пришла в «Блестящие», мы работали на свадьбе. И один пьяный гость меня буквально украл со сцены: схватил, перевернул. Со словами «Какая симпатичная новенькая» куда-то меня потащил. Директор с охраной буквально вырывали меня у него из рук. На следующее утро, правда, он извинился, прислал букет цветов, и на этом инцидент был исчерпан.

- Говорят, теперь вместо уехавших артистов пародисты выступают. Как к этому относитесь?

- Это совсем другой жанр. Я видела несколько пародий на себя в юмористических шоу, но оригинал есть оригинал. Кто может быть такой же шикарной, как я?!

- А что у вас сейчас с новыми песнями?

- В декабре на Русском радио зазвучала моя новая композиция «Мой человек». Очень душевная и трогательная. Это песня для всех, кто хочет найти того самого человека. В ближайшее время буду снимать на нее клип. Надеюсь, что он тоже выйдет на РУ.ТВ.

- А вы уже нашли «своего человека»?

- Конечно! Я всегда с тем самым человеком – сама с собой!

Фото: Артем КОСТЕНКО

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