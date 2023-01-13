В каждой российской школе будут играть в лапту: Что это значит для детей и родителей

Москвичи играют в лапту в Парке Горького. Фото: vk.com/moslapta @ Youtube

На школьных уроках физкультуры со следующего года начнут учить игре в лапту. Новую-старую исконно русскую игру, которой увлекались лишь энтузиасты, теперь будут изучать с 1-го по 11-е класс. Кроме того, при школах буду организовывать секции лапты.

Внедрять лапту предложили, по сообщению Минпроса, сами физруки во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым в октябре прошлого года. По официальным данным Федерации русской лапты России в неё играют более чем в 50 регионах страны (на сегодня их 89).

В лапту играют две команды – как в спортзале, так и на поле размером 40 на 55 метров. Игроки нападения ударом биты посылают мяч по возможности дальше, затем поочередно перебегают к противоположной стороне площадки и обратно. Игроки защиты ловят мяч и пытаются попасть им в игроков противника. Затем команды меняются местами. Выигрывает та, которая наберет больше очков – они начисляются защитникам за пойманные мячи (если мяч не коснулся земли), а нападающим – по числу полных пробежек игроков.

Лапта напоминает американский бейсбол, но есть существенные различия. Так, в бейсболе игроков не «салят» мячом. Кроме того, в лапте главными соперниками являются тот, кто бежит и вся команда соперников, а в бейсболе - подающий мяч питчер и игрок, бьющий по мячу.

В лапту можно играть и в поле и в зале зимой. Фото: vk.com/moslapta @ Youtube

«Главное преимущество лапты в том, что она значительно дешевле бейсбола, - объяснил КП.RU спортивный функционер, специалист по бейсболу, софтболу и русской лапте Вячеслав Смагин. – Не говоря уже о другом инвентаре, только бейсбольные биты сегодня стали очень технологичными и дорогими – цена их доходит до 2,5 тысяч евро за штуку. Тогда как в лапту можно играть плоской деревянной битой и теннисным мячом, и никакого другого инвентаря, по большому счету, не требуется».

Лапта позволит школьникам не только развивать свои физические навыки, но также будет способствовать их нравственному и патриотическому воспитанию, утверждают в Минпросе и в Федерации русской лапты. По сообщению пресс-службы Минпроса, во время игры в лапту дети научатся работать в команде, быть инициативными и решительными.

«Планируемые личностные результаты модуля «Лапта», - говорится в описании программы для подготовки школьников, опубликованной на сайте Федерации русской лапты, - проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и современного состояния развития лапты, включая региональный и всероссийский уровни, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития лапты в современном обществе».