Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Ибрагим Калын объявил о решении отказаться от санкций

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, антироссийская санкционная борьба, развязанная коллективным Западом, окончательно показала свою неэффективность. В связи с этим Анкара не видит никакого смысла присоединяться к ограничительным мерам против России, чтобы не усугублять и без того тяжелую обстановку, сложившуюся не только в Европе, но и во всем мире.

– Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три? – заявил Калын в беседе с журналистами.

По мнению представителя турецкого правительства, противостоять санкциям у России получилось благодаря характеру сложившейся в стране экономики, а также в связи с умением русских преодолевать последствия ограничений.

Подход Анкары к конфликту на Украине Калын назвал «равноудаленным», а отказ от антироссийских санкций, кроме прочего, объяснил тем, что подобные меры способны сильнее ударить по Турции, чем по России.