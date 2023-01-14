Рублевые вклады, золото и немного криптовалюты: известный экономист посоветовал, куда стоит вкладывать деньги в 2023 году

Можно попробовать до 10% сбережений направить в золото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какие сюрпризы в экономике готовит нам наступивший 2023 год, и как сохранить свои сбережения, «Комсомолке» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

- Георгий Владимирович, какое событие можно назвать главным в ушедшем году?

- Главное событие — это, конечно, спецоперация на Украине. А если говорить о долгосрочных тенденциях, то я бы отметил резкое сокращение темпов роста мировой экономики, этот процесс начался во время пандемии и продолжается сейчас. Это коснулось всех стран. Все правительства, чтобы помочь людям и бизнесу, напечатали огромную массу денег, под которые не было произведено товаров и услуг. Естественно, это привело к инфляции, везде начали падать реальные доходы - как у экономических агентов, так и у населения.

- Чем-то хорошим прошедший год запомнился?

- Сложно говорить об удачах такого тяжелого года, но в их числе безусловно можно назвать чемпионат мира по футболу в Катаре. Очень красиво и зрелищно все прошло, практически без эксцессов и провокаций, весь мир радовался такому яркому событию.

- А в экономике?

- Как безусловный позитив можно отметить то, как Россия противостояла жесткому санкционному давлению. В апреле Минэкономразвития представило годовой прогноз о том, что наша экономика рухнет на 8-10%, а то и на 12% (по базовому сценарию прогноза социально-экономического развития предполагалось, что спад экономики в 2022 году составит 8,8%, по консервативному — 12,4%, - Ред.). Но видите - этого не произошло, падение по итогам года - около 3%. Российская экономика показала устойчивость — это хорошо. Но с другой стороны, совершенно непонятно, как можно так ошибаться, давая прогнозы, которые настолько сильно расходятся с действительностью.

- С какими явлениями нам придется столкнуться в наступившем году?

- В мировой экономике может наступить ну если не кризис, подобный тому, что был в 2008-2009 годах, то глубокая рецессия (спад производства, замедление темпов экономического роста, — Ред.). По прогнозам Центробанка, в России инфляция составит 5-7%. Сейчас доллар начал резко укрепляться, не думаю, что это приведет каким-то серьезным катаклизмам, но до уровня 75-77 рублей за доллар курс дойдет, а возможно, и до 80 рублей. Если учесть, что укрепление доллара на 10 рублей прибавляет примерно 1% к инфляции, то к тем 7%, которые прогнозирует Центробанк, нужно добавить еще 2% — думаю, это будет близко к реальному значению.

В начале года падение экономики может продолжиться, но затем благодаря импортозамещению и переориентации логистики с запада на восток бизнес, возможно, поднимется. Но есть и другая проблема - мы же еще и в глубокой демографической яме. У нас сократилась численность занятого населения. Молодежь уезжает или уходит участвовать в СВО, а поколение 20-30-летних — это самая восприимчивая к инновациям категория, люди, работающие наиболее производительно. Надо не забывать, что ВВП создают люди, поэтому в наступившем году необходимы вложения в человеческий капитал.

- Представители каких профессий будут особо в цене?

- Будут цениться люди с высоким уровнем знаний. И не имеет значения, в какой сфере — металлург, айтишник, производитель обуви. Главное, чтобы человек был компетентен в своем деле, тогда он не потеряется в жизни, и у него будет хороший достаток.

- Во что посоветуете вкладывать заработанные рубли?

- Это зависит от объема капитала и уровня финансовых знаний. Если вы не профессиональный инвестор, то лучше на фондовый рынок не ходить, а заниматься обычными банковскими вкладами. Другой доступный инструмент — валюта, это страховка от инфляции (сейчас особую популярность набирают вклады в юанях, - Ред.) Ну и в дополнение к этому можно попробовать до 10% сбережений направить в золото и немного, чтобы не рисковать (не более 3% сбережений) - в криптовалюту.