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13 января 2023 8:15

Карьерный консультант рассказала, что бывает с теми, кто прогуливает школу

Судьба их складывается по-разному, однако она в любом случае интереснее, чем у тех, кто не пропускал ни одного урока
Алексей ЧЕБОТАРЕВ
Хотя бы пару раз прогуливали школьные уроки едва ли не большинство россиян.

Хотя бы пару раз прогуливали школьные уроки едва ли не большинство россиян.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Те, кто прогуливал школу, зарабатывают больше. К такому выводу пришел портал по поиску работы SuperJob по результатам своего опроса 3000 россиян из 562 городов во всех округах страны старше 18 лет в декабре и во время новогодних каникул. Однако, по мнению психологов, специализирующихся на карьерном консалтинге, дело обстоит не совсем так, выяснил портал KP.RU.

По данным портала SuperJob почти половина респондентов (48%) в школьные годы пропускали занятия без уважительных причин, то есть прогуливали. Немногие из этого числа (5%) «забивали» на уроки регулярно, но большинство опрошенных в детстве и юности так сильно не наглели и прогуливали школу время от времени (43%). Как злостными, так и умеренными прогульщиками были, в основном, мужчины (39%) в возрасте от 45 лет (33%). Молодежь (до 24 лет) оказалась более дисциплинированной, в этой категории прогульщиков всего 15%.

Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше (35%), чем среди тех, чей заработок ниже (13%).

Ранее SuperJob выяснил, что из школьных хулиганов вырастают… директора. Вот и на этот раз среди руководителей злостных прогульщиков и тех, кто пропускал уроки время от времени, обнаружилось 5% и 49% соответственно. На этом основании исследователи делают вывод: «По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное».

В целом, злостных прогульщиков больше всего среди сисадминов (10%). Их много и среди тех, кто позволял себе пропускать школу время от времени (53%). Меньше всего таких нарушителей школьной дисциплины среди тех, кто вырос и стал педагогом (5% «злостных», 29% «обычных», 66% не прогуливали школу никогда). Почти столь же дисциплинированными были будущие менеджеры по логистике (5%, 30% и 65% соответственно), будущие операторы колл-центров (4%, 32% и 64%) и… главные бухгалтеры (7%, 31% и 62%).

Последняя категория, которая никогда не попадает в число низкооплачиваемых, позволяет поставить под сомнение вывод об обязательной материальной успешности прогульщиков.

«Поскольку хотя бы иногда прогуливали уроки едва ли не большинство россиян, таких будет подавляющее число в любой категории, поэтому вывод, конечно, «притянут за уши», - комментирует результаты опроса психолог и карьерный консультант Анна Мухина. – Но исследование говорит о том, что у ребят, склонных к нарушениям дисциплины, как правило, шире диапазон возможностей для профессиональной самореализации. Это не говорит о способности расставлять приоритеты и обязательности материального успеха, они одинаково часто становятся как руководителями, так и преступниками. Но такие люди ищут и выбирают, и иногда судьба идет им навстречу. Тогда как инертным и робким успех достается только кропотливым и, как правило, однообразным трудом».

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