Скелет ирландского гиганта, который боялся превратиться в экспонат, уберут из лондонского музея

Гигантский скелет, рост которого составляет 2,31 метра, принадлежал ирландцу Чарльзу Бирну Фото: Википедия

Хантерианский музей в Лондоне заявил, что уберет из экспозиции знаменитый скелет «ирландского гиганта», приобретенный в 1799 году. Причиной изъятия экспоната является воля покойного, который всеми силами пытался избежать подобной участи.

Гигантский скелет, рост которого составляет 2,31 метра, принадлежал ирландцу Чарльзу Бирну, страдавшему неизвестным в его время заболеванием – акромегалией или проще – гигантизмом, вызванным избыточной секрецией гипофизом гормона роста (соматотропином).

Во времена медицинской революции, которая охватила Англию в конце XVIII века, человек с ростом Бирна просто не мог остаться незамеченным для докторов. Так что хирург и анатом Джон Хантер, один из самых выдающихся ученых своего времени, неоднократно предлагал Бирну завещать свое тело после смерти науке, но гигант страшно не хотел, чтобы его останки стали предметом изучения.

Предполагая, что врач будет охотиться за его телом, Бирн попытался обмануть доктора и договорился с друзьями, что его труп будет похоронен в свинцовом гробу на дне моря.

Хантер оказался хитрее. После того, как Бирн в 1783 году возрасте 22 лет скончался от туберкулеза и пьянства, врач подкупил его друзей и заполучил вожделенное тело. Спустя четыре года скелет «ирландского гиганта» был выставлен в его личном музее, а затем приобретен Хантерианским музеем в Лондоне (старший брат и наставник Джона Хантера, Уильям Хантер, считается основоположником современной анатомии), где и простоял до последнего времени.

В 2017 году музей был закрыт на реконструкцию, а 11 января администрация заведения объявила, что в обновленной экспозиции скелета «ирландского гиганта» уже не будет – похоже, что руководство решило услышать общественное мнение, согласно которому выставлять на всеобщее обозрение останки человека вопреки его воле – неэтично.

Кстати, утверждают, что Джон и Уильям Хантеры были заказчиками целого ряда так называемых анатомических убийств. Врачи очень нуждались в материале для составления акушерского атласа «Анатомия беременной человеческой матки», а достаточного количества женских трупов на разных стадиях беременности у них не было.

Согласно утверждению британского историка Дона Шелтона, на совести братьев Хантреов, а также их главного конкурента врача Уильяма Смелли, порядка 40 убийств беременных женщин. Но это не доказано.