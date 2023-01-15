«Убить дракона»: В герое Олега Янковского поражало сочетание гения и злодейства

Марк Захаров на съемках фильма "Убить дракона" Фото: фотохроника ТАСС.

Притча – по смыслу, антиутопия – по жанру была снята по сценарию Григория Горина, который переосмыслил пьесу Евгения Шварца «Дракон» с поправкой на время. Это была эпоха перестройки. «Правки» были сделаны незначительные: переписаны некоторые диалоги, добавлены публицистические реплики, изменен финал и некоторые детали (в фильме Ланцелот летает на воздушном шаре, а не на ковре-самолёте, как в пьесе). Но герои, сюжет, идея сохранились.

Пьеса была написана Шварцем в 1942-44 годах. Аллегория с Гитлером (Драконом) и фашизмом, который надо победить (убить Дракона) только на первый взгляд выглядела прямолинейной. Проницательный читатель понимал, что и тема шире, и вообще это не только про фашизм, но и про любую диктатуру, включая сталинскую. А еще про внутреннюю несвободу человека и необходимость убить «дракона» в себе. В советское время пьесу Шварца несколько раз пытались поставить. Но сразу снимали с репертуара.

В 1962-м в студенческом театре МГУ спектакль «Дракон» поставил тогда начинающий режиссер Марк Захаров. Постановка была принята с восторгом, но просуществовала недолго. Спектакль сняли после того, как Никита Хрущев посетил выставку авангардистов в Манеже. Разгромная реакция коснулась не только художников.

И вот в перестройку, когда всё запрещенное прежде начали снимать с полок, печатать, ставить, исследовать, Захаров вернулся к своему «Дракону».

Он направил заявку на постановку фильма по пьесе Евгения Шварца председателю Гостелерадио Леониду Кравченко. И ему дали добро.

Съемочная группа фильма во время завершения съемок фильма режиссера М.А. Захарова "Убить дракона" Фото: фотохроника ТАСС.

Марк Захаров по своей привычке решил снимать фильм с участием актеров Театра Ленинского комсомола, которым руководил. Роль Дракона доверил Олегу Янковскому, Ланцелота - Александру Абдулову, бургомистра – Евгению Леонову, ученого Фридрихсена – Александру Збруеву. Этот ленкомовский актерский костяк был утвержден Захаровым без проб, учитывая их большой опыт работы в кино в целом, и в фильмах и спектаклях Марка Захарова в частности. Роль возлюбленной Ланцелота Эльзы сыграла дочь режиссера Александра Захарова. Лучшего ученика дракона Генриха - нынешняя звезда «Ленкома» Виктор Раков, тогда начинающий артист.

«Пришлым» был Вячеслав Тихонов, который сыграл архивариуса Шарлеманя, отца Эльзы. Кстати, на эту роль пробовались Алексей Петренко и Олег Борисов. В картине снимался лицедей Вячеслав Полунин: он сыграл воздухоплавателя, который убил в себе «поэзию полета».

После выхода фильма на экраны больше всего похвал собрал Олег Янковский. Его Дракон был и циничным злодеем, и тонким психологом, и настоящим мудрецом, понимающим, в отличие от Ланцелота, что люди не умеют жить без диктатуры и жесткого подчинения. Киновед Кирилл Разлогов писал: «Метаморфозы его Дракона, причудливые смеси интонаций, от сарказма до заискивания, внутренняя самоирония и неканоническое сочетание гения, злодейства и бессилия – все это передается актером с блеском».

Захаровскую команду дополнили Юлий Ким, который написал текст песен, и композитор Геннадий Гладков, который сочинил музыку почти ко всем телефильмам режиссера.

Роль Дракона доверил Олегу Янковскому Фото: фотохроника ТАСС.

Многие сцены «Дракона» снимались на улочках старинных немецких городов и в средневековых замках. В частности, в замке Мариенбург (в Мальборке на территории нынешней Польши)— одном из самых знаменитых кирпичных замков, служившем резиденцией магистров Тевтонского ордена. Снимали в польских Гданьске и Вроцлаве.

Сложные трюки нередко исполняли сами актеры. Например, Александр Абдулов старался все трюки выполнить сам. Это его, а не дублера, в одной из сцен поднимали краном за ноги на высоту 45 метров.

В начале 1988 года «Убить дракона» вышел на большой экран. Удивительно, но время сыграло с «Драконом» злую шутку. В разгар перестройки уже не требовался эзопов язык, чтобы критиковать советскую власть и тоталитарное государство. Фактически уже не было ни советской власти, ни тоталитарного государства, ни гегемонии коммунистической партии. На телеэкране и в прессе без всяких намеков и аллюзий называли вещи своими именами, разоблачали и тоталитаризм, и сталинизма, и брежневский застой, и силовые структуры...

Съемки художественного фильма по мотивам пьесы Евгения Шварца "Убить дракона". Режиссер Марк Захаров артист Вячеслав Тихонов Фото: фотохроника ТАСС.

Возможно поэтому фильм «Убить дракона» не прозвучал так, как если бы он вышел лет на пять раньше. Не получил такого признания и любви зрителей, как другие картины Марка Захарова – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви»…

«Дракон» стал первой работой, с которой Захаров начал свой путь в театральной режиссуре и последней его работой в кино. После этого замечательный режиссер сосредоточился исключительно на театральных постановках.