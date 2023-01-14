Ани Лорак забыла мужа-изменщика в объятиях потомка африканских шаманов

Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. Певица безумно любила мужа и долго не могла прийти в себя после развода. Артистка тщательно скрывает личную жизнь и в последнее время не делится подробностями своих отношений с мужчинами. Но, судя по всему, у нее все налаживается. 44-летняя певица внезапно поделилась видеороликом, в котором она обнимается с атлетичным красавцем.

Улыбающаяся певица предстала в объятиях высокого молодого человека спортивного телосложения. Судя по всему, кадры были сделаны в Испании, где она отдыхала в ноябре. «Начинается что-то новое», - заявила артистка.

Ани опубликовала видеоролик, в котором она обнимается с атлетичным мужчиной. Фото: кадр видео.

Под постом звезды набралось более 500 комментариев подписчиков. Более того, поклонники Лорак рассекретили личность незнакомца, с которым она обнимается в видео. Оказалось, что его имя - Исаак Виджраку. Это тот самый учитель йоги, который помогал исполнительнице пережить развод в 2019 году. Судя по всему, эти отношения переросли для Ани во что-то большее и стали началом новой жизни.

Целитель Исаак Виджраку, называющий себя потомком африканских шаманов, родился в Барселоне. Сейчас он живет на Ибице. Ани Лорак обращалась к нему, чтобы восстановить душевное спокойствие.

«Покорила своего наставника? А может, подпись означает начало какой-то духовной трансформации?», «Это учитель по йоге, она с ним уже выставляла видео пару публикаций назад», - спорят теперь поклонники певицы в соцсетях.

К слову, за душевным равновесием Лорак обращалась не только к инструктору по йоге. После развода артистка почти два года посещала психотерапевта.

- Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий, - ранее рассказывала звезда.

Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ради мужа певица взяла кредит в банке на 500 тысяч долларов. Эти деньги она отдала Мурату, чтобы он осуществил свою давнюю мечту – открыл свой ресторан. Однако турок не оценил поступок жены и предал ее.

- Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь, - рассказывала Ани в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Со временем она поняла, что для развития сольной карьеры ей нужно переезжать в Москву. Но Мурат наотрез отказался ехать в Россию и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве. В результате супруги стали жить на две страны. А вскоре Ани стала героиней громкого скандала. Певица признается, что в самых страшных снах не могла представить себе, что фото ее мужа с любовницей обойдут все газеты. Налчаджиоглу сфотографировали в одном из ночных заведений Киева в объятиях модели Яны Беляевой.

- Он публично появлялся с девушками в городе, в котором меня все знают. В каком свете он выставлял меня? – сетовала Лорак.