Грядет самый тоскливый день в году. Как пережить

В третий понедельник января особенно тоскливо на душе Фото: Shutterstock

Грядет так называемый Голубой понедельник (Blue Monday), как называют его Западе (никакого отношения к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации он не имеет). Там - празднуют уже почти 20 лет подряд. Празднуют с тех пор, как британский психолог Клифф Арнэлл (Cliff Arnall) из Университета Кардиффа (Cardiff University) обнаружил, что именно третий понедельник января наиболее депрессивный в году день. Ученый придумал некую сложную формулу, с помощью которой путем деления и умножения особых коэффициентов, отражающих те или иные социальные и метеорологические особенности, вычислил искомый день.

И хотя Клифф как-то признался, что строгой научной основы в его формуле нет и «выводил» он ее в шутку для какой-то туристической фирмы, искавший повод «развеять грусть-тоску», народ всерьез продолжает считать третий понедельник самым грустным днем в году.

Основания тосковать и в самом деле есть: погода, как правило, отвратительная, по утрам темно, праздники пришли, а похмелье осталось, денег за каникулы поубавилось, да еще пришли штрафы за поездки на машине по городу в канун Нового года. Не радует и то, что до следующих праздников далеко.

От депрессии помогает правильное дыхание Фото: Shutterstock

Словом, реально, грустно. Но есть выход. Нет, не выпить. Подышать особенным образом. Наилучший способ назвали недавно американские ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии (Stanford University in California), испытав его на 108 добровольцах.

Стресс – душевный и физический, да и усталость снимают 5-минутные дыхательные упражнения: так называемые «циклические вздохи». Конкретно нужно делать вдох примерно за 4 секунды, выдох – за 8. То есть, выдох должен быть более продолжительным.

Медики проверяли еще два способа: медленные вдохи, совпадающие по продолжительности с медленными выдохами, и медленные вдохи с быстрыми выдохами. И они давали результат – помогали сохранять спокойствие, улучшали настроение, но «циклические вздохи» были всё же чуть лучше.

Предыдущие исследования показали, что вдох обычно увеличивает частоту сердечных сокращений, в то время как выдох уменьшает ее.