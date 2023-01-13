Молодежь возлюбила науку, но разлюбила книги

В России возникла мода на знания, и это прекрасно, но есть и нюансы
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Российское общество «Знание» и ВЦИОМ опубликовали совместное исследование: большинство молодых людей остро интересуется наукой, историей и психологией. Интерес не на пустом месте: сработала популяризация науки в целом, а психологии и истории дополнительно помогло то, что психология стала модной, и модным стали поиски своих генеалогических корней.
Действительно, 79% россиян в возрасте от 16 до 35 лет увлечены саморазвитием, причем половина из них тратит на это от одного до четырех часов в неделю. Цель - прокачать эрудицию и узнать что-то новое об окружающем мире и человеке (57%), получить полезные навыки (51%), для работы (33%) или учебы (20%). Так что мода налицо!
Но если вы думаете, что юные, как встарь, обложились книгами и стали завсегдатаями библиотек, то – ошибаетесь. Видео – вот главный источник знаний. Для подавляющего большинства знания фонтанируют через ролики иностранного сервиса YouTube (64%). Если там нужного не сыскивается, идут гуглить в «Яндекс» или, собственно, в Google (56%). Обращаются к Telegram-каналам (40%) и рыщут во «ВКонтакте» (35%). Затем следуют бумажные (24%) и электронные книги (20%), видеоролики TikTok (19%) и на последнем месте – телевидение (16%).
«Молодежь как бы стремится к науке, и это выглядит прекрасно, но здесь скорее всего речь идет о поверхностном отношении и привычке к постоянному потреблению информации, – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Последние изменения предпочтений при выборе продолжения образования роста стремления к фундаментальным знаниям не подтверждают. За прошедшие годы выросло число молодых людей, которые шли не в вузы, а в колледжи. Они прекрасно понимают, что скорее всего не сдадут ЕГЭ и поэтому предпочитают более простой путь. Снизилось и число выпускников вузов, которые затем начинают заниматься научной деятельностью».
По данным Минпросвещения РФ, в 2021 году в России среднее профессиональное образование (СПО) получали 3,4 млн человек. При этом ежегодно в колледжи и техникумы поступают около миллиона абитуриентов и более миллиона – в вузы. В российских вузах в 2021-2022 учебном году обучалось порядка 4,22 млн студентов. 7 лет назад количество получающих высшее образование более чем в 1,5 раза превышало число студентов, получающих СПО.
«Но здесь мы не слишком отстаем от Запада, – добавил эксперт, - у них та же самая проблема: в науку молодые люди стараются не идти. США пока решают проблему обновления научных кадров за счет иммиграции, но не очень понятно, как долго им это будет удаваться».
Опрошено 1600 человек. Наука в целом интересует 74% опрошенных, следом идут психология и история (по 69%). Также 41% молодых людей интересуют проблемы развития больших городов, 39% - развитие гибких навыков, которые помогают работать с людьми – например, коммуникабельности, стрессоустойчивости, умения разрешать конфликты с помощью компромиссов. 34% молодых людей увлекаются современным искусством, и всего 26-25% - журналистикой и модой.