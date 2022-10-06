Двадцать лет клёва

Фото: Алексей КУДРЯШОВ

Центральный рыболовный клуб «Русфишинг» отметил двадцатилетие со дня основания. Праздничный фестиваль состоялся на берегу Московского моря, на базе парк-отеля «Конаково River Club». Более пятисот участников со всей страны приехали в Тверскую область, чтобы принять участие в дружеском турнире по ловле рыбы.

Фото: Алексей КУДРЯШОВ

Сразу после церемонии награждения победителей и призеров партнер фестиваля — строительная компания «Теремъ» — разыграл среди своих клиентов баню: 32 кв.м., с большой прихожей, просторной душевой и кухней-гостиной со вторым светом. Участвовали те, кто заключил договор на строительство дома или бани с 10 по 30 марта.

Номера договоров спрятали в пластиковые шарики, поместили в лототрон и перемешали. Затем на глазах у зрителей ведущие извлекли счастливый шарик, вскрыли его и огласили имя победителя.

У компании «Теремъ» есть своя выставка загородных строений — в натуральную величину, меблированных, с внешней и внутренней отделкой. Здесь можно примерить дом на себя — зайти внутрь, прогуляться по комнатам, посидеть в гостиной.

Когда накал страстей стих, рыбаки собрались, чтобы обсудить настоящее и будущее своего увлечения. Обсудить, как всегда, было что: состояние водоемов, наличие рыбы, активность браконьеров, чистоту на берегах — рыболовы-любители очень часто первыми замечают признаки экологических проблем и катастроф. Конечно, говорили и о тех турнирах и фестивалях, которые запланированы в этом году.

Ежегодно «Русфишинг» проводит на разных акваториях десятки семейных фестивалей и дружеских турниров. И отдельно стоит отметить один из крупнейших и старейших коммерческих турниров по ловле рыбы спиннингом с лодок — «Золотой судак». Часто партнером «Русфишинга» в проведении мероприятий становится «Комсомольская правда», до пандемии ежегодно проводившая свой «Фестиваль семейной рыбалки», который из разового мероприятия быстро превратился в серию больших фестивалей в разных регионах страны.

Фото: Алексей КУДРЯШОВ

«Комсомольская правда» поздравляет «Русфишинг» с юбилеем, обещает и далее писать и говорить о самом популярном увлечении россиян и призывает всех любителей ужения следовать принципу «поймал – отпусти».