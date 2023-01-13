Карьерный консультант рассказала, что бывает с теми, кто прогуливает школу

Хотя бы пару раз прогуливали школьные уроки едва ли не большинство россиян. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Те, кто прогуливал школу, зарабатывают больше. К такому выводу пришел портал по поиску работы SuperJob по результатам своего опроса 3000 россиян из 562 городов во всех округах страны старше 18 лет в декабре и во время новогодних каникул. Однако, по мнению психологов, специализирующихся на карьерном консалтинге, дело обстоит не совсем так, выяснил портал KP.RU.

По данным портала SuperJob почти половина респондентов (48%) в школьные годы пропускали занятия без уважительных причин, то есть прогуливали. Немногие из этого числа (5%) «забивали» на уроки регулярно, но большинство опрошенных в детстве и юности так сильно не наглели и прогуливали школу время от времени (43%). Как злостными, так и умеренными прогульщиками были, в основном, мужчины (39%) в возрасте от 45 лет (33%). Молодежь (до 24 лет) оказалась более дисциплинированной, в этой категории прогульщиков всего 15%.

Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше (35%), чем среди тех, чей заработок ниже (13%).

Ранее SuperJob выяснил, что из школьных хулиганов вырастают… директора. Вот и на этот раз среди руководителей злостных прогульщиков и тех, кто пропускал уроки время от времени, обнаружилось 5% и 49% соответственно. На этом основании исследователи делают вывод: «По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное».

В целом, злостных прогульщиков больше всего среди сисадминов (10%). Их много и среди тех, кто позволял себе пропускать школу время от времени (53%). Меньше всего таких нарушителей школьной дисциплины среди тех, кто вырос и стал педагогом (5% «злостных», 29% «обычных», 66% не прогуливали школу никогда). Почти столь же дисциплинированными были будущие менеджеры по логистике (5%, 30% и 65% соответственно), будущие операторы колл-центров (4%, 32% и 64%) и… главные бухгалтеры (7%, 31% и 62%).

Последняя категория, которая никогда не попадает в число низкооплачиваемых, позволяет поставить под сомнение вывод об обязательной материальной успешности прогульщиков.

«Поскольку хотя бы иногда прогуливали уроки едва ли не большинство россиян, таких будет подавляющее число в любой категории, поэтому вывод, конечно, «притянут за уши», - комментирует результаты опроса психолог и карьерный консультант Анна Мухина. – Но исследование говорит о том, что у ребят, склонных к нарушениям дисциплины, как правило, шире диапазон возможностей для профессиональной самореализации. Это не говорит о способности расставлять приоритеты и обязательности материального успеха, они одинаково часто становятся как руководителями, так и преступниками. Но такие люди ищут и выбирают, и иногда судьба идет им навстречу. Тогда как инертным и робким успех достается только кропотливым и, как правило, однообразным трудом».