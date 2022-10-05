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Общество4 октября 2022 22:00

От Волги до Енисея: Росводресурсы наградили самых активных педагогов проекта «Ключ к воде: искусственные водоемы»

Полмиллиона российских школьников изучили перспективные водные профессии, а пять учителей, которые провели больше всего эколого-просветительских уроков, получили грамоты и подарки
Владимир Борисов

Песенку водовоза из знаменитого кинофильма «Волга-Волга» хорошо знают бабушки и дедушки сегодняшних школьников. За без малого 100 лет своего существования она не потеряла актуальности. Несмотря на хороший пиар нефти и газа, именно «голубое золото» по-прежнему самый ценный ресурс на планете. Несмотря на то что две ее трети покрыты водой, доступа к чистой и безопасной, по данным ООН, сегодня не имеют 2 из 7 миллиардов жителей Земли.

Формировать культуру бережного обращения к природе важно именно в юном возрасте. Фото: Пресс-служба Росводресурсов

Формировать культуру бережного обращения к природе важно именно в юном возрасте. Фото: Пресс-служба Росводресурсов

Рассказать школьникам о важности и способах сохранения главного ресурса - цель экопросветительских проектов Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Эксперты считают, что формировать культуру бережного обращения с природой и водой, в частности, важно именно в юном возрасте. Уроки «Ключ к воде: искусственные водоемы» проводились с 15 апреля по 31 мая. За это время почти 8000 педагогов рассказали полумиллиону школьников много нового и интересного о водохранилищах, каналах и прудах. В День учителя пяти самым активным преподавателям отправились почетные грамоты и подарки от Федерального агентства водных ресурсов.

«Все мы знаем, что работа педагога не заканчивается с наступлением шести часов вечера. И поэтому особенно благодарны тем, кто объясняет детям, как много в их жизни зависит от воды, и знакомит с перспективными профессиями, касающимися нашей отрасли. Вода всегда будет способствовать экономическому и социальному прогрессу, если человек позаботится о ней вовремя», - сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Фото: Пресс-служба Росводресурсов

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Фото: Пресс-служба Росводресурсов

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Уважение к природе можно передать только личным примером, считает учитель географии Ишимбайской коррекционной школы Башкортостана Альфия Раулиевна Мурясова.

- Почему я пришла к этой теме? Я же учительница географии, поэтому все, что связано с экологией, моя профессия и личный интерес. У меня, что называется, душа болит за все, что нас окружает, и я просто убеждена: уважение к природе надо прививать детям, когда они еще маленькие, всё как следует объяснять. Но с чего начинается это уважение? Личный пример важнее любых слов. Допустим, гуляете с детьми, забираете упаковку после перекуса с собой. Даже если мусор оставил на дорожке, лужайке кто-то другой - не поленитесь поднять и положить в урну, пока дождем его не смыло в реку. Модель поведения взрослого отпечатывается в сознании ребенка. Говорить об экономии воды можно сколько угодно, но если вы на глазах у детей моете в озере автомобиль или сбрасываете лекарства в унитаз, они скопируют именно ваши действия.

- На первый взгляд кажется, что ресурсы воды безграничны. Как вы объясняете детям, что это не так?

- У нас в начале сентября проводится День памяти жертв Беслана. И когда мы с детьми разговариваем про воду, я им напоминаю о ребятах, которые пробыли в заложниках 3 дня и погибли от обезвоживания. Потому что у них просто воды не было. Все мы процентов на 70 - вода. И жизненно важно всегда иметь доступ к чистой свежей воде.

ПРИМЕРИТЬ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

Россия - одна из самых богатых стран мира по запасам пресной воды, но эти ресурсы внутри страны распределены неравномерно. В европейской части России, где проживает 80% населения, сосредоточено только 10% запасов воды. И чтобы управлять голубым богатством страны, гидрологам, инженерам водного хозяйства, экологам и даже юристам экологического права необходимо много знаний и усилий. С этими и другими перспективными профессиями ребята подробно знакомятся на занятиях.

Любой педагог вне зависимости от основного профиля может внести вклад в сохранение родной природы. Методические материалы, видеоинструкции, пособия и красочные презентации в открытом доступе на сайте ключкводе.рф. Уроки организованы при поддержке Экокласса Движения ЭКА.

Так выглядит главная страница сайта экологического проекта (ключкводе.рф).

Так выглядит главная страница сайта экологического проекта (ключкводе.рф).

ДОБРОСОСЕДСТВО НА ВОДЕ

Проект принял международный масштаб, к российским школьникам присоединились дети и подростки еще четырех государств.

- Профессиональный диалог с иностранными коллегами мы ведем очень давно, - объясняет заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. - Мы всесторонне заботимся о благополучном состоянии водных объектов. У воды, как известно, нет границ, нет их и в научном знании. Благодаря увлекательному формату занятий мы получили хорошие отклики из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Молдовы.

Наша страна особое внимание уделяет международному сотрудничеству в вопросе комплексного управления водными ресурсами, ведь около 40 тысяч километров нашей государственной границы проходит по рекам, озерам и морям. А бассейны 70 крупных и средних рек являются трансграничными. Поэтому понятия водного партнерства, принципы добрососедского и справедливого использования трансграничных вод надо воспитывать в гражданах прибрежных стран с младых ногтей.

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