Александр Ревва объявил о своем прощальном концерте в «Comedy Club»

Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно Александр Ревва вернулся из Европы. Артист несколько месяцев провел с женой и дочками в Испании. В Россию звездное семейство приехало в сентябре, в начале учебного года. И вот теперь 48-летний юморист объявил, что он даст прощальный концерт в «Comedy Club».

На своей странице в соцсетях Ревва сообщил, что 30 сентября он даст концерт на сцене популярного юмористического шоу. Александр собирается выступить в образе певца-неудачника Вячеслава Столешникова.

«Вячеслав Столешников не будет больше петь никогда. На этот раз это точно. Концерт называется: «Я никогда не вернусь – и точка», - написал Ревва.

Судя по тизеру нового выпуска, Александр выйдет на сцену со словами: «Сегодня особенный день. Сегодня я дам свой последний в жизни концерт». Впрочем, говорить о завершении карьеры артиста преждевременно, ведь эти слова – лишь часть юмористического номера.

Вячеслав Столешников – новое амплуа Реввы, которого поклонники привыкли видеть в образе мачо Артура Пирожкова. Это второе «я» Реввы приносит шоумену немалый доход. Хиты Пирожкова пользуются неизменной популярностью, за которую устроители концертов готовы щедро платить. До пандемии, в 2019 году за одну только новогоднюю ночь Ревва заработал 200 тысяч евро. Такой гонорар артисту за выступление на новогоднем корпоративе заплатил один из столичных ресторанов, расположенный в «Москва-Сити».

Несмотря на свой сценический имидж любителя женщин Ревва давно и счастливо женат. Вместе с женой Анжеликой они воспитывают дочерей Алису и Амелию. Александр и Анжелика познакомились в 2004 году в ночном клубе. Ревва уже тогда был популярным квнщиком, но девушка не отнеслась к нему серьезно, решив, что он слишком легкомысленный. Роман пары развивался по переписке, причем на тот момент Александр уже жил в Москве, а Анжелика — в Краснодаре. Влюбленные поженились в 2007 году, а через несколько месяцев родилась их старшая дочка. Младшая дочь пары появилась на свет в 2013 году.