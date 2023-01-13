Минобороны готовит «котел» для наемников ВСУ в Артемовске

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны подтверждает, что вечером 12-го января было успешно завершено освобождение города Соледар, «который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении».

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и пояснил СМИ, какими усилиями далась эта победа.

Генерал-лейтенант рассказал, что взятие Соледара стало возможным «благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)».

«Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны. Истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск», - отметил Конашенков.

Помимо авиации свою роль выполнили подразделения ПВО, что сбили над нашими подразделениями 9 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», а бойцы ВДВ совершили «скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон».

Не смогли украинские националисты применить и свои беспилотники, так как вокруг Соледара наши подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему управления противника.

«Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», - сообщил цифры потерь ВСУ при освобождении Соледара Конашенков.

Представитель Минобороны также перечислил потери ВСУ на остальных участках линии соприкосновения: на Купянском уничтожено до 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Южно-Донецком более 20.

Кроме этого уничтожены десятки танков, бронемашин и пикапов ВСУ.

Также за этом время подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации были поражены: три беспилотника, четыре склада боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны, боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», две пусковые установки РСЗО «Град», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», три самоходные гаубицы 2С3 «Акация», три украинские гаубицы Д-20, 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

372 - самолета

200 - вертолетов

2876 - беспилотных летательных аппаратов

400 - зенитных ракетных комплексов

7495 - танков и других боевых бронированных машин

982 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3820 - орудий полевой артиллерии и минометов

8027 единиц специальной военной автомобильной техники