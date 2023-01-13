У дочери Элвиса Пресли Лизы Марии остановилось сердце

Лиза Мария Пресли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Элвиса Пресли была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из больниц Лос-Анджелеса. Еще во вторник 54-летняя Лиза Мария Пресли вместе с другими звездами позировала на красной дорожке кинопремии «Золотой глобус». Ничто не предвещало трагедии: она выглядела бодрой и вполне здоровой. Минувшим днем Лизу Марию обнаружила без сознания ее домработница. Она позвала на помощь бывшего мужа звездной наследницы Дэнни Кио, который жил с ними в одном доме. Мужчина сделал Лизе Марии искусственное дыхание. Прибывшие в дом Пресли медики определили, что у пострадавшей произошла полная остановка сердца.

Врачи ввели ей адреналин, чтобы восстановить пульс, после чего доставили в больницу Вест-Хиллз. Мать Лизы Марии Присцилла Пресли приехала в госпиталь через час, чтобы быть рядом с дочкой.

Лиза Мария со старшей дочкой Райли и младшими близнецами Харпер и Финли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лиза Мария до сих пор является владелицей Грейсленда, знаменитого поместья Элвиса Пресли в Мемфисе. Кроме того, она владела и управляла чрезвычайно прибыльной компанией Elvis Presley Enterprises, но продала ее в 2005 году.

Её родители развелись, когда ей было четыре года. Когда ее отец умер в 1977 году, Лизе Марии было девять лет. Девочку несколько раз исключали из лос-анджелесских школ из-за проблем с наркотиками. В 1993 году, в 25 лет, она получила наследство стоимостью 100 миллионов долларов.

Лиза Мария - единственная дочь Элвиса и Присциллы Пресли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лиза Мария пошла по стопам отца и тоже стала певицей. Она записала три альбома. Наследница артиста так же известна своими громкими браками с известными мужчинами. Лиза Мария выходила замуж четыре раза. Первый ее брак был с музыкантом Дэнни Кио, которому она родила двоих детей – дочь Райли и сына Бенджамина. Второй брак – с певцом Майклом Джексоном, они прожили вместе полтора года. Третий – с актёром Николасом Кейджем – был самым коротким и самым скандальным. Они развелись через три с половиной месяца после свадьбы.

В четвертый раз Лиза Мария вышла замуж за гитариста и музыкального продюсера Майкла Локвуда. Она родила от него двух дочек-близняшек, Харпер и Финли. Супруги развелись в 2016 году. Локвуд просил о совместной опеке над дочками. Однако Лиза Мария выступила против и рассказала в суде, что нашла сотни изображений и видео детской порнографии на его персональном компьютере.

Лиза Мария выходила замуж четыре раза. Один из ее браков - с актером Николасом Кейджем - продлился всего 3,5 месяца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году стало известно о смерти сына Лизы Марии Бенджамина. Молодой человек покончил жизнь самоубийством в своем доме в Калабасасе (Калифорния). Внуку Элвиса Пресли было 27 лет. Бенджамин по семейной традиции занимался музыкой, причем тоже весьма успешно. В последний раз молодого человека видели на публике на мероприятии, посвященном его звездному дедушке в Мемфисе.