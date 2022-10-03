Британская королевская семья стала зарабатывать на покойной Елизавете II

Елизавета II умерла 8 сентября в своей резиденции, шотландском замке Балморал. Фото: REUTERS

В Великобритании вновь открыли для посетителей Винздорский замок. С начала сентября вход в него был ограничен из-за смерти Елизаветы II, которая похоронена в мемориальной часовне, расположенной на территории этого замка.

Входной билет стоит 26,5 фунтов стерлингов во все дни недели кроме субботы; в субботу каждому посетителю придется выложить 28,5 фунтов (1770 и 1900 рублей соответственно).

Выручка, поступающая в кассу Фонда королевской коллекции, формально становится достоянием британской королевской семьи, за что та стала подвергаться жесткой критике. Люди, желающие отдать дань уважением покойной королеве, не понимают, почему и за что они должны платить такие деньги.

Люди называют плату «заоблачной». В соцсетях они возмущаются алчностью Виндзоров.

Один из пользователей написал, что в других исторических местах плату тоже иногда взимают, но не столь непомерную. В качестве примера приведен французский Версаль, куда входной билет обходится в разы дешевле.

Британцы также указывают новому королю, что взимать столь серьезные суммы за выражение скорби по отношению к почившему монарху, по крайней мере, бестактно, особенно в период, когда Великобритания борется с экономическим кризисом.