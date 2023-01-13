Грязный секрет Ватикана: пропажа 15-летней девочки может скрывать связи Святого Престола и мафии

В Италии уже четыре десятка лет пытаются найти следы исчезнувшей Эмануэлы Орланди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта история вот уже четыре десятка лет остается одной из самых загадочных случаев бесследного исчезновения людей. В ней есть все: итальянская мафия, террористы, тайны Ватикана, насилие и загадочные анонимы. Все началось, когда одним жарким итальянским днем пропала 15-летняя Эмануэла Орланди.

ДЕВУШКА ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ

Она была четвертым из пяти детей Эрколи и Марии Орланди. Отец девочки был потомственным служителем Святого престола. По одним данным, он был сотрудником Банка Ватикана, по другим - работником префектуры папского двора, в частности, в его обязанности входила организация аудиенций Папы Римского. В любом случае его статус позволял семье Орланди проживать на территории Ватикана, где испокон веков могли жить только представители духовенства и охрана.

В тот злополучный день, 22 июня 1983 года, девушка собиралась в музыкальную школу, но опаздывала. Дорога была дальняя - необходимо было ехать на автобусе, а потом идти пешком до площади Сант-Аполлинаре, - и Эмануэла попросила старшего брата Пьетро проводить ее. Но юноша отказался, сославшись на дела. Ох, как потом он сожалел об этом.

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

На занятие флейтой Эмануэла опоздала. Как потом рассказал полицейский, видевший Орланди, девушка говорила на улице с незнакомым элегантно одетым мужчиной на зеленом BMW. После урока в академии итальянка позвонила старшей сестре Федерике и рассказала, что незнакомец предложил ей работу в косметической компании - то ли раздавать листовки, то ли продавать косметику на выставке. Но Эмануэла решила посоветоваться с родными.

Вечером девушка должна была встретиться с еще одной сестрой Марией Кристиной, но они так и не увиделись. Версии о том, что было дальше, разнятся. По одной из них, после урока Эмануэла вместе с двумя подругами отправилась на остановку: девочки уехали, а Орланди осталась ждать свой автобус. По другой версии, Эмануэла рассказала подруге, что собирается встретиться с потенциальным работодателем вечером. Уже отъезжая от остановки, подруга увидела, как Эмануэла разговаривает с кудрявой девушкой, чья личность так и не была впоследствии установлена.

Эмануэла пропала 22 июня 1983 года. Фото: EAST NEWS

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК

Уже вечером 22 июня родители Эмануэлы забили тревогу. Они обзвонили друзей и учителей дочери, а затем отправились в полицию. Новость об исчезновении девочки из Ватикана быстро разлетелась по Риму и уже 24 июня газеты вышли со статьями о Эмануэле, где был указан номер телефона семьи. Тогда и начались загадочные звонки.

Первый раздался 25 июня. Молодой человек, представившийся Пьерлуиджи, рассказал, что видел похожую девушку и точно описал прическу Эмануэлы и футляр от флейты. Девушка продавала косметику, а себя называла Барбарой. Когда юноша и его девушка попросили ее сыграть на флейте, та отказалась, сказав, что ей придется надеть очки от астигматизма, которые она так не любит. Это походило на правду.

На следующий день раздался второй звонок. Владелец бара, расположенного недалеко от Академии, сообщил, что говорил с девушкой, похожей на Эмануэлу. Она представилась Барбарой из Венеции, рассказала, что зарабатывает продавая косметику, сбежала из дома, но вернется к свадьбе сестры. Семья Орланди была в замешательстве: о грядущем торжестве знали только родные, но с другой стороны, Марио ошибся, сказав, что Эмануэла высокая, хотя не рост, на самом деле, был около метр-шестьдесят.

ВЕРСИЯ №1: «СЕРЫЕ ВОЛКИ»

3 июля Папа Иоанн Павел II после публичной молитвы обратился к возможным похитителям девушки с просьбой вернуть ее домой. 5 июля раздался очередной звонок. Звонившего позднее прозвали Американцем из-за характерного акцента. Он заявил, что Эмануэла жива. Ее обещали вернуть после освобождения турецкого террориста, участника группировки «Серые волки» Мехмета Али Агжу. В 1981 году он совершил покушение на понтифика, ранив того в живот. Ватикан отказался от сделки. Американец совершил 16 звонков, но в конце октября связь оборвалась. Позже были и другие анонимы, требовавшие освободить Агжу в обмен на Орланди. Один из них даже представил доказательства того, что Эмануэла у них: копию ее пропуска в музыкальную школу и рукописную записку. Но полиция не сочла улики убедительными.

