Молодежь возлюбила науку, но разлюбила книги

В России возникла мода на знания, и это прекрасно, но есть и нюансы Фото: Shutterstock

Российское общество «Знание» и ВЦИОМ опубликовали совместное исследование: большинство молодых людей остро интересуется наукой, историей и психологией. Интерес не на пустом месте: сработала популяризация науки в целом, а психологии и истории дополнительно помогло то, что психология стала модной, и модным стали поиски своих генеалогических корней.

Действительно, 79% россиян в возрасте от 16 до 35 лет увлечены саморазвитием, причем половина из них тратит на это от одного до четырех часов в неделю. Цель - прокачать эрудицию и узнать что-то новое об окружающем мире и человеке (57%), получить полезные навыки (51%), для работы (33%) или учебы (20%). Так что мода налицо!

Но если вы думаете, что юные, как встарь, обложились книгами и стали завсегдатаями библиотек, то – ошибаетесь. Видео – вот главный источник знаний. Для подавляющего большинства знания фонтанируют через ролики иностранного сервиса YouTube (64%). Если там нужного не сыскивается, идут гуглить в «Яндекс» или, собственно, в Google (56%). Обращаются к Telegram-каналам (40%) и рыщут во «ВКонтакте» (35%). Затем следуют бумажные (24%) и электронные книги (20%), видеоролики TikTok (19%) и на последнем месте – телевидение (16%).

«Молодежь как бы стремится к науке, и это выглядит прекрасно, но здесь скорее всего речь идет о поверхностном отношении и привычке к постоянному потреблению информации, – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Последние изменения предпочтений при выборе продолжения образования роста стремления к фундаментальным знаниям не подтверждают. За прошедшие годы выросло число молодых людей, которые шли не в вузы, а в колледжи. Они прекрасно понимают, что скорее всего не сдадут ЕГЭ и поэтому предпочитают более простой путь. Снизилось и число выпускников вузов, которые затем начинают заниматься научной деятельностью».

По данным Минпросвещения РФ, в 2021 году в России среднее профессиональное образование (СПО) получали 3,4 млн человек. При этом ежегодно в колледжи и техникумы поступают около миллиона абитуриентов и более миллиона – в вузы. В российских вузах в 2021-2022 учебном году обучалось порядка 4,22 млн студентов. 7 лет назад количество получающих высшее образование более чем в 1,5 раза превышало число студентов, получающих СПО.

«Но здесь мы не слишком отстаем от Запада, – добавил эксперт, - у них та же самая проблема: в науку молодые люди стараются не идти. США пока решают проблему обновления научных кадров за счет иммиграции, но не очень понятно, как долго им это будет удаваться».

ФАКТЫ

Опрошено 1600 человек. Наука в целом интересует 74% опрошенных, следом идут психология и история (по 69%). Также 41% молодых людей интересуют проблемы развития больших городов, 39% - развитие гибких навыков, которые помогают работать с людьми – например, коммуникабельности, стрессоустойчивости, умения разрешать конфликты с помощью компромиссов. 34% молодых людей увлекаются современным искусством, и всего 26-25% - журналистикой и модой.