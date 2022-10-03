Что делать, если страшно за близких во время частичной мобилизации: советы психолога

Красноярск. Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать, если страшно за близких людей, если будущее теряет определенность? Об этом «Комсомолке» рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук, магистр факультета медицины и психологии отделения психологии процессов развития и социализации Первого Римского Университета La Sapienza, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочеткова.

- Такие чувства вполне естественны, особенно если мы говорим о женщинах, которые по статистике психологически более эмоционально ранимы. Страх женщин за своих мобилизованных мужей, сыновей, братьев сейчас встречается повсеместно, - говорит Юлия Кочеткова.

Тревожность и страх отличаются друг от друга и, если тревожность — это состояние неопределенного беспокойства, то страх всегда предметный.

Мы боимся чего-то определенного – потери близких, смерти, одиночества. Страх всегда подразумевает переживание какой-либо реальной или воображаемой опасности. Само по себе чувство страха абсолютно естественно и нормально, это наш способ выживания, данный нам эволюцией, но часто страх перестает быть защитой, а становится помехой.

КОНТРОЛИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Что заставляет нас тревожиться и бояться сильнее? В первую очередь, — это избыточное количество источников информации, сосредоточенность на негативном контексте.

- Постарейте контролировать то количество информации, которое получаете в день, лучше ограничить это до нескольких раз. Не стоит оставаться в полном незнании новостей, но и мониторить все новости подряд, среди которых могут быть и не достоверные источники, фейки, тоже не стоит, - говорит психолог. - Лучше это время посвятить себе и своим близким – взять паузу, поговорить на отвлеченные темы, постараться отпустить контроль над происходящим в мире, ведь мы можем влиять только на наше собственное состояние.

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЕГО ПАРНЯ

- Если произошло так, что пришла повестка, постарейте максимально поддержать своего мужчину - супруга, брата, сына, ведь ваше эмоциональное состояние во много определяет и его спокойствие, - говорит Юлия Кочеткова. - Если мы не в силах изменить ситуацию, то можем изменить отношение к ней.

Частичная мобилизация была объявлена в России утром 21 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОДУМАЙТЕ, ЧТО СЕЙЧАС ЗАВИСИТ ОТ ВАС?

В психологии существует такое понятие, как «круг моего контроля». Если мы пытаемся контролировать все в своей жизни, то впадаем в тревогу настолько быстро, что наши силы просто моментально улетучиваются. Если мы ничего не пытаемся контролировать в этой жизни, то улетучивается уже наша эффективность.

Попробуйте нарисовать круг и записать внутри круга все, что подвластно вашему контролю. Например, мои решения, слова, мои эмоции и желания, мои правила и так далее. За кругом останется все то, что не поддается нашему контролю – действия других людей, их поведение, поступки, чувства, мысли и прочее.

- Благодаря упражнению придет осознание, что многое, что сейчас происходит, не входит в зону нашего контроля, - говорит Юлия Кочеткова. - Проанализируйте свои мысли - если то, что вас беспокоит находится в зоне вашего контроля, совершите необходимые действия. Если вы переживаете о том, что вне вашего контроля - лучшим способом будет отпустить и перестать беспокоиться об этом.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При сильном стрессе и тревоге может помочь известная в психологии техника заземления — это тип психологической релаксации, который мы применяем с целью восстановления связи с реальностью и с нашим собственным телом, когда испытываем состояние стресса и тревоги.

Например, это может быть осознанная остановка – в течение дня остановиться и сфокусироваться на моменте здесь и сейчас.

- Обратите внимание, который час?

- Какие ощущения я испытываю в своем теле?

Контакт с реальностью, а также ощущение собственного тела, поможет снизить тревогу.

УПРАЖЕНЕНИЕ «ПЯТЬ ОРГАНОВ ЧУВСТВ»

Также работает упражнение «пять органов чувств» для того, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте:

- перечислите 5 вещей, которые видите,

- 4 вещи, которые слышите,

- 3 вещи, которых касаетесь,

- 2 вещи, запах которых ощущаете

- и какой вкус вы ощущаете сейчас.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ДЫШАТЬ

Для снятия сильного напряжения полезны дыхательные техники и медитации, например, диафрагмальное дыхание.

ВАЖНО!

- Тревога истощает человека как эмоционально, так и физически. Старайтесь больше двигаться, заняться легким спортом, правильно питаться, - напоминает психолог. - Наполняйтесь ресурсом – без этого вы не сможете должным образом справляться с жизненными проблемами.

ТЕХНИКА ВИКТОРА ФРАНКЛА

Есть известное высказывание австрийского психотерапевта, философа, писателя, бывшего узника концлагеря Виктора Франкла: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом - те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что еще может случиться».

Поэтому продолжайте заниматься своими делами, общайся с приятными людьми, занимайся любимым делом, спортом, больше гуляйте на свежем воздухе, развивай свое хобби, старайся не конфликтовать, не общайся с токсичными людьми, меньше и избирательно смотреть новостные выпуски.

Это нормально, что в стрессовые моменты мы боимся, переживаем, сочувствуем. Но не забывайте при этом жить, дышать и замечать то хорошее, что происходит именно в вашей жизни.