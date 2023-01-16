В гараже ходит Байден в неглиже, «Опытный летчик веселит душу», элегический модуль, дружбы народов надежный оплот

Президент Байден складировал секретные бумаги времен своего вице-президентства в гараже Фото: REUTERS

Неодолимое желание путать свою личную шерсть с государственной высокопоставленные лица США особо склонны проявлять в архивном деле. То госсекретарь Клинтон вела служебную переписку посредством не казенного, а своего собственного сервера, то президент Трамп архивировал в своем поместье государственные бумаги. Но неприятности, испытанные в этой связи и Хиллари, и Трампом, не вразумили нынешнего президента Байдена. Он складировал секретные бумаги времен своего вице-президентства в гараже и теперь предсказуемым образом испытывает на себе смысл выражения «По рогам ему и промеж ему».

Между тем правильное назначение гаража вовсе не в том, чтобы держать там бумаги с грифом «Совершенно секретно». Предками данная мудрость народная предписывает использовать гаражи в качестве клуба, где, укрывшись от жен, мужчины отдыхают и выпивают с дружками. Будь Байден близок к народу, он в гараже не хранил бы переписку Юстаса с Алексом, а выпивал бы с Блинкеном и Салливаном, что никак не возбраняется.

Даешь культуру речи и лапту

Хотя, конечно, даже и расслабляясь в гаражах в обществе дружков, подобает знать шуткам меру и соблюдать приличный вид. Тем более это относится к тем, кто занят воздушными перевозками. Поэтому Росавиация направила руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи пилотов, а также бортпроводников. Что и правильно. Советскую пословицу «Опытный летчик веселит душу» не следует понимать в том смысле, что пассажирские души можно увеселять срамословием.

Но тут есть сложность. Я по свету немало хаживал, а также лётывал, однако не припомню, чтобы экипаж воздушного судна при обращении по бортовой радиосвязи употреблял негодные слова. Даже при пребывании в зоне турбулентности. Хотя дополнительная предусмотрительность не повредит. Иной авиатор даже и захочет преодолеть пространство и простор с помощью такой-то матери, но вспомнит про письмо Росавиации и тут же устыдится.

При этом культура речи везде, во всякой должности пригодна. Когда Минпросвещения России сообщает, что «разработало модуль по лапте», первое существительное в этой фразе никак не сопрягается со вторым, что есть признак некультурности чиновников.

Хотя, конечно, отчего же не сочинять методические указания по национальным видам спорта. Этим занимался еще А. С. Пушкин -

Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный,

Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

Однако назвать свой элегический дистих «Модулем по юноше, играющему в бабки» солнцу нашей поэзии вряд ли бы пришло в голову.

Ну-ка все вместе!

Вместо станции «Дружба народов» в киевском метро теперь будет «Зверинецкая». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Культура речи (чи культура мовы) несколько захромала и у наших украинских братьев при переименовании станции Сырецко-Печерской («зеленой») линии Киевского метро. Вместо станции «Дружба народов» теперь будет «Зверинецкая», поскольку во времена Владимира Красное Солнышко на месте станции были леса, богатые дичью, где охотились киевские князья.

Охота на красного зверя есть дело молодецкое, можно даже сказать экологическое, но если спустя тридцать лет (станция открыта 30 декабря 1991 г.) дружба народов превратится в зверинец, нет ли в таком переименовании политической ошибки? Да и что же зазорного в дружбе народов? Украинскую державу совместно строили и строят Ю. В. Тимошенко (Григян-Капительман), Беня Коломойский, русаки Климкин и Филатов, пуштун Мустафа Найем, просто татарин Ахметов и крымский татарин Муждабаев. Да и сам В. А. Зеленский есть живое воплощение дружбы народов. Киевскому мэру

В. В. Кличко следует указать: «Аполитично рассуждаешь, слушай, аполитично!»

Но в других случаях к дружбе народов относятся более политично. Польский и украинский президенты Дуда и Зеленский, увлеченные поставками бронетехники, крепят воспетую еще в «Тарасе Бульбе» великую дружбу и хором поют:

Броня крепка, и танки наши быстры,

И леоперды борзости полны.