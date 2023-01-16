Украина создает новую религию - бандеро-язычество

Захват Киево-Печерской лавры может стать на Украине даже национальным праздником. Только сами священники-раскольники еще не подозревают, что их дни уже тоже сочтены. Фото: OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

В начале января весь мир следил, как Украинскую православную церковь Московского патриархата выгоняли из Киево-Печерской лавры. Святыню отдали раскольникам из порошенковской ПЦУ. А ведь Киев - не просто мать городов русских, это еще и место, где князь Владимир крестил Русь. Но останется ли теперь вообще православие на Украине? Об этом глава правозащитного центра Всемирного Русского народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

Уже через несколько минут наш разговор сделал неожиданный поворот. Оказывается, никакого православия на Украине скоро может не быть. Все вытеснит абсолютно новая религия. Как она будет называться - ученые пока не определились.

ЖДИТЕ РЕПРЕССИЙ

- Роман Анатольевич, как объясните захват Киево-Печерской лавры?

- Киев идет по пути большевиков после революции. Тогда церковь тоже была отделена от государства, что ничуть не помешало им действовать ровно так же. Очень много параллелей можно провести. Правда, методы стали еще более жесткие.

- Гонения на Русскую православную церковь на Украине начались, когда Порошенко пришел к власти в 2014 году?

- Да нет. Это было еще при Горбачеве, когда начал сыпаться Советский Союз. То есть где-то в 1988 - 1989 годах. Тогда уже начались захваты храмов униатами на западной Украине, были изгнаны православные. А сейчас стало еще «веселее» - в стране целая толпа раскольников во главе с «церковью Порошенко», которая нашла себе формальных покровителей в Стамбуле.

- Чего ждать дальше?

- Я вообще удивлен, что до сих пор не ликвидировали Украинскую православную церковь и не начали масштабные репрессии. Но, думаю, это случится - большевики тоже не моментально начали всех расстреливать. Сначала создавали «обновленцев» - как сейчас «стамбульско-порошенковских раскольников», заявляли, что есть хорошие православные, которые за них, за «прогресс»… Но потом их тоже ликвидировали.

ПОКА ВСЕ СМЕЯЛИСЬ…

- И тут церковь ликвидируют?

- Украинские власти не видят христианство как таковое в качестве идеологии или основы для украинской идеологии. Там уже появилась своя религия.

- Какая?

- «Украинство». Скорее всего, она так и будет у нас в учебниках называться.

- Это что?

- Там в основе неоязычество. Причем вполне себе сатанинского характера. Так что если у них, не дай бог, все получится и они там лет 10 - 20 еще протянут, то у них будет эзотерический нацизм. Христианство вытеснят из элит.

- Простое язычество - это множество богов - Перун, Один, Ярило… А что такое неоязычество?

- Оно отличается от традиционного тем, что оно полностью вымышлено. В его основе лежат фантастические произведения, которые выдаются за исторические источники.

- Те самые мифы про «древних укров», которые выкопали Черное море?

- Ну вот мы смеялись над этим. А там это вошло в школьные программы. То есть некие наши современники придумывают совершенно нереальную, фантастическую историю предков и формируют новую идентичность с чистого листа.

ХРИСТИАНСТВО - ВСЕ?

- Откуда это взялось?

- Это началось еще в советский период - истории об уникальном украинском народе, что они чуть ли не первые создали цивилизацию на планете. У нас тоже такое было, но, спасибо, не допустили ни в университеты, ни в школы. А там допустили. В итоге на Украине псевдоистория со временем стала доминирующей.

Это хорошо видно по пропаганде, которая использует не христианские символы, а именно языческие. Магия в полный рост. Вот полк националистов «Азов» (запрещенная в России террористическая организация. - Ред.) проводил обряд сжигания своих товарищей в ладье… Вот так формируется новая, антихристианская по своей сути, религия.

- Направлена она, конечно же не на любовь…

- Это религия ненависти. Весь ее запал - против москалей, которых надо уничтожить, потому что без этого жить нормально будет нельзя. Это культ силы, культ воинов - его они у викингов пытаются заимствовать.

