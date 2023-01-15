Гроза автобана от Талибана*: Спорткар из Афганистана грозит составить конкуренцию Ferrari и Bugatti

В Афганистане явили миру первый собственный спорткар Mada 9. Фото: Кадр видео

«Bugatti нервно буксует в углу!» «Вылитый Audi PC8, только брутальнее!» «Так и должен выглядеть ближневосточный Lamborghini» - то ли восхищаются, то ли стебутся (скорее, второе) пользователи соцсетей при виде свежего чуда афганского автопрома. На прошлой неделе страна, которой руководит запрещенное в России террористическое движение «Талибан», явила миру первый собственный спорткар Mada 9.

В интернет попали несколько видеосюжетов с прототипом. На одном из них талибомобиль с приятным хриплым рокотом скользит по заснеженной трассе. В другом видеоролике толпа довольных мужчин (ну не женщин же), одетых в нарядные лохмотья по последней афганской моде, радостно похлопывает да поглаживает стального коня по выпуклостям. «Импортозамещение спасет отечественную промышленность!» «Санкции коллективного Запада не смогли сломить нашу экономику!» - слышны за кадром счастливые возгласы на языке пушту (ну, если мы правильно перевели).

Теперь к чуду техники. Триумф афганской инженерной мысли впечатляет массивной кормой, усеченным капотом и мощными колесными арками. Эээээ… Дальше по законам автожурналистики должен идти выплеск эмоций в духе «черный монстр разгоняется до 100 км за N секунд» и «уникальная плавность хода достигается за счет эксклюзивной конструкции подвески». Да только скупы талибы на подробности. О новой машине известно немного. О технических данных - так и вообще ноль информации. Афганцы поделились с миром только такими данными:

- Выпустил машину местный производитель ENTOP.

- Работа над опытным образцом (тем самым черным прототипом) шла пять лет, вели ее 30 инженеров.

- На спорткаре установлен модернизированный двигатель от Toyota Corolla (здесь любой автоэксперт должен лопнуть со смеху, ибо силенок «короллы» для спорткара явно маловато, хоть обмодернизируйся).

- В будущем планируется выпуск Mada 9 и с электродвигателем.

Почему название подозрительно напоминает японскую Mazda и откуда взялась цифра 9 (а где предыдущие восемь?), афганские новаторы не сообщили. Зато припугнули мировой автопром:

- Этот автомобиль начнет свое путешествие в Афганистане, и однажды, возможно, выйдет на международный рынок, - сообщил местным журналистам генеральный директор ENTOP Мохаммад Риза.

Ой ли? С таким вопросом мы позвонили автоэксперту, партнеру аналитического агентства «Автостат» Игорю Моржаретто.

- Видел я эти кадры, - почему-то без особого восхищения в голосе ответил эксперт. - В одном-двух экземплярах такой автомобиль сделать несложно. Особенно, если взять где-то готовые агрегаты (моторы, коробки передач и т. д.) и сконструировать кузов. По тому же принципу в свое время у нас была сделана «Маруся» (компания появилась в Москве в 2007 году, также собирала спорткары по принципу «с мира по нитке» и в 2014-м обанкротилась, - Ред.). Но никаких перспектив серийного производства у этого автомобиля сегодня нет. Чтобы производить автомобиль, нужны смежные производства, которые делают те или иные агрегаты. В Афганистане их нет. И не думаю, что какая-то мировая компания будет сотрудничать с этим правительством.

От себя добавим, что раньше кое-какая промышленность в стране все же была. СССР активно помогал Афганистану, во второй половине прошлого века построил там десятки заводов. И отверточную сборку пускай не Bugatti, но каких-нибудь «Жигулей» в Афганистане теоретически можно было бы наладить. Но мы оттуда ушли, пришли американцы, ушли американцы, пришел террористический Талибан... В общем, инженеры ведущих западных автомобильных концернов могут спать спокойно: сегодняшний Афганистан может наладить серийное производство разве что фиников и некоторых запрещенных веществ, для выпуска которых не требуются высококлассные технические специалисты.

* Запрещенное в России террористическое движение.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем этот цирк?

Логичный вопрос: для чего афганцы раздули мировую премьеру бесперспективного автомобиля и почему именно сейчас? Отвечаем. Выйти на единственно правильную версию нам помог глава ENTOP Мохаммад Риза.

- Надеюсь, суперкар донесет до людей ценность знаний и поможет повысить имидж Афганистана на мировой арене, - заявил он в интервью афганской прессе.

А имидж Афганистана сейчас сильно страдает. Страдание это - с научным уклоном: в конце декабря талибы запретили женщинам учиться в университетах. За это их нещадно критикуют во всем мире. И вот на этой волне афганцы явили свое «чудо инженерной мысли». Дескать, видите, какая мощная у нас наука - сам Энцо Феррари нам не брат. Так что оставьте нас в покое, мы сами с усами и с бородами. Будем и дальше успешно развивать нашу экономику на основе импортозамещения без чуждых нам западных ценностей вроде женского образования.