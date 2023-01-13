«СберБанк Онлайн» перестанет работать с 16 января 2023: кто точно останется без мобильного приложения

Клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения, уведомляют об отключении смсками Фото: Shutterstock

Новость об отключении мобильного приложения «СберБанк Онлайн» взволновала сегодня многих россиян, ведь ежемесячно им пользуются более 50 млн человек. Сегодня некоторые клиенты «Сбербанка» начали получать смс-уведомления о том, что приложение на их смартфонах перестанет работать уже 16 января 2023 года. В сообщениях им напоминают о необходимости обновить приложение в офисе банка либо использовать веб-версию приложения.

Однако в самом банке «Комсомольской правде» пояснили, что отключение приложения коснется не всех.

- Данная информация касается небольшого количества клиентов: смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями, - прокомментировали в пресс-службе «Сбера». - Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом. Владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS – обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия «СберБанк Онлайн».