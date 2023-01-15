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Политика15 января 2023 17:05

Британия не передаст Украине ударные вертолеты "Апачи"

Никаких вертолетов Киев от Лондона не получит
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Новость про вертолеты "Апачи" для Украины оказалась фейком.

Новость про вертолеты "Апачи" для Украины оказалась фейком.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перемога и зрада в одном флаконе в течение нескольких часов. После вчерашних ударов по объектам критической инфраструктуры в украинских городах и оправдывающегося признания представителя ПВО Украины, будто имеющиеся системы ПВО не могут сбивать ракеты, подобные той, что прилетела в Днепропетровск (что есть ложь, потому как Киеву необходимо нарисовать себя совершенно беспомощными перед встречей глав Минобороны НАТО на авиабазе Рамштайн 20-го января, где глава Минобороны Украины Резников будет на коленях вымаливать новые системы ПВО), жители Незалежной пребывали в глубоком душевном трауре. Но тут подоспела перемога из Великобритании, и они воспрянули духом.

Британское издание The Mirror со ссылкой на высокопоставленного источника в оборонном секторе написало, что Лондон решил передать Украине 4 ударных вертолета Apache AH64 E – самую современную модификацию. Каждая машина может быть оснащена 16-ю противотанковыми снарядами Hellfire, 76-ю 70 мм ракетами Hydra и 30 мм цепной пушкой.

- Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру, якобы заявил источник журналистам газеты. - У России тысячи танков, поэтому для нанесения стратегического удара потребуется более четырех Apache. Но с тактической точки зрения это важный шаг.

Украинцы, которые немного умеют в арифметику тут же начали подсчитывать в своих мечтах: 16 противотанковых на каждом вертолете на 4 вертолета – это 64 подбитых русских танка. А если по второму заходу, то уже 128 уничтоженных танка "москалей". Перемога! Нет, даже не так. ПЕРЕМОГА!!!

Тут же были забыты "Байрактары", "Джавелины", "Хаймарсы" и даже, как бы страшно это ни звучало, танки "Леопард-2", британские танки "Челленджер-2" (и те, и другие обещаны, но до прибытия на Украину им еще далеко). Новой "вундерваффлей" украинцев моментально стали вертолеты "Апачи". А если Лондон передаст Украине все 67 "Апачей", которые есть на вооружении у британской армии, то можно будет за один вылет унчитожить половину всех русских танков, фантазировали в Киеве.

В Незалежной так обрадовались очередной "будущей перемоге" над "москалями", что совершенно забыли о нераздельном с нынешней Украиной "Колесе Генотьбы", которое, проворачиваясь, превращает любую "перемогу" в "зраду". А оно, как и следовало ожидать, было уже совсем рядом.

Не прошло и нескольких часов после откровений The Mirror, как украинйцев глубоко разочаровало Министерство обороны Великобритании. Которое, как сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс, опровергло статью газеты Mirror о том, что Лондон предоставит Киеву военные вертолеты Apache.

- Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна, - написала Хейнс в Twitter.

Не прошло и часа после этого, как сайт газеты уже удалил статью о предоставлении вертолетов Украине.

Какой праздник Украине обгадили.

Трудно себе представить, что будет, какой траур воцарится в Незалежной, если Берлин не одобрит передачу Киеву Варшавой 10-12 танков "Леопард-2". Дуда, конечно, пообещал их Зеленскому, но, поскольку танки были куплены у Германии, именно правительство Шольца должно выдать это разрешение.

Давай, Олаф, не подведи!

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