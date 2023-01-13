Виктор Бут - в свой День рождения: Спасибо всем, кто молился за меня и дарил тепло своих сердец

Виктор Бут отметит свой день рождения с семьей и друзьями 13 января
Фото: Иван МАКЕЕВ
… - Виктор Анатольевич, мы вас поздравляем с днем рождения. Заранее, когда вы были у нас позавчера в гостях, не стали этого делать, а вот сейчас - как раз самое время. С днем рождения вас, дорогой наш Виктор Анатольевич Бут!
- Спасибо большое.
- От имени наших слушателей, читателей, всех посетителей сайта KP.RU, которые слушали, смотрели нас, читали. Во-первых, как у вас настроение? Вы за 15 лет первый раз же встречаете день рождения в таких, скажем так, человеческих условиях.
- Да, на самом деле, это, действительно, так.
- А в американской тюрьме как эти дни были отмечены, 13 января?
- Большинство из них - никак не были отмечены.
Ну, было пару раз, когда как-то это дело удалось отметить. Ну, просто были приятели, они узнали, что у меня день рождения, собрались, организовали небольшое чаепитие или как это называется.
В общем, прошло довольно удачно.
- А как сегодня вы проведете первый за последние 15 лет день рождения - на свободе, тем более в России, дома?
- С семьей, с друзьями. Немножечко, как положено по нашей традиции, посидим.
- Алла Юрьевна вам уже что-то подарила? Или это секрет, или это впереди?
- Это секрет. (Алла Бут - супруга Виктора Бута. - А.Г.) Поэтому давайте как-то… Немножечко дайте насладиться частной жизнью, не выносить ее всю сразу, вот так выплескивая. Оставим это за скобками.
- Ну, какие-то слова супруга вам сегодня уже успела сказать?
- Конечно, успела уже сказать.
- Какие, мы не будем произносить это в эфире Радио «Комсомольская правда». Сегодня у вас есть возможность… Ну, песню «Надежда» мы с вами уже пели в эфире Радио «КП» позавчера.
- Мы, наверное, ее слушали, а не пели.
- Ну, и слушали. Я, например, подпевал чуть-чуть. Вы заметили, что по вашей просьбе мы даже текст гимна Российской Федерации опубликовали сегодня на газетном развороте, где у нас представлен очень крупно Виктор Бут?
- Да, я ещё вчера все это видел - вы мне присылали. Спасибо.
- А какие-то еще традиции из детства? Что вам тогда дарили в такой день, может быть, вспомните? Мама, папа, близкие…
- Ну, как обычно. Понимаете, когда был совсем маленький, какая-то такая игрушка, которую я ожидал, которая потом была очень любимой, очень дорогой. Наверное, как у всех.
- Например? Вот у меня была сабля пластмассовая любимая. А у вас?
- Знаете, такая пожарная машина из начала 1970-х, довольно хорошего размера. Вот это была моя любимая игрушка.
- А Алла что дарила? Может быть, в юности.
- Ну, были какие-то моменты, но, опять же, это личное, и просто вот так сразу вынести на публику - я как-то не готов.
- Я понял. Извините… Ну что, тогда у вас есть возможность обратиться еще раз (хотя позавчера это уже было) к вашим фанатам (я не побоюсь этого слова), ко всем тем людям, которые желали добра семейному дуэту вашему – Алла и Виктор Бут. И сейчас радуются вместе с вами, что вы в России, на Родине, впервые отмечаете день рождения. Что бы вы хотели им сказать?
- Наверное, поблагодарить за все теплые слова, которые за эти годы были сказаны, за их молитвы, за вот такую поддержку, за письма. Ну, и, естественно, хочу всем пожелать и здоровья, и семейного счастья, и главное, чтобы наша страна была всегда богатой и счастливой.
- Спасибо, Виктор Анатольевич. Здоровья и удачи вам!
- Спасибо большое. До свидания.