Это все мое, спиртное: как в России импортозамещают элитный алкоголь

На освободившиеся прилавки хлынули потоки отечественных «элитных» напитков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДЖИН ВЫПУСТИЛИ ИЗ БУТЫЛКИ

Как советует народная мудрость, если вы себя вдруг плохо почувствовали, сожмите пальцами виски. Медленно повращайте по часовой стрелке… А затем, не спеша, выпейте его.

Казалось бы, откуда ему взяться, этому виски (а также джину и прочим «западным» напиткам), ведь многие мировые производители элитного крепкого алкоголя ушли с российского рынка? Кто ж теперь нальет россиянину?

А вот сами себе и нальем! На освободившиеся прилавки хлынули потоки отечественных «элитных» напитков. Создается впечатление, что особенно преуспели мы в импортозамещении джина. Могу подтвердить: российский джин вполне достойный на вкус, особенно с тоником или грейпфрутовым соком. Поделился впечатлениями с коллегами - те в курсе: некоторые, оказывается, каждые выходные освежаются в пропорции 1:3. Цена тоже приятная - поллитра приличного отечественного джина стартуют от 300-400 рублей.

Прошлый год вообще стал для него урожайным. Если в 2017 году аналитическая компания International Wine & Spirit Research оценивала объем российского рынка этого напитка в 1,6 млн литров, то в 2021 году уже в 7,7 млн литров.

Производство джина активно осваивают многие российские предприятия. По данным аналитической группы NielsenIQ, с начала этого года появилось 20 новых российских брендов. Главные преимущества – несложная технология и доступность ингредиентов.

- Сегодня только ленивый не выпускает джин, - шутит руководитель по внешнеэкономической деятельности «Тульского винокуренного завода 1911» Андрей Московский. - Одна из наиболее распространенных технологий - смешанный джин или компаунд. Концентрат на основе можжевельника разбавляют водой до нужного вкуса, а потом с помощью спирта доводят до нужной крепости. Получается очень ароматный, питкий продукт, его много сейчас на полках.

А есть и более сложная, классическая технология, которую также используют российские производители. Покупают оборудование, гонят собственный дистиллят (проще говоря, самогон, но правильно очищенный - на это есть даже специальный ГОСТ) и настаивают на нем необходимые продукты - можжевеловую шишкоягоду (плод можжевельника - это и шишка, и ягода одновременно), кориандр, специи, цитрусовые и другие компоненты.

- Шишкоягоду берем в Македонии, а раньше покупали еще и в Словении. Если не будет импорта, то хорошая шишкоягода есть и на Алтае, - делится секретами «кухни» Андрей Московский.

Отличить компаунд от классического джина можно так.

- Поставили два бокала - и подождите полчаса, - учит собеседник. - Из того, который на концентрате с водой и спиртом, аромат улетучится, а у изготовленного на дистилляте будет держаться даже несколько дней.

По мнению экспертов, российские джины завоевывают покупателя не потому что «на безрыбье» и не благодаря более низкой (чуть ли не в два раза) цене.

- Сейчас часто устраивают сравнительные слепые дегустации, - рассказал «Комсомолке» шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев, автор бестселлера «Новейшая история России в 14 бутылках водки». - Я участвовал в такой по джинам. Было много наших наименований и несколько известных иностранных, всего где-то 40 марок. И ни в одной из категорий иностранные бренды не заняли первых мест.

«БЕЛУЮ ЛОШАДЬ» УВЕЛИ ИЗ СТОЙЛА

Раздолье наступило и для отечественных производителей виски. Правда, производителями их можно назвать лишь условно. Основная масса виски, который считается произведенным в России, делается методом разбавления. Из-за границы, главным образом из Шотландии, на российский завод доставляют висковый дистиллят крепостью 66-70 градусов и разводят его водой до нужной кондиции — 35-40 градусов.

