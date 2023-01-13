В России хотят запретить удалять когти животным

Депутаты Госдумы вновь пытаются запретить онихэктомию – операцию, в народе называемую «мягкие лапки». Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы вновь пытаются запретить онихэктомию – операцию, в народе называемую «мягкие лапки». Это когда кошкам, иногда и собакам, удаляют когти. Владельцы таким образом спасают свое имущество и пытаются исключить вероятность царапин на теле детей. При этом не задумываясь, к каким последствиям для питомца это приведет. Чаще всего это заканчивается нарушением анатомии движения: удаление фаланги приводит к изменению постановки стопы, что в свою очередь ведет к развитию артритов, неправильной работе мышц, животные теряют ловкость из-за невозможности сцепления когтями с поверхностью. Последнее нередко приводит к травмам. И это, не считая анестезиологических и хирургических рисков.

«Вот эти калечащие операции типа онихэктомии, они попадают под статью «жестокое обращение с животными». Однозначно это надо запрещать. Прошлая версия законопроекта не нашла поддержки в правительстве… Нам было предложено этот законопроект отклонить, но мы с этим предложением не согласились, комитет по моей рекомендации отклонять его не стал, мы отправили его на доработку. Я думаю, на ближайших заседаниях комитета, в ближайшие недели, он будет отправлен на рассылку в начале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу», - прокомментировал журналистам первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Если в этот раз законопроект одобрят, то под запрет попадут такие операции, как онихэктомия, тендонэктомия (удаление у кошек на лапе участка сухожилия для того, чтобы животное не смогло выпускать когти) и «иные действия, направленные на хирургическое изменение внешнего вида животных при отсутствии для такого воздействия ветеринарных показаний».