Виктор Бут - в свой День рождения: Спасибо всем, кто молился за меня и дарил тепло своих сердец

Виктор Бут отметит свой день рождения с семьей и друзьями 13 января Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Виктор Анатольевич, мы вас поздравляем с днем рождения. Заранее, когда вы были у нас позавчера в гостях, не стали этого делать, а вот сейчас - как раз самое время. С днем рождения вас, дорогой наш Виктор Анатольевич Бут!

- Спасибо большое.

- От имени наших слушателей, читателей, всех посетителей сайта KP.RU, которые слушали, смотрели нас, читали. Во-первых, как у вас настроение? Вы за 15 лет первый раз же встречаете день рождения в таких, скажем так, человеческих условиях.

- Да, на самом деле, это, действительно, так.

- А в американской тюрьме как эти дни были отмечены, 13 января?

- Большинство из них - никак не были отмечены.

Ну, было пару раз, когда как-то это дело удалось отметить. Ну, просто были приятели, они узнали, что у меня день рождения, собрались, организовали небольшое чаепитие или как это называется.

В общем, прошло довольно удачно.

- А как сегодня вы проведете первый за последние 15 лет день рождения - на свободе, тем более в России, дома?

- С семьей, с друзьями. Немножечко, как положено по нашей традиции, посидим.

- Алла Юрьевна вам уже что-то подарила? Или это секрет, или это впереди?

- Это секрет. (Алла Бут - супруга Виктора Бута. - А.Г.) Поэтому давайте как-то… Немножечко дайте насладиться частной жизнью, не выносить ее всю сразу, вот так выплескивая. Оставим это за скобками.

- Ну, какие-то слова супруга вам сегодня уже успела сказать?

- Конечно, успела уже сказать.

- Какие, мы не будем произносить это в эфире Радио «Комсомольская правда». Сегодня у вас есть возможность… Ну, песню «Надежда» мы с вами уже пели в эфире Радио «КП» позавчера.

- Мы, наверное, ее слушали, а не пели.

- Ну, и слушали. Я, например, подпевал чуть-чуть. Вы заметили, что по вашей просьбе мы даже текст гимна Российской Федерации опубликовали сегодня на газетном развороте, где у нас представлен очень крупно Виктор Бут?

- Да, я ещё вчера все это видел - вы мне присылали. Спасибо.

- А какие-то еще традиции из детства? Что вам тогда дарили в такой день, может быть, вспомните? Мама, папа, близкие…

- Ну, как обычно. Понимаете, когда был совсем маленький, какая-то такая игрушка, которую я ожидал, которая потом была очень любимой, очень дорогой. Наверное, как у всех.

- Например? Вот у меня была сабля пластмассовая любимая. А у вас?

- Знаете, такая пожарная машина из начала 1970-х, довольно хорошего размера. Вот это была моя любимая игрушка.

- А Алла что дарила? Может быть, в юности.

- Ну, были какие-то моменты, но, опять же, это личное, и просто вот так сразу вынести на публику - я как-то не готов.

- Я понял. Извините… Ну что, тогда у вас есть возможность обратиться еще раз (хотя позавчера это уже было) к вашим фанатам (я не побоюсь этого слова), ко всем тем людям, которые желали добра семейному дуэту вашему – Алла и Виктор Бут. И сейчас радуются вместе с вами, что вы в России, на Родине, впервые отмечаете день рождения. Что бы вы хотели им сказать?

- Наверное, поблагодарить за все теплые слова, которые за эти годы были сказаны, за их молитвы, за вот такую поддержку, за письма. Ну, и, естественно, хочу всем пожелать и здоровья, и семейного счастья, и главное, чтобы наша страна была всегда богатой и счастливой.

- Спасибо, Виктор Анатольевич. Здоровья и удачи вам!

- Спасибо большое. До свидания.