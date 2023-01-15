Герой спецоперации «Z» старший сержант Токарь разбил скопление иностранных наемников

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Подозрение — мать премудрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще предупреждал: «В кабинете врут, а в поле бьют».

ВЫВЕЛ МАШИНУ С БОЕПРИПАСАМИ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Рядовой Роман САПРУНОВ

Рядовой Роман САПРУНОВ Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Роман Сапрунов был недавно призван в рамках частичной мобилизации. После переподготовки и занятий по слаживанию попал служить в артиллерийский дивизион, где стал выполнять задачи по доставке боеприпасов.

Противник, оказывающий ожесточенное сопротивление, вел артиллерийский огонь по позициям дивизиона, где располагалась стоянка российской военной и автомобильной техники. Мгновенно оценив ситуацию, рядовой Роман Сапрунов, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники дивизиона, отогнал автомобиль в безопасный район.

Совершая противоогневые маневры, рядовой Сапрунов смог вывести машину с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям рядового Романа Сапрунова было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Роман Сапрунов награжден медалью «За отвагу»».

ПЕРВЫМИ УДАРАМИ УНИЧТОЖИЛ СКОПЛЕНИЕ НАЕМНИКОВ

Старший сержант Константин ТОКАРЬ

Старший сержант Константин ТОКАРЬ Фото: Минобороны РФ

«Командир орудия Константин Токарь был недавно призван в рамках частичной мобилизации. После переподготовки и учений был направлен в артиллерийское подразделение, где в составе расчета стал выполнять задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков. В ходе наступления, первыми артиллерийскими ударами орудия старшего сержанта Токаря был уничтожен опорный пункт противника. Совершив противоогневой маневр, Константин оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наемников. Противостоящие российским подразделениям боевики в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Константина Токаря существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции. Благодаря профессионализму, мужеству и отваге старшего сержанта Токаря задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Второй Рождественский хоровой собор, ставший уже традиционным, прошел 15 января в Главном храме ВС РФ. Гостями мероприятия стали прихожане Главного храма ВС РФ, военнослужащие МО РФ, в т.ч. участники специальной военной операции на Украине, проходящие лечение и реабилитацию.

В программе участвовало шесть хоровых коллективов: хор инженерных войск «За веру и Отечество», хор Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, хор Воздушно-космических сил, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета им. князя Александра Невского МО РФ, Преображенский и камерный хоры Храма Христа Спасителя, хор «Сольба» Николо-Сольбинского женского монастыря.

Главной целью торжественного события является приобщение к многовековым традициям православия, русской духовной музыкальной культуры, возвращение к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры, в том числе в местах прохождения воинской службы.

КСТАТИ

На Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль, который уже посетили более 195 тыс. человек. Перед храмом открыт каток площадью 5,5 тыс. квадратных метров и самый длинный тюбинговый спуск - длиной около 60 метров. Первый Рождественский хоровой собор, благословленный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, впервые прошел 15 января 2022 года.