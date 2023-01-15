Джо совсем забыл: Байден использовал гараж как сейф для секретных документов

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

В Америке весьма популярным в народе занятием является действо под названием «гаражная распродажа». Это когда разное домашнее барахло, как правило, сваленное в гараж, прямо у ворот выставляется на продажу всем желающим по бросовым ценам. И от старья избавишься, и деньжат подзаработаешь. Случается, что там можно приобрести вполне винтажные вещицы и даже раритеты.

Президент США Джозеф Байден в гараже у себя в доме в Уилмингтоне, штат Делавэр, тоже хранил много чего интересного. Например, любимый свой автомобиль - кабриолет Chevrolet Corvette 1967 года, полученный от отца в качестве свадебного подарка. Но, видно, старина Джо совсем забыл, что рядом в потрепанных картонных коробках лежал куда более ценный клад. Настолько ценный, что может дорого обойтись хозяину Белого дома. И он уже выставлен на виртуальную политическую продажу противниками нынешнего президента - республиканцами. Речь идет о десятке секретных документов под весьма серьезными грифами, относящимися к временам, когда Байден был вторым человеком в государстве при Бараке Обаме. Это доклады и аналитические обзоры разведки США, касавшиеся Украины, Ирана и Великобритании. Содержащаяся в них информация во многом не потеряла актуальность до сих пор и, кстати, именно поэтому не рассекречена.

Документы обнаружили помощники Байдена и поспешили передать их в Национальный архив. Но прознавшие об этом журналисты на одном из мероприятий атаковали президента вопросами: как такое вообще могло произойти. Байден ответил гениально, как, наверное, может только он. «Но гараж-то был заперт», - поведал он. - «Они были там под замком вместе с моим Chevrolet Corvette. Это не значит, что они лежали на улице. Люди знают, что я серьезно отношусь к секретным материалам».

Пикантность ситуации в том, что это был уже второй за неделю прокол лидера США с забытыми важными документами. Чуть раньше партию бумаг с огромными красными штампами «Особо секретно» на каждой странице обнаружили в шкафу кабинета Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, которым он пользовался после ухода с поста вице-президента. Но Байден утверждает, что ничего не знает об этих бумагах и не помнит, как они там очутились.

Стоит отметить, что в 2022 году агента ФБР ворвались во флоридское имение экс-главы США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, устроили там обыск и тоже отыскали не сданные на хранение секретные документы. Оба политика собираются баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Но Трампу теперь грозит уголовное преследование, а Байден, являясь президентом, остается фигурой неприкосновенной.

Но республиканцы прощать ему ничего не намерены. Спикер палаты представителей США, Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать наличие секретных документов в гараже и кабинете Байдена. Не исключено, что республиканское большинство в палате подведет президента под импичмент. Правда, его, конечно, заблокирует сенат, где такое же большинство у демократов. Но в общественном мнении репутация Байдена, рейтинг которого и так весьма не высок, подпортится еще сильнее. И это будет весьма плачевный старт его предвыборной гонки.