Положение о проведении открытого конкурса имени В.Н. Сунгоркина

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором открытого конкурса имени В.Н. Сунгоркина среди журналистов региональных российских средств массовой информации (далее – Конкурс) является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда» (далее – Организатор), зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б, эт. 8, помещ. 800.

1.2. Цель проведения Конкурса – поддержка талантливых пассионарных региональных молодых журналистов и сохранение памяти о легендарном советском и российском журналисте, общественном деятеле, главном редакторе, генеральном директоре «Комсомольской правды» Владимире Николаевиче Сунгоркине.

1.3. Под журналистом в целях проведения Конкурса понимается физическое лицо, занимающееся созданием, сбором и подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации (печатного или сетевого издания), являющееся штатным или внештатным сотрудником (корреспондентом, обозревателем и т.д.) редакции, также как и автор по гражданско-правовому, авторскому или иному договору, заключенному с зарегистрированным средством массовой информации, в том числе редакцией, издателем, способом и в форме, не запрещенной действующим законодательством.

1.4. Конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть лицо, указанное в п. 1.3 Положения, а также авторский коллектив регионального печатного или сетевого издания, зарегистрированного на территории Российской Федерации. В случае, если на участие в конкурсе номинируется авторский коллектив, от каждого участника авторского коллектива организатором должно быть получено его согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных. Правом выдвижения работ на Конкурс обладают заявители в возрасте от 18 до 40 лет. Участники конкурса и представленные ими работы должны отвечать региональному принципу, согласно которому не допускаются к участию (рассмотрению) работы, которые публикуются (распространяются) в печатном и/или сетевом издании Москвы и Московской области.

1.6. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие персональные данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), регион, возраст, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС и номер контактного телефона. Для получения награды (премии) участнику Конкурса (победителю) или его законному представителю необходимо предоставить указанные в настоящем Положении документы и сведения, в противном случае участник несет риск последствий в виде неполучения премии. Такое решение организаторов может быть обосновано, в частности, невозможностью удержания налога на доходы физических лиц при выплате дохода.

1.7. К участию в конкурсе не допускаются журналисты и авторы, имеющие (имевшие) договорные отношения с Организатором за последние три года до даты объявления Конкурса.

1.8. Этапы проведения Конкурса:

• I этап – приём работ (15 января 2023 года – 15 марта 2023 года);

• II этап – формирование шорт-листа премии (15 марта – 15 апреля 2023 года);

• III этап – подведение итогов конкурса (не позднее 1 июня 2023 года).

1.9. Заявки принимаются в электронном виде на адрес media@phkp.ru. Ответственное лицо: Панина В.В.

1.10. Конкурс проводится организатором самостоятельно за счёт собственных средств.

1.11. Конкурс не является стимулирующим мероприятием и не проводится в целях рекламы (продвижения) каких-либо товаров, работ, услуг, в том числе организатора АО «ИД «Комсомольская правда».

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. Работы, поданные на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:

• Быть опубликованными в зарегистрированном печатном или сетевом издании (интернет-СМИ) в период с 01 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 года;

• Не являться воспроизведением фрагментов выступлений официальных должностных лиц государственных органов, организаций и общественных объединений, а также не иметь иных признаков политически оформленного документа (программами партий и организаций или выдержками из них, заявлениями, речами на митингах и репликами на дискуссионных встречах);

• Отвечать требованиям по контентному наполнению: быть написанными в жанре статьи, очерка, репортажа и прочих классических журналистских жанров, объёмом не менее 2 тысяч (двух тысяч) знаков.

• Не иметь заимствований (перепечаток) других средств массовой информации, автором которых не является участник (заявитель) Конкурса.

• Не иметь признаков злоупотребления свободой массовой информации.

2.2. Материал, присланный на Конкурс по электронному адресу, указанному в п. 1.9, должен сопровождаться контактными данными участника: ФИО, название СМИ, область/край РФ, почтовый адрес, номер телефона.

2.3. Печатные работы должны быть представлены отсканированным цветным оригиналом издания или PDF-материала с обязательным указанием на них даты опубликования. Публикации Интернет-СМИ представляются в виде скриншота (jpg, pdf) с отдельно прикрепленной/приложенной текстовой версией в формате doc. и должны быть официально заверены в редакции, с обязательным указанием URL (адреса) страницы и датой публикации. Фотографии к материалу необходимо приложить отдельными файлами (до 10 файлов).

