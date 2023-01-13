Наручники вне закона, компенсация за разрушенное жилье, штрафы за утечки персональных данных. Владимир Путин подписал ряд важных поручений

Опубликован список поручений Путина по итогам заседания Совета по правам человека Фото: REUTERS

Члены президентского Совета по правам человека встречались с Владимиром Путиным почти месяц назад. Несколько часов правозащитники рассказывали, как сделать мир вокруг нас гуманнее. И вот глава страны подписал поручения по итогам встречи. Мы собрали самые важные из них.

ШТРАФЫ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Правительство должно будет подумать об «установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения».

Давно пора! Сейчас фактически за утечку персональных данных наказания вообще нет. В апреле 2022 года суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за слив информации о нескольких миллионах человек. Фактически, компания заплатила за потерю сведений о паспортах, телефонах, имейлах по несколько копеек за одного пользователя.

Оборотный штраф привязывается к доходам компании. Если бизнес заработал 100 миллионов, но штраф для него не 60 тысяч, а, допустим, 600.

БРОНЬ ДЛЯ ПРОТЕЗИСТОВ

Кабмину поручено стимулировать производство протезов внутри страны.

Но это еще не все. Минобороны вместе с Минздравом и властями новых регионов должны решить, как освободить врачей-ортопедов от службы в армии. Правозащитники пожаловалась президенту, что на Донбассе всех протезистов забрали на фронт. Остался один специалист, который просто не справляется с нагрузкой. Людей в оторванными руками и ногами много, и всем нужны протезы.

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ

Правительству и ученому сообществу предстоит собрать идеи для написания нового единого учебника по истории и обществознанию.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА МОШЕННИКОВ

В последние годы тысячи граждан стали жертвами мошенников. Люди переводят аферистам деньги, веря всяким «сотрудникам службы безопасности Сбербанка».

«Правительству совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», - поручил Путин.

Кто и как будет платить деньги, не ясно. Но очевидно, что необходимость защитить людей давно назрела.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ СОЛДАТ

Еще одно неприятное следствие боевых действий – появление людей с искалеченной психикой. США в свое время столкнулись с «вьетнамским синдромом», наша страна – с «афганским».

Вряд ли специальная военная операция станет исключением, поэтому президент решил действовать на опережение.

«Образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции», - поручил правительству Путин.

Система психологической помощи ветеранам уже начинает создаваться.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РАЗРУШЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Кабмину и властям новых регионов надо решить, как компенсировать людям потерю жилья «утраченного или поврежденного вследствие военных действий».

Чиновникам Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей поручено восстановить жилье, утраченное «в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов».

ВЕТЕРАНОВ ПОЛИЦИИ В НАСТАВНИКИ

Генпрокуратуре, СК и МВД поручено использовать «ветеранов правоохранительных органов» для передачи опыта коллегам из новых регионов. Полиция и прочие структуры в Новороссии часто создаются с нуля, и новым сотрудникам банально не хватает знаний и опыта.

ЗАЩИТИМ РЕЛОЦИРОВАВШИХСЯ

Госдуме, Генпрокуратуре и СК предстоит «рассмотреть предложения» об уголовной ответственности за «призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан Российской Федерации».

Интересно, какой будет результат у этого поручения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в тот же день в своем телеграм-канале написал, что надо конфисковать имущество у уехавших россиян. Правда, не у всех подряд, а у тех, кто ругает нашу страну и армию из-за границы.

НЕТ НАРУЧНИКАМ

«МВД совместно с Генпрокуратурой, СК и ФСИН принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», - еще одно поручение.

«Ажур» - это не просто наручники. Это специальные кандалы для конвоируемых. Они могут надеваться и на ноги. Полиция еще в декабре пообещала не надевать наручники на женщин, детей и обвиняемых по экономическим статьям.