Как уволили Дмитрия Назарова: «У актера состоялся разговор с художественным руководителем театра»

Приказ об увольнении актеров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой уже подписан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

65-летний актер Дмитрий Назаров вместе с женой и коллегой 55-летней Ольгой Васильевой-Назаровой потеряли работу. Супружеская пара артистов записывает антипатриотичные песенки, где демонстрирует свою русофобскую позицию, критикует СВО, распространяет недостоверную информацию. На днях Назаров также дал интервью, где говорил о поддержке уехавшего в Израиль актера Анатолия Белого, и о том, что многие из театра МХТ уехали – правда фамилии назвать отказался (видимо, потому что это ложь).

На этой неделе отменили антрепризный спектакль «Корень любви» в Нижнем Тагиле, где играл Дмитрий Назаров с женой. Мероприятие было запланировано на 1 февраля, но договор был расторгнут – по инициативе зрителей и организаторов, которые были возмущены антипатриотичной позицией Назарова и его жены. Эту комедийную драму Назаров играет с женой и неплохо зарабатывает на постановке – однако, следует ожидать, что за Нижнем Тагилом последуют отмены спектакля в других городах.

Потерял актер Дмитрий Назаров и постоянную работу в московском театре – в труппе МХТ им. А.П. Чехова артист состоял почти 20 лет. Правда сам Назаров в комментариях СМИ это почему-то отрицает. Но 13 января художественный руководитель МХТ Константин Хабенский сообщил Назарову об увольнении.

Заместитель художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил kp.ru: «У Дмитрия Назаров вчера (13 января — прим. Авт.) состоялся разговор с художественным руководителям театра и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра».

Приказ об увольнении актеров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой уже подписан. Коллеги говорят, что высокооплачиваемой работы у Назарова больше не будет – вряд ли кто-то позовет в театр или в кино. Удастся ли гастролировать с антрепризой – большой вопрос: если только извинится за свои прежние выступления. Сейчас в производстве фильм «12 стульев», где у Назарова роль Кисы Воробьянинова, а Остапа играет Дмитрий Нагиев.