2.4. Присланные на конкурс тексты и фотографии размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: WWW.KP.RU. Присылая работу на конкурс, участник соглашается на право полной или частичной публикации работы всеми предусмотренными законом способами, в том числе предоставляет право воспроизведения фотографий и текста (в том числе ссылок) на сайте WWW.KP.RU без выплаты какого-либо вознаграждения на весь срок охраны авторских права на территории всех стран мира).

2.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в участии в Конкурсе и не размещать присланную на конкурс работу без объяснения причин.

3. ОЦЕНКА РАБОТ

3.1. Работы оценивает специальное профессиональное жюри, в состав которого входят редакторы и журналисты АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда». Председатель жюри Конкурса – генеральный директор, главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Носова Олеся Вячеславовна.

3.2. Критериями оценки работ являются: оригинальность изложения, уникальность текста, привлекательности стиля, умения увлечь читателя фактами, соответствия высоким стандартам классической журналистики, актуальности темы, аргументированности и достоверность изложенной информации.

3.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.

3.4. Конкурс проводится в единственной номинации: «Лучшая журналистская работа». Три призовых места определяются жюри Конкурса из шорт-листа.

4. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ

4.1. Конкурс предусматривает выплату денежных премий (далее – Премии).

4.2. Победителям присуждаются следующие Премии:

I место – присуждается премия в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;

II место – присуждается премия в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

III место – присуждается премия в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

4.3. Участник конкурса, признанный победителем или финалистом, обязан получить Премию лично. Для получения победитель обязан предъявить организатору конкурса следующий перечень документов:

- скан-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

- скан-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);

- банковские реквизиты;

- согласие (разрешение) на использование изображения, информации о персональных данных, произведения победителя по форме организатора конкурса.

По усмотрению Организатора победителю и/или любому участнику Конкурса может быть вручено специальное поощрение в виде возможности стажировки в одной из редакций с последующим правом заключения соответствующего договора.

4.4. Премия выплачивается победителям не позднее 01 ноября 2023 года.

4.5. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в отношении победителей Конкурса, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а именно: исчислит, удержит у победителей Конкурса, занявших 1, 2, 3 места, за счет денежной суммы, как части его Награды, указанной в пункте 4.5. Положения о конкурсе, и перечислит в бюджет Российской Федерации сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода соответствующего Победителя Конкурса, а также подаст сведения о победителях Конкурса, занявших 1, 2, 3 места, в налоговые органы. Приняв участие в Конкурсе, победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, выражают свое согласие с указанными обстоятельствами. При этом в случае, если Организатор Конкурса не может выполнить функции налогового агента, то победители Конкурса несут обязанности по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в Хабаровске – родном городе В.Н. Сунгоркина – и проводится совместно с Правительством Хабаровского края. Транспортные и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом призёра Конкурса к месту получения награды и обратно, компенсируются Организатором Конкурса.

4.7. Организатор вправе провести фото и видеосъемку победителей Конкурса, которые, участвуя в ней, тем самым дают согласие на безвозмездное использование своего изображения и присланных на Конкурс работ в составе печатной и/или видеопродукции Организатора, в том числе рекламной продукции АО «ИД «Комсомольская правда». Участие победителей конкурса в фото и видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Участник Конкурса несёт персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору.

5.2. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав третьему лицу (лицам), включая право получения награды от Организатора.

5.3. Участник Конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми авторскими правами на текстовые и фотоматериалы, присланные на Конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к Организатору в отношении неправомерного использования заявленных на Конкурс текстов и фотографий, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям и обязуется возместить Организатору все связанные с этим убытки.

5.4. Подавая работу на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает своё согласие Организатору на передачу и обработку персональных данных.

5.5. Организатор Конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками, кроме случаев, напрямую касающихся соблюдения требований к заявкам, которые предусмотрены настоящим Положением.

5.6. Расходы на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с подачей работы, и во время его проведения, оплачиваются им самостоятельно и Организатором не возмещаются.

5.7. В порядке досудебного урегулирования спора устанавливается обязательный порядок направления претензии, которая должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой направлена претензия, в течение 30 дней. В случае недосижения согласия спор может быть передан на рассмотрение в суд по месту нахождения организатора.

5.8. Настоящее Положение размещается на сайте АО «ИД «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: WWW.KP.RU.