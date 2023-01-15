Новость про вертолеты "Апачи" для Украины оказалась фейком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перемога и зрада в одном флаконе в течение нескольких часов. После вчерашних ударов по объектам критической инфраструктуры в украинских городах и оправдывающегося признания представителя ПВО Украины, будто имеющиеся системы ПВО не могут сбивать ракеты, подобные той, что прилетела в Днепропетровск (что есть ложь, потому как Киеву необходимо нарисовать себя совершенно беспомощными перед встречей глав Минобороны НАТО на авиабазе Рамштайн 20-го января, где глава Минобороны Украины Резников будет на коленях вымаливать новые системы ПВО), жители Незалежной пребывали в глубоком душевном трауре. Но тут подоспела перемога из Великобритании, и они воспрянули духом.

Британское издание The Mirror со ссылкой на высокопоставленного источника в оборонном секторе написало, что Лондон решил передать Украине 4 ударных вертолета Apache AH64 E – самую современную модификацию. Каждая машина может быть оснащена 16-ю противотанковыми снарядами Hellfire, 76-ю 70 мм ракетами Hydra и 30 мм цепной пушкой.

- Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру, якобы заявил источник журналистам газеты. - У России тысячи танков, поэтому для нанесения стратегического удара потребуется более четырех Apache. Но с тактической точки зрения это важный шаг.

Украинцы, которые немного умеют в арифметику тут же начали подсчитывать в своих мечтах: 16 противотанковых на каждом вертолете на 4 вертолета – это 64 подбитых русских танка. А если по второму заходу, то уже 128 уничтоженных танка "москалей". Перемога! Нет, даже не так. ПЕРЕМОГА!!!

Тут же были забыты "Байрактары", "Джавелины", "Хаймарсы" и даже, как бы страшно это ни звучало, танки "Леопард-2", британские танки "Челленджер-2" (и те, и другие обещаны, но до прибытия на Украину им еще далеко). Новой "вундерваффлей" украинцев моментально стали вертолеты "Апачи". А если Лондон передаст Украине все 67 "Апачей", которые есть на вооружении у британской армии, то можно будет за один вылет унчитожить половину всех русских танков, фантазировали в Киеве.

В Незалежной так обрадовались очередной "будущей перемоге" над "москалями", что совершенно забыли о нераздельном с нынешней Украиной "Колесе Генотьбы", которое, проворачиваясь, превращает любую "перемогу" в "зраду". А оно, как и следовало ожидать, было уже совсем рядом.

Не прошло и нескольких часов после откровений The Mirror, как украинйцев глубоко разочаровало Министерство обороны Великобритании. Которое, как сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс, опровергло статью газеты Mirror о том, что Лондон предоставит Киеву военные вертолеты Apache.

- Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна, - написала Хейнс в Twitter.

Не прошло и часа после этого, как сайт газеты уже удалил статью о предоставлении вертолетов Украине.

Какой праздник Украине обгадили.

Трудно себе представить, что будет, какой траур воцарится в Незалежной, если Берлин не одобрит передачу Киеву Варшавой 10-12 танков "Леопард-2". Дуда, конечно, пообещал их Зеленскому, но, поскольку танки были куплены у Германии, именно правительство Шольца должно выдать это разрешение.

Давай, Олаф, не подведи!