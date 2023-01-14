Врачи сообщили об улучшении состояния Никиты Михалкова

Никите Сергеевичу на этой неделе стало лучше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Легендарный режиссер Никита Михалков продолжает проходить лечение в московской больнице. 77-летний Никита Сергеевич был госпитализирован 5 января: решение вызвать «Скорую помощь» было принято после того, как усилились простудные симптомы – кашель, температура, появилась небольшая одышка. У народного артиста диагностировали пневмонию и некоторые осложнения, связанные с этим воспалением – Михалкова лечат в клинической больнице №52.

Никите Сергеевичу на этой неделе стало лучше. По-прежнему сам режиссер трубку снимает только на номера ближайшего окружения. Но его коллеги уже настроены оптимистично. В пятницу 13 января мы побывали на съемках телепередачи на федеральном канале, где за кулисами телезвезды поделились с нами новостями о народном артисте: «Переживают буквально все. Никита Сергеевич заставил поволноваться всех – столько людей искренне желают ему выздоровление. Все писали друг другу – как, что. Раньше никто ничего не говорил. Сейчас уже появилась информация - поводов для беспокойства нет: говорят, что Никите Сергеевичу стало лучше. Угрозы жизни нет, лечат». По информации KP.RU Никита Сергеевич Михалков остается в реанимационном отделении, но есть хорошие перспективы, что уже скоро его переведут из реанимации для продолжения лечения в плановом порядке. Легендарный режиссер все эти дни госпитализации – в сознании, дышит самостоятельное, сам отвечает на звонки близких. Говорят, что температура уже спала и лечение продолжается в плановом порядке.

В рабочем графике Михалкова стоит два спектакля. 6 и 7 февраля заявлены два спектакля «12» с участием Никиты Михалкова. 13 января мы позвонили в компанию «Moscow Show», которая занимается продажей билетов на мероприятие: «6 и 7 февраля спектакль «12» состоится, можно купить билеты. Информации об отмене не поступало». В Центре Театра и кино под руководством Никиты Михалкова спектакль тоже «продают» и об отмене ничего не знают. До мероприятия еще три недели, так что все надеются – Никита Сергеевич вернется в строй, а если еще продолжит реабилитацию после болезни – тогда видимо будет перенос спектакля. Люди идут на «12» - на Михалкова, этот спектакль поставлен по мотивам знаменитого одноименного фильма мэтра.

Сам Никита Михалков, устав от разных «диагнозов», которые ему ставят в соцсетях, на этой неделе сообщил в своем телеграм-канале: «Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви. Спасибо вам. Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследование и получать необходимое лечение».

Тысячи людей желают скорейшего выздоровления мэтру и ждут новых выпусков «Бесогон ТВ». 14 января уже с раннего утра люди оставляют пожелания здоровья Никите Сергеевичу в его телеграм-канале. Вот только несколько сообщений из сотен. «Был в церкви города Кисловодска поставил свечи за ваше здравие. Вы один из краеугольных камней, на чем держится наша Россия. Я вырос на ваших фильмах. И горжусь этим. Храни вас Бог!» «Никита Сергеевич, живите 100 лет. Ваш батюшка прожил долго, а вы проживите еще дольше. Привет из Сибири. С любовью и уважением». «Выздоравливайте, пожалуйста, скорее! Ваши передачи помогают миллионам людей различать белое от черного. Ваши фильмы – это шедевры. Вы обязательно должны быть здоровы!» Ждем новых сообщений от мэтра — теперь уже, видимо, Никита Сергеевич выйдет на связь с новостью о выписке из больницы.