Нанесен мощный удар по системе военного управления Украины: Тактика российских военных поставила Киев в тупик

14 января 2023 г. нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики Фото: REUTERS

Новый год на Украине начался с мощного ракетного удара по объектам критической и военной инфраструктуры. Причем, российские военные применили тактику, перед которой оказалась совершенно бессильной украинская ПВО.

ОФИЦИАЛЬНО

- 14 января 2023 г. нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, - сообщили утром 15 января в пресс-службе Министерства обороны РФ.

МОЩНЫЙ УДАР ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сначала утром 14 января в Киеве и Харькове вдруг прозвучали несколько взрывов. При этом, ни воздушная тревога не объявлялась в столице Украины, ни ПВО не работала. Всполошившихся жителей Киева и области постарался успокоить глава Киевской ОВА Кулеба (однофамилец главы МИД Незалежной), рассказавший, что это якобы просто взорвался загоревшийся объект столичной инфраструктуры. Киевляне, посмотрев на одну из воронок метров 20-ти в диаметре и глубиной метров в 10-12, удивились разрушительной силе своего "кондиционера" и решили Кулебе не верить.

В результате этих первых ударов ни одного не то что убитого, но и раненного среди местных жителей не появилось. Из чего можно сделать практически выверенный вывод – если украинская ПВО не работает, то мирные жители не погибают.

Примечательно, что на Украине сразу стали обсуждать, чем это русские так точно и мощно ударили. Штатных аналитиков-пропагандистов Зеленского, пытавшихся объяснить, что "москали" ударили ракетами С-300, послали сразу далеко и надолго. Посовещавшись, общество решило, что прилетели или "Кинжалы, или "Искандеры". Сторонников "Кинжалов" позже высмеяли, потому что воздушная тревога не объявлялась, а это сразу делается, как только взлетает с аэродрома носитель этого вида ракет "МиГ-31". Это уже как условный рефлекс в Незалежной. Мы сейчас поднимаем всего один такой МиГ, и на Украине тут же объявляют воздушную тревогу.

И тут как раз объявили воздушную тревогу. И начали городских и областных администраций начали стращать население, загоняя его в бомбоубежища, что в России с аэродромов взлетели аж 22 "стратега", которые могут нести до ста ракет в совокупности. А в Черное мору вышли несколько кораблей Черноморского флота РФ, которые могут нести "Калибры".

ТАКТИКА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

Объявили, что ракеты летят по всей Украине, и так же во всех областях начинает работать украинская ПВО. Вот тут жители Украины забеспокоились по-настоящему.

- Нас просят спустится в укрытие, так, как массовый ракетный налет и работает ППО (ПВО), но русских мы не боимся, они по нам (по гражданским) не бьют. Но вот наши ПВОшники легко засадить могут, это да, - написал здравомыслящий автор одного украинского (но пророссийского) Телеграм-канала.

И как в воду глядел. Первой жертвой украинской ПВО стал многоквартирный жилой дом в Днепропетровске. Но, как оказалось, "хитрые и коварные русские" запустили в первой волне ложные цели, чтобы вскрыть украинскую противовоздушную (противоповитрянную) оборону. Пришедшие к таким выводам украинские ПВОшники получили приказ заглушить все работающие РЛС и не демаскировать свои позиции. И вроде все вполне логично – зачем тратить драгоценные боеприпасы на цели-мишени, да еще показывать свои позиции. Но только-только они успели там выполнить приказ, как в это время прилетели уже не мишени-ловушки, а настоящие ракеты во второй волне…

Киев и область, Харьков и область, Одесса и область, Днепропетровск, Херсон, Николаев Тернополь, Житомир, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Винница. По всей Украине зазвучали взрывы, которых во многих городах не слышали уже давно, и сразу стало отключаться электричество. Причем, вне всяких графиков.

Сейчас украинцам, наверное, стоит вспомнить основателя "Миротворца" украинского нациста Антона Геращенко: "Благодаря нашим партнерам небо над столицей стало еще безопаснее. Украина понемногу движется к постройке собственного защитного купола". Он это сказал в конце октября в поддержку слов мэра Киева, заявившего 28 октября, что в Киев поступили новые системы ПВО, которые обезопасят столицу Украины. Уже и другие системы стоят, и еще более новые обещают, а энергоструктура Украины в результате ударов российских ракет и беспилотников все хиреет и хиреет. Так от нее вскоре одно воспоминание останется.

Причем, российские военные могут ведь каждый раз применять новую тактику, ставя ПВО Украины каждый раз в тупик. Но у команды Зеленского каждый раз сможет что-нибудь придумать, чтобы объяснить, почему "москали" в очередной раз преуспели. В этот раз обычным гражданам объяснили, что ПВО оказалась бесполезной, потому что "в туман ракеты очень плохо видно".

- Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? – спросил в аналогичной ситуации старый козак Тарас Бульба своего непутевого сына.

Чем там закончилось с этим сыном, надеюсь, все помнят. А кто сказал, что на современно этапе истории все должно закончиться иначе?