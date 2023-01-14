Герой спецоперации «Z» матрос Курмазов отбил атаку и спас командира

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ЭВАКУИРОВАЛ КОМАНДНО-ШТАБНУЮ МАШИНУ

Сержант Александр КУЗИН

Сержант Александр КУЗИН Фото: Минобороны РФ

В ходе ведения оборонительных действий в одном из районов водитель-радиотелефонист сержант Александр Кузин обеспечивал устойчивую связь внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В ходе боя с украинскими националистами позиции тактической группы подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Оперативно оценив обстановку, сержант Кузин несмотря на близкие разрывы добрался до командно-штабной машины и вывел ее из-под обстрела, после чего оперативно развернул средства связи на новой позиции и продолжил обеспечивать связь с подразделениями. Грамотные и оперативные действия сержанта Александра Кузина позволили сохранить устойчивое управление подразделениями и отбросить националистов вглубь их обороны».

ОТБИЛ АТАКУ И СПАС КОМАНДИРА

Матрос Алексей КУРМАЗОВ

Матрос Алексей КУРМАЗОВ Фото: Минобороны РФ

«Матрос Алексей Курмазов составе штурмовой группы выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. В ходе боя штурмовая группа подверглась атаке с замаскированной позиции боевиков. Несмотря на это, штурмовая группа оперативно сориентировалась и подавила замаскированную огневую точку противника, продолжив наступление. При поддержке артиллерии противник перешел в контратаку. Курмазов, прикрывая группу, занял выгодную позицию в одном из разрушенных артиллерией домов и прикрывал выход штурмовой группы из-под огня противника. В ходе боя ранения получили командир штурмовой группы и еще один военнослужащий. Не теряя ни минуты Курмазов эвакуировал раненых товарищей из зоны обстрела. Отбив контратаку, противника Курмазов по очереди вынес к медицинским подразделениям раненых товарищей и вернулся на огневую позицию. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям матроса Алексея Курмазова контратака противника была отбита и спасены жизни российских военнослужащих».