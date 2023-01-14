Бобры спешат на помощь ВСУ

Бобры подгрызли кучу деревьев и устроили запруды, которые заболачивают местность и мешают перемещению техники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Практически с начала российской Специальной военной операции Киев практикует нетрадиционные формы вооруженного отпора. Все помнят легенды про "Призрака Киева", а про ПВОшную банку солений, которой домохозяйка сбила российский беспилотник даже президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский даже в видеообращении по итогам года рассказал. Но, как оказалось, этой допомоги для ВСУ, даже вместе с мольфарами и ведьмами оказалось мало. И тогда украинцы позвали на помощь всю силу природы и животного и растительного мира.

Где-то в начале лета в украинских СМИ прошла целая волна сообщений, что где-то у патриотического пасечника патриотически воспитанные им бджолы (пчелы) "до смерти зажалили оккупантов". Координаты пасеки оказались военной тайной, а потому где именно это происходило, так и осталось тайной.

Впрочем, пчелы были только началом борьбы украинской фауны с "государством-агрессором". Следующими на борьбу с "москалями" встали – нет, не волки. А зайцы. Серые длинноухие, являющиеся символом трусости проявили небывалую отвагу и, хотя сами вряд ли что могли сделать, выступили в качестве приманок. Именно в таком качестве они подвели под несущий смерть прицельный огонь украинских снайперов некое таинственное подразделение российских военных.

И вот – новый пример патриотизма со стороны животного мира Украины. Как оказалось, "русня" теперь совершенно не в состоянии проводить наступление на Киев и северные области Незалежной со стороны Белоруссии (это еще один навязчивый психоз нынешней украинской власти, которым они спекулируют в ежедневном режиме), потому что Украину защитили, как вы думаете, кто? Барабанная дробь! Украинские бобры-патриоты.

Они подгрызли кучу деревьев и устроили совершенно фантастические запруды, заставив местные речушки выйти из берегов и переполнив болота на севере Украины водой. И тем самым сделали местность совершенно непроходимой для российской военной техники.

Нет, что бобры регулярно так шалят, обустраивая окружающую среду под себя и улучшая свои условия жизни, с этим никто и не спорит. Не зря же люди периодически устраняют их запруды на речках, осуществляя свою хозяйственную деятельность. А когда люди перестают заниматься своей работой, бобры из-за этого сами работать не перестают, и захламляют берега и русла до невозможности. Но украинцам невозможно признать, что они перестали заниматься созидательным трудом, отдав берега на откуп бобрам. Им предпочтительнее считать, что бобры сознательно встали на защиту ридной Неньки. Логическое объяснение такого рода им недоступно, зато они с готовностью схавают утверждение, что комаров на "москалей" натравили мольфары и ведьмы. Потому что призраки и прочая нечисть против россиян оказались бессильны.

Похоже, больше им надеяться уже не на кого. Впрочем, остались еще муравьи, но это надо дождаться, по крайней мере, конца весны, чтобы мураши после того, как земля подсохнет, вылезли из муравейников и пришли на помощь "захисникам" Украины.

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