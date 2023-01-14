"Январь – очень грустный месяц для русофобов": Владимир Рогов оценил ситуацию в зоне СВО

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Фото: социальные сети

О том, что сейчас происходит в Запорожской области, на Радио "КП" рассказал член главного совета администрации Запорожской области председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

- Владимир Валерьевич, смотрите, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, при котором цели военной операции на Украине были бы выполнены мирным путем, в результате дипломатических переговоров. Его первый заместитель на этом посту Дмитрий Полянский подтвердил, что у России не было задачи уничтожить Украину, цель СВО заключается в обеспечении защиты прав человека в стране. Есть ли реальные предпосылки, чтобы дипломатическими переговорами разрешить ситуацию?

- Россия никогда не хотела и не планировала уничтожить Украину. Украину уничтожить невозможно. Это как уничтожить Сибирь. Это такая же русская земля исторически. Это понятно всем, и прежде всего – нашим врагам. И Россия готова к мирному урегулированию конфликта. Это понятно. Но вопрос в том, что режим Зеленского не готов, у него совсем другие задачи. У него задача не сохранить Украину, тем более, местное население, а наоборот - как можно больше пролить крови, как можно больше усилить противостояние и привести к горю, страданию, смертям и так далее.

И у режима Зеленского сегодня очень непростая ситуация. Потому что надо колядовать, выпрашивая больше оружия, больше денег. Потому что воруется именно с этого. А с другой стороны, какую-то картинку успехов показывать достаточно сложно. Потому что этих успехов нет. Вот ЦИПСО и делают всевозможные вбросы на разные темы: что Соледар под контролем, все хорошо, плановое отступление готовится. Они накладывают уже откровенные фейки, рисуют в фотошопе какие-то картинки, придумывают другую чушь.

- А в действительности что там сейчас?

- Если мы говорим о Запорожской области, важно, что сейчас у нас происходят изменения на линии фронта, которые можно оценивать сдержанно оптимистично. Да, мы ждем наступления противника в Запорожской области, они скапливали и продолжают скапливать свои силы на Запорожской линии боевого соприкосновения. Потому что Запорожская ЛБС касается немного и Донецкой области, вплоть до направления Павловки, Угледара, Волновахи и т.д. И у нас там идет соприкосновение и пересечение разных частей. Там сложно разделить зону ответственности, потому что наши воины делают одно общее дело –армия России, Росгвардия, 1-й и 2-й корпуса ДНР и ЛНР, теперь уже просто вошедшие в состав армии России. И сейчас мы начали системно уничтожать склады артиллерийские, где снаряды для артиллерии и ракеты для РСЗО типа HIMARS, «Ольха» и т.д. хранятся. Это резко снижает интенсивность обстрелов наших мирных городов. Слаженно работают и наша разведка, и ПВО, и мотострелки, и артиллерия. Запорожская ЛБС, запорожский фронт – это очень сложная симфония, которая играет очень качественно и хорошо. Это большой оркестр, во всех смыслах. Помимо армии России, сейчас у нас все больше появляется «музыкантов», чему мы тоже очень рады. Даже сегодня в ночь на Старый Новый год наши ребята насыпали очень хорошо "подарков" боевикам ВСУ, нацистам на Запорожской ЛБС. И там опять подняли крик по "гражданским объектам" и что "потерь нет". Но мне с мест мои земляки –запорожцы сообщают прямо противоположные сведения об итогах прилетов. Думаю, надо подождать сводок Минобороны.

Правда, попытки Киева обстреливать наши города пока еще продолжаются. Сегодня ранним утром были пуски ракет по Мелитополю и Бердянску – двум крупнейшим городам Запорожской области на освобожденной территории. Но ПВО России все цели отработали в воздухе. И никакого ущерба инфраструктуре, объектам, тем более, жизни и здоровью людей не нанесено.

- Чего нам ждать в январе и после него?

- Январь – это очень грустный для режима русофобии месяц на южнорусских землях. Так было и сто лет назад, когда отправили на верную смерть толком не вооруженных студентов, чтобы удержаться у власти за счет немецко-польских штыков и интервентов. Так было и относительно недавно с донецким аэропортом. Когда он уже был освобожден от нацистской мерзости, а в Киеве рассказывали, что еще якобы некие "киборги", которых они сами так назвали, стоят и держат этот аэропорт. А потом придумали оправдательную фразу, что "киборги выстояли – бетон не выстоял". Зеленский, кстати, использовал ту же методичку, только у Зеленского не выдержали и рухнули стены.

И сейчас все повторяется один в один, как было с донецким аэропортом. Так сейчас происходит и с Соледаром, и с Дорожнянкой в Запорожской области, и с Бахмутским, и массой других небольших населенных пунктов, которые с начала этого года уже освобождены.

Я думаю, что это только начало года. Дай Бог, для нас всех он станет победным.