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Экономика13 января 2023 11:08

«СберБанк Онлайн» перестанет работать с 16 января 2023: кто точно останется без мобильного приложения

Клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения, уведомляют об отключении смсками
Владимир МЕРКУШЕВ
Клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения, уведомляют об отключении смсками

Клиентов, которые пользуются устаревшими версиями приложения, уведомляют об отключении смсками

Фото: Shutterstock

Новость об отключении мобильного приложения «СберБанк Онлайн» взволновала сегодня многих россиян, ведь ежемесячно им пользуются более 50 млн человек. Сегодня некоторые клиенты «Сбербанка» начали получать смс-уведомления о том, что приложение на их смартфонах перестанет работать уже 16 января 2023 года. В сообщениях им напоминают о необходимости обновить приложение в офисе банка либо использовать веб-версию приложения.

Однако в самом банке «Комсомольской правде» пояснили, что отключение приложения коснется не всех.

- Данная информация касается небольшого количества клиентов: смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями, - прокомментировали в пресс-службе «Сбера». - Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом. Владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS – обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия «СберБанк Онлайн».

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