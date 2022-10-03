1 октября – Международный день пожилых людей. Как национальный проект «Демография» помогает старшему поколению

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Национальный проект «Демография» уделяет особое внимание старшему поколению и помогает создавать условия для активного долголетия и развития программ системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.

Благодаря развитию комплексных программ у современных пенсионеров есть различные варианты для интересного досуга. Они занимаются в творческих студиях, получают новые знания в «университетах третьего возраста», становятся «серебряными» волонтерами, следят за здоровьем, посещая спортивные занятия и многое другое.

Валентина Демина из Фролово Волгоградской области делится впечатлениями о посещении «Клуба выходного дня»: «Говорят: молодость приходит с годами. И это справедливое высказывание. Приходя в наш любимый клуб, я именно так себя и чувствую, молодой, задорной и главное нужной. Наш клуб — это совместный, интересный и яркий досуг, проведенный среди близких по духу людей. И мы люди в зрелом возрасте очень нуждаемся в таком месте, где можно встретиться, поговорить, попеть любимые песни, потанцевать».

Количество направлений и форм для интересного досуга ежегодно растет. Самые интересные проекты становятся финалистами Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, который проходит при поддержке национального проекта «Демография». Одна из целей отбора – тиражирование в регионах наиболее эффективных проектов. Старт следующего, третьего, отбора состоится 17 октября на платформе «Смартека».

Наталья Донская, директор Предгорного комплексного центра социального обслуживания в Ставропольском крае, рассказывает о своем проекте «Дружные соседи», который стал одним из финалистов Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия в номинации «Активная жизнь»: «Наш проект позволяет людям старшего возраста забыть об одиночестве и вернуться к активной жизни. Мы помогаем им избавиться от тревожности, внести разнообразие в их жизнь. Проект не требует долгой подготовки, больших кадровых и материальных ресурсов, что позволяет легко внедрить его в любом регионе России, продлив период активного долголетия сотням и даже тысячам людей».

Для поддержания здоровья в старшем возрасте пожилым людям требуется особая забота с акцентом на возраст. Благодаря национальному проекту в России создается гериатрическая служба по трехуровневой системе: региональные гериатрические центры, где сосредоточено научное направление, практическая помощь и возможности для образования врачей; специальные геронтологические койки в стационарах и гериатрические кабинеты в поликлиниках. На сегодняшний день гериатрические центры открыты в 77 регионах, работает порядка 6 тыс. геронтологических коек в стационарах, 1,5 тыс. врачей-гериатров в поликлиниках.

«Врачи-гериатры – это уникальные специалисты. Они анализируют весь перечень заболеваний пациента, проводят тестирование на выявление признаков старческой астении, после чего составляют индивидуальный план лечения, разрабатывают профилактические меры, направленные на укрепление иммунитета, корректируют лекарственную терапию у пациентов с хроническими заболеваниями», – рассказывает главный гериатр Кировской области Анна Пересторонина. Записаться на прием к специалисту можно как напрямую, так и по направлению лечащего врача-терапевта.

Чтобы гражданам старшего поколения, проживающим в сельской местности, было проще посещать медицинские учреждения, при помощи национального проекта «Демография» в 82 регионах создали мобильные бригады. Для их работы закуплены отечественные автомобили, укоплектованные сиденьями с анатомическими спинками, поручнями, подъемниками, чтобы они были удобны для пожилых и маломобильных людей.

Жительница поселка Золотой Колос Ярославской области очень довольна возможностью комфортно доехать в поликлинику на диспансеризацию: «Как хорошо, что наш Некрасовский центр соцобслуживания помогает пенсионерам старше 65 лет пройти диспансеризацию в районной поликлинике. Для нас даже добраться до Некрасовского – и то большая проблема. А тут нас 12 человек привезли в поликлинику на специальном автобусе, спасибо сопровождавшей нас Марии Макаровой, и помогли за один раз организованно пройти всех специалистов. Доктор Татьяна Анатольевна Булатова отнеслась к нам очень внимательно. Одну женщину сразу положили в больницу по сердечным показаниям, другой дали направление на обследование в областную больницу. Спасибо всем, кто помогал нам пройти диспансеризацию. И дай Бог здоровья! Очень хорошо, что в нашей области есть такой проект «Старшее поколение», который помогает жителям отдаленных поселков и деревень следить за своим здоровьем».

Ни для кого не секрет, что для пожилого человека наиболее комфортной является привычная домашняя обстановка. Поэтому при поддержке национального проекта «Демография» в России выстраивается система долговременного ухода. Это целый комплекс из социальных и медицинских сервисов для помощи пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать и зависимы от посторонней помощи. Это помощники по уходу и сиделки, школы родственного ухода, центры дневного пребывания, стационары на дому и другие стационарзамещающие технологии. Стоит задача обеспечить каждому человеку и каждой семье возможность получать помощь тогда и там, где она нужна.

Система долговременного ухода помогает семье пожилого человека обеспечить качественный уход за ним. Поддержка нужна и ухаживающим родственникам. Шустова Надежда Стефановна из Волгоградской области уже несколько лет ухаживает за своим мужем: «Благодаря занятиям в «Школе ухода», я научилась правильно переворачивать мужа и пользоваться реабилитационным оборудованием для подъема с кровати, о которых раньше даже не слышала. Сейчас ухаживать, конечно, намного легче. У меня никогда не было такого опыта. Занятия в «Школе ухода» – очень полезны, получила много практических советов и рекомендаций о том, как организовать помощь своим близким на дому. И, главное, наглядно увидела, как можно грамотно воспользоваться техническими средствами реабилитации».