Это уже хорошо видно по украинской армии. Армейская элита не скрывает своих взглядов. Глава их вооруженных сил ходит с гитлеровской и языческой символикой. И достаточно быстро это перейдет на всех остальных. Как в Третьем рейхе, где с элиты пошло увлечение неоязыческим оккультизмом, а потом стало распространяться в другие слои населения.

Христианство будет вытеснено и в какой-то момент останется разве что на уровне сельских приходов. А руководство страны христианским уже не будет.

ДОСТАТОЧНО НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

- Но Украина до сих пор считалась очень воцерковленной страной.

- С одной стороны, это плюс, с другой - там сверхвысокий процент раскольников и сектантов. И массово присутствовали все эти неоязыческие секты. Это проникало и в культуру, и в литературу, даже в науку. Вот так и формировалась новая религия «украинство». И при Кравчуке, и при Кучме, и при Януковиче этот процесс шел совершенно беспрепятственно. И если бы не было майдана, а потом сопротивления ему, этот национал-языческий проект постепенно поглотил бы и Крым, и Донбасс. Люди бы думали так же, как и во Львове.

- Я не могу себе такое представить. Там адекватные русские люди.

- Когда-то были полностью русофильские Одесса и Харьков, а что теперь? Ни один из президентов Украины не пытался ни прекратить, ни изменить агрессивного наступления «украинства».

- Сколько времени нужно, чтобы обратить людей в эту новую веру?

- Гитлер пытался делать то же самое, но ему не хватило времени. Не успели создать полноценную религию Третьего рейха. Сейчас ее называют «эзотерическим нацизмом». В случае Украины это будет «укронацизм» или то самое «украинство» - ученые выберут точное определение.

Но в военное время этот процесс сильно ускоряется. Мы за год наблюдаем такие изменения, которые раньше занимали десятилетие. Я полагаю, достаточно еще три-четыре года, и будет уже полноценная структура - появятся настоящие капелланы-жрецы, идея «Азова» станет доминирующей. Собственно, это же кузница кадров. Он считается элитным подразделением. А когда «элитное подразделение», на которое все равняются, проводит свои ритуалы, то остальные будут его копировать. Это как бы намек остальным - вот так надо делать.

СПАСЕТ ЛИШЬ АРМИЯ

- Что может этому помешать?

- Только мы. Если дать им развиваться, то будет то, что я вам описал. Наша задача - все-таки это безобразие прекратить. И побыстрее.

- Кого вы имеете в виду? Государство Россия?

- Да. У нас только государство исторически спасало православных. Когда в конце XVI века была Брест-Литовская уния, православные на территории, называемой сейчас Украиной (в то время, конечно, никакой Украины в помине не было), уходили в подполье. В итоге удалось решить ситуацию только после присоединения этих территорий к России. Единственный способ переломить ситуацию.

ФИНАЛ ОЧЕВИДЕН

- Есть еще подобные прецеденты в мире?

- Можно вспомнить про красных кхмеров. Это было в 70-х годах прошлого века в Камбодже. Пришли к власти красные кхмеры и заявили, что носить очки - это плохо, жить в городах - это плохо, верить во что-либо вообще - это плохо, и стали убивать всех, кто этим критериям не соответствовал. Года за три они истребили порядка трех миллионов человек. Так что истории известны такие случаи.

- Но все же нормально закончилось.

- Конечно. Народ отбился. С Третьим рейхом тоже все кончилось, да и с Украиной тоже понятно, чем кончится. Вопрос: когда и ценой каких потерь?

ВОПРОС - РЕБРОМ

- Роман Анатольевич, если на Украине строят новую языческую религию, зачем тогда Киево-Печерскую лавру передали псевдоправославным раскольникам? Могли бы сразу язычникам.

- Так они ж ее уничтожат. Зачем им лавра? Пока раскольникам отдадут, а там видно будет. Через несколько лет выяснится, что на этом месте было капище Перуна, и надо, так сказать, его восстановить… Хотя, может, и не снесут. Может, будут совмещать языческие обычаи с христианскими.

Пока они сделали совершенно логичный шаг - создали под себя церковь и отобрали под нее Киево-Печерскую лавру. Скоро и Почаевскую лавру отберут, и Святогорскую… Просто подождут, когда люди, которые могут их защитить, покинут страну или сядут.