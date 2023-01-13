Зумер против бумера: почему возникают конфликты между поколениями и как их преодолевать на работе

Фото: Shutterstock

Конфликт между сотрудниками разных возрастов – обычное дело для многих компаний. Где-то его маскируют корпоративной этикой, где-то используют в качестве дополнительного стимула для персонала. И мало кто замечает, как конкурентные отношения превращаются в эйджизм, то есть дискриминацию по возрасту.

- Что эта молодежь себе позволяет?

- Старшее поколение замкнуто и высокомерно!

- Он циничен и равнодушен, как все бумеры.

- Сколько можно жить по старым учебникам?

Знакомые фразы? Все это не более, чем распространенные стереотипы, как правило, не имеющие под собой реальной основы. На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что люди разных поколений по-разному ведут себя на работе или стремятся в своей карьере к принципиально разным вещам, констатирует Harward Business Review. Иными словами, 20-летние ведут себя как 20-летние независимо от того, к какому поколению они принадлежат.

Другое дело — карьерные этапы. Безусловно, на разных этапах карьеры у людей меняются приоритеты, способы достижения целей, стратегические планы. Например, для сотрудников на более зрелых этапах карьеры личная самоактуализация может стать более ценной, чем карьерные достижения. Однако это точно не универсальное правило. К тому же в современном мире можно начать карьеру в новой для себя отрасли после 30 лет, и в этом не будет ничего удивительного.

Десятки проведенных на Западе исследований, охватившие почти 20 000 человек, выявили лишь небольшие и невзаимосвязанные различия в отношении к работе разных поколений работников. Так что зумеры, бумеры, думеры и прочие возрастные страты являются не более чем ярлыками и предрассудками. С которыми, разумеется, можно и нужно бороться.

Часто то, что ошибочно приписывают разнице поколений и разнице в возрасте, — на самом деле объясняется аспектами отношений между людьми с разными ценностями, объемом опыта, образованием, пришедших из разных субкультур. И это не повод автоматически клеймить возрастных кандидатов и сотрудников в качестве отсталых.

Интересным опытом перезапуска отношений внутри коллектива поделились специалисты российского проекта Young Old Lab. Они работали с межпоколенческим конфликтом внутри сети образовательных центров. Первичное обследование выявило жесткое разделение сотрудников, уже дошедшее до создания неформальных сообществ по возрастному признаку. При этом молодые сотрудники уверяли, что их более взрослые коллеги не разбираются в современных образовательных технологиях, а старшие – что молодежь слишком поверхностна и ничего не понимает в реальном образовательном процессе.

Чтобы примирить обе стороны, потребовалась комплексная программа взаимодействия всех сотрудников. В нее вошли внутренние курсы по обмену опытом, психологические семинары и парная работа представителей разных поколений над общим проектом. Спустя год педагоги не только забыли о прошлых претензиях, но и стали больше общаться между собой по нерабочим вопросам.

Еще одна любопытная инициатива Young Old Lab – превращение Старого Нового года в День борьбы с эйджизмом.

«Старый Новый год — это едва ли не единственный день в году, когда мы не боимся открыто говорить слово «старый», и в этот день оно имеет для нас исключительно положительное значение, - считают в Young Old Lab. – Официального дня борьбы с эйджизмом в России нет, но мы придумали народный день против возрастных стереотипов, ведь Новый год не боится быть старым».

Образование — самый лучший способ преодолевать межпоколенческие противоречия. Совместное обучение коллег разного возраста создаёт среду для общего творчества и атмосфера взаимного обогащения. Сотрудников постарше могут реже посылать учиться в силу всё тех же стереотипов: «им учиться уже поздно», «я учиться уже не смогу». Но, как уверяют специалисты, обучение благотворно сказывается на когнитивных способностях всех взрослых людей.

Одно из недавних исследований показало, что чем больше нового вы узнаете, тем легче становится учиться вашему мозгу. После того, как люди в возрасте от 58 до 86 лет ежедневно в течение трех месяцев посещали по несколько учебных занятий, их умственные способности сравнялись с показателями контрольной группы, которая была моложе на 30 лет.

Осваивать что-то новое в зрелом возрасте не так сложно, как кажется. Известно немало историй успеха взрослых и даже откровенно пожилых людей, не боящихся заниматься самореализацией. Например, Эрнестин Шеппард пришла в бодибилдинг, когда ей было уже больше 50 лет, и в свои 85 остается не только спортсменкой, но и фотомоделью. А известный фотограф Ирвинг Олсон на протяжении девяти десятилетий держался на острие научно-технического прогресса. Свою последнюю награду от научного журнала Smithsonian за разработку передовых методов фотосъемки он получил в 98-летнем возрасте

Еще один интересный опыт преодоления возрастных непониманий представляет собой программу обратного наставничества, когда более молодой становится наставником для старшего коллеги. Это действительно помогает, например, менеджерам высокого уровня и руководителям лучше разбираться в таких темах, как социальные сети и командная работа, находить баланс между работой и личной жизнью и справляться с техническими проблемами.

Как видите, даже такие неприятные вещи, как конфликты и дискриминация, могут приносить пользу, если к ним правильно подойти. Главное – это вовремя осознать, что популярные в СМИ ярлыки и клише по своей сути являются обычными предрассудками, а профессиональному росту и командной работе никакой возраст не помеха.