- Это практикуется уже очень давно, - говорит Денис Пузырев, - и инициатива шла от крупных зарубежных компаний — разливать виски у нас выходило выгоднее, чем в той же Шотландии.

По словам эксперта, пионерами российского розлива была компания Bacardi, которая вместе с российской группой «Синергия» еще в 2016 году наладила в подмосковном Краснознаменске розлив виски William Lawson's.

Другой мировой гигант, компания Diageo, несколько лет назад организовала на московском заводе розлив популярного еще с советских времен виски White Horse. Это было знаковое событие – в советских приключенческих романах и фильмах про красивую заграничную жизнь герои курили «Мальборо», уходили от погонь на «Мерседесах» и в краткие минуты передышки задумчиво цедили ту самую «Белую лошадь». И вот она в бутылочках на полки к нам пришла…

К сожалению, ненадолго. Сейчас из-за санкций Diageo прекратила разливать «Лошадь» в России. Да и многие другие иностранные компании перестали поставлять нам свой алкоголь. И тем не менее полки не пустуют — появились десятки наименований виски, которые разливают в России из импортного сырья. И никакие санкции этому не помеха.

- В Шотландии очень много небольших дистиллярен, которые поставляют свой продукт в Россию, и я не думаю, что они решат прекратить этот бизнес, - говорит президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Дистиллярни — это и есть те самые предприятия, на которых гонят дистиллят. Проще говоря, винокурни.

«ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПОВЕРИТ, ЧТО ЭТО ДОРОГОЙ ВИСКИ»

- Мы разливаем шотландский виски с 2020 года, - рассказал Андрей Московский. - Самый оптимальный вариант — закупать дистиллят 3-летней выдержки. А брать, например, пяти- или семилетний продукт — невыгодно, он дороже: массовый покупатель не поверит, что это настоящий дорогой виски и не станет его покупать. Потому что те, кто готовы купить подороже, приобретут импортную бутылку, а не разлитую в России - проверено.

Дистиллят доставляют из Шотландии в Россию морем - в специальных бочках из медицинской нержавейки, объемом 24,5 тысяч литров, рассказал наш собеседник. Бочки заключены в жесткий металлический каркас - получается 20-футовый стандартный контейнер.

Затем он поступает на завод, где его фильтруют и разливают по бутылкам. Делается это не на коленке.

- Мы приобрели большие дорогие емкости из медицинской нержавейки, итальянское оборудование для смешивания воды с дистиллятом - все это в мощном потоке контролируется компьютером, - рассказал Московский. - Еще закупили оборудование для охлаждения виски. Если его не охладить перед розливом, то при резкой смене температур (сейчас холодно на улице) он может помутнеть. В Шотландии охлаждают до 2 градусов, мы - до минус 2.

Российские компании в поисках сырья не ограничиваются одной только Шотландией.

- В декабре мы начали разливать в Санкт-Петербурге виски из ирландского дистиллята, - рассказал директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков. - Первая партия составит 63 000 бутылок. А годовой выпуск – 400 000 бутылок.

Ирландский виски в целом дороже шотландского — отсюда и рекомендованная розничная цена на полке: 998 рублей за бутылку 0,5 литра. А шотландский российского разлива можно найти и за 350-500 рублей за такую же емкость.

- Тренд на локализацию производства напитков, традиционно считающихся импортными, будет развиваться, - уверен Исаченков. - Джин уже отодвинул зарубежные бренды от первых строк в рейтинге продаж. Растет доля виски, вина, ликеров, появляются ромы и кальвадосы российского производства. Приоритет будет отдаваться массовым категориям, но нельзя исключать и появление нишевых продуктов (например, анисового напитка по типу греческого узо - Ред.)

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Русский бурбон появится через три года?

