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В мире15 января 2023 5:27

«Аквамен» Джейсон Момоа после развода пустился во все тяжкие

Набедренная повязка стала неотъемлемой частью его гардероба
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Когда то Джейсон Момоа выглядел так

Когда то Джейсон Момоа выглядел так

Фото: EAST NEWS

Джейсон Момоа - американский актёр гавайского происхождения, снявшийся в 50 кинокартинах. Он стал известным благодаря фильмам «Аквамен», «Форсаж», «Игра престолов», «Спасатели Малибу».

И вот теперь Момоа решил вспомнить свой национальный колорит и изменил свой стиль под родной. Одним из элементов одежды гавайцев является набедренная повязка, вот актёр и решил вернуть ее в свой повседневный гардероб.

Изначально он надевал её лишь для роли в фильме «Вождь войны». И пока шли съемки, даже был замечен в ней на одном из пляжей.

В 2005 году начались отношения Момоа с актрисой Лизой Боне, которая старше его на 12 лет. В браке появились на свет двое детей. Однако в 2022 году союз распался, и «Аквамен» начал чудить.

43-летний актёр переехал жить в фургон и «усыновил» дикого поросёнка. Заодно он сбрил роскошные волосы и набил татуировку, которая, по его словам, означает внутреннее состояние его души.

В 2023 году должна выйти в свет кинокартина «Аквамен-2», в которой Момоа, конечно же, будет в главной роли.

Мода: Звездный стиль