Со временем в версию о связи Агжу и Орланди стали верить меньше всего.

Папа римский Иоанн Павел II простил несостоявшегося убийцу Мехмета Али Агжу и встретился с ним через пару лет после покушения. Фото: EAST NEWS

ВЕРСИЯ №2: МАФИЯ

Расследование зашло в тупик, но Италия никогда не забывала о пропавшей Девушке из Ватикана. В 2005 году в программу «Кто их видел?» поступил анонимный звонок. Чтобы раскрыть дело Орланди, звонивший посоветовал заглянуть в одну из могил в римской базилике Сант-Аполлинаре и вспомнить об услуге, которую «Ренатино оказал Полетти».

Каково же было удивление, когда полиция обнаружила в склепе храма VII века, где всегда хоронили папских кардиналов, тело мафиози Энрико де Педиса известного как Ренатино. До тех пор, пока его не застрелили в 1990 году, он был влиятельным человеком в Риме, контролировал столичный наркобизнес, и имел связи с Ватиканом, в частности, с генеральным викарием Уго Полетти. Поговаривали, что почетное место в базилике Ренатино заслужил за большие пожертвования в пользу Святого Престола.

Энрико де Педис вплоть до убийства в 1990 году был влиятельным человеком в Риме, контролировал столичный наркобизнес, и имел связи с Ватиканом. Фото: ru.wikipedia.org

В 2006 году бывшая любовница Ренатино Сабрина Минарди рассказала в интервью, что мафиози как-то признался ей: именно его банда похитила Эмануэлу. Через два года Минарди уточнила, что Ренатино лично вывез девушку за город и убил, а тело спрятал в бетономешалке. Затем женщина припомнила, что сама видела Эмануэлу. Девушку держали в подвале дома на окраине Рима. Полиция установила, что здание, действительно, принадлежит мафии, а при обыске в подвале обнаружили фрагмент цепи. Но доказать связь Ренатино с исчезновением Орланди так и не смогли.

В 2011 году эту же версию подтвердил экс-прокурор Маурицио Аббатино. Он пояснил, что в начале 1980-х банк Ватикана одолжил у мафии через аффилированный банк крупную сумму. Банк лопнул и банда потребовала свои деньги обратно. Но Ватикан не спешил, и мафия стала шантажировать, устраивая нападения на приближенных к Святому престолу людей. Возможно, одним из них и стало похищение Орланди. Но и тут у следствия не было никаких весомых доказательств.

ОСТАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Помимо основных версий высказывались предположения, что Эмануэла жива и живет за границей; перешла в ислам; была похищена для участия в секс-вечеринках и занятии проституцией, а затем ее якобы убили сотрудники охраны понтифика. Также предполагали, что Ватикан все-таки нашел девушку и оплачивал ее жизнь в Лондоне. В документальном фильме платформы Netflix друг детства Эмануэлы рассказал, что к Орланди приставал некто, близкий к папе Иоанну Павлу.

«НЕ БРОШУ И НЕ УСПОКОЮСЬ»

У семьи Эмануэлы за эти годы возникло много вопросов к Святому престолу. Изначально Ватикан не рвался оказывать помощь в поисках девочки. Большие надежды родные возлагали на Папу Римского Франциска, который воспринимался как прогрессивный и либеральный понтифик.

- Они для себя решили, что дело закрыто. При Папе Франциске стены стали еще выше. Я встретился с ним через несколько дней после его избрания, и он сказал мне: «Эмануэла находится на небесах», - вспоминает встречу 2013 года брат Эмануэлы Пьетро. Он решил, что понтифик знает что-то большее и попытался добиться еще одной встречи, но больше святой отец не захотел его видеть.

Не так давно Ватикан возобновил расследование дела Эмануэлы после многочисленных обращений Пьетро. Кроме дела Орланди, Ватикан изучит исчезновение 15-летней Миреллы Грегори, которая пропала за несколько недель до Эмануэлы, сказав матери, что идет на свидание. Долгое время считалось, что между двумя исчезновениями может быть связь.

- Мне часто говорили: «Брось ты это, наслаждайся жизнью», - говорит Пьетро. - Но пока я не пойму, что с ней случилось, я не успокоюсь.