Ну, разбавлять импортный концентрат мы научились. Следующий этап — производство в России собственного вискового дистиллята. А что - не боги горшки обжигают. Вот стали же американцы когда-то производить его у себя - и получился знаменитый бурбон. А сейчас промышленное производство виски на собственном дистилляте, настоянном в собственных дубовых бочках, активно развивается во многих странах. Эксперты называют Францию, Индию и особенно Японию – напиток из Страны восходящего солнца оценивается ими очень высоко. Чем мы хуже?

- Производство собственного дистиллята будет развиваться в России параллельно с ввозом импортного, - прогнозирует Игорь Косарев. - Некоторые компании уже планируют строить собственные дистиллярни.

А некоторые уже построили. «Здание готовится к вводу в эксплуатацию, но продукцию еще не выпускаем», - сообщили нам в калининградском Винно-коньячном доме.

Говорить о российском виски можно будет как минимум через три года. Это минимальный срок выдерживания в дубовых бочках, чтобы продукт имел право называться виски.

- По-хорошему нормальные виски из собственных дистиллятов пойдут только через 10 лет, - говорит Косарев. - Три года - это минимум, но должен быть и продукт с более долгой выдержкой. При дистилляции вредные примеси, такие как метанолы, сивушные масла, выводятся дольше, чем при ректификации (технология получения чистого спирта, используется при производстве водки — Ред.). И длительная выдержка связана не только с настаиванием в дубовых бочках для улучшения вкуса, но и как раз с выведением вредных примесей. ГОСТ на дистилляты и так грязнее, чем на ректификационные спирты. А если еще не соблюдать сроки, то совсем плохо будет.

Смысл налаживать собственное производство есть еще и потому, что качественные виски могут стать мировым дефицитом.

- Спрос на виски во всем мире гигантский, и продолжает расти, - говорит Андрей Московский. - Закупочные цены в недорогом сегменте выросли за год на 70%. В 2023 году будет дефицит недорогого шотландского напитка и ожидаю, что на прилавках появится много бутылок виски без указания страны происхождения.

СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПУСТ

Охота «Охотника»

Если джины и некоторые марки виски уходят с нашего рынка тихо, по-английски, со скорбным достоинством уступая места на полках российским конкурентам, то на другом участке алкогольного фронта разгорается скандал, грозящий вылиться в судебное разбирательство. Производителю немецкого ликера Jagermeister («Главный охотник»), который официально объявил о прекращении поставок своего напитка в Россию, не понравилось, как его импортозаместил Калужский ликеро-водочный завод.

В октябре калужане выпустили на рынок две свои российские настойки. А месяц спустя производители немецкого ликера оценили конкурента и разослали в ведущие торговые сети требование прекратить торговлю калужскими напитками — поскольку посчитали, что их дизайн очень похож на немецкий.

Калужане в долгу не остались — написали заявление в ФАС: что немцы занимаются «недобросовестной конкуренцией». В общем, драчка - лучшей рекламы только что вышедшему на рынок продукту и не придумаешь.

Найти калужский биттер на магазинных полках у автора не получилось. Поэтому сопоставить вкусовые качества российского и немецкого ликеров не удалось. Но, пожалуй, главное, что подкупало поклонников отечественного биттера - это цена. Поллитровая бутылка - 500 рублей. В 3-4 раза дешевле «Ягера».

- У нас было множество заказов, но из-за писем немецкой компании торговые сети приостановили закупки, и мы несем финансовые потери, - говорит учредитель Калужского ликеро-водочного завода Павел Победкин. - Если они считают, что с нашим дизайном что-то не так, пусть обращаются в суд - мы им так и написали. Суд скажет, что мы неправы - заплатим штраф и извинимся. Но пока суд не вынес решения, мы имеем полное право продолжать выпускать свой продукт. А они даже в суд не обратились.

Возможно, активность немцев связана с тем, что наш Минпромторг включил «Ягермайстер» в список для параллельного импорта. То есть бутылочки с немецким оленем, хоть и не напрямую от производителя, но завозить в Россию планируется. И мы как рынок сбыта для немцев не потеряны. А тут такой неожиданный конкурент нарисовался.