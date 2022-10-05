От Волги до Енисея: Росводресурсы наградили самых активных педагогов проекта «Ключ к воде: искусственные водоемы»

Песенку водовоза из знаменитого кинофильма «Волга-Волга» хорошо знают бабушки и дедушки сегодняшних школьников. За без малого 100 лет своего существования она не потеряла актуальности. Несмотря на хороший пиар нефти и газа, именно «голубое золото» по-прежнему самый ценный ресурс на планете. Несмотря на то что две ее трети покрыты водой, доступа к чистой и безопасной, по данным ООН, сегодня не имеют 2 из 7 миллиардов жителей Земли.

Формировать культуру бережного обращения к природе важно именно в юном возрасте. Фото: Пресс-служба Росводресурсов

Рассказать школьникам о важности и способах сохранения главного ресурса - цель экопросветительских проектов Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Эксперты считают, что формировать культуру бережного обращения с природой и водой, в частности, важно именно в юном возрасте. Уроки «Ключ к воде: искусственные водоемы» проводились с 15 апреля по 31 мая. За это время почти 8000 педагогов рассказали полумиллиону школьников много нового и интересного о водохранилищах, каналах и прудах. В День учителя пяти самым активным преподавателям отправились почетные грамоты и подарки от Федерального агентства водных ресурсов.

«Все мы знаем, что работа педагога не заканчивается с наступлением шести часов вечера. И поэтому особенно благодарны тем, кто объясняет детям, как много в их жизни зависит от воды, и знакомит с перспективными профессиями, касающимися нашей отрасли. Вода всегда будет способствовать экономическому и социальному прогрессу, если человек позаботится о ней вовремя», - сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Фото: Пресс-служба Росводресурсов

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Уважение к природе можно передать только личным примером, считает учитель географии Ишимбайской коррекционной школы Башкортостана Альфия Раулиевна Мурясова.

- Почему я пришла к этой теме? Я же учительница географии, поэтому все, что связано с экологией, моя профессия и личный интерес. У меня, что называется, душа болит за все, что нас окружает, и я просто убеждена: уважение к природе надо прививать детям, когда они еще маленькие, всё как следует объяснять. Но с чего начинается это уважение? Личный пример важнее любых слов. Допустим, гуляете с детьми, забираете упаковку после перекуса с собой. Даже если мусор оставил на дорожке, лужайке кто-то другой - не поленитесь поднять и положить в урну, пока дождем его не смыло в реку. Модель поведения взрослого отпечатывается в сознании ребенка. Говорить об экономии воды можно сколько угодно, но если вы на глазах у детей моете в озере автомобиль или сбрасываете лекарства в унитаз, они скопируют именно ваши действия.

- На первый взгляд кажется, что ресурсы воды безграничны. Как вы объясняете детям, что это не так?

- У нас в начале сентября проводится День памяти жертв Беслана. И когда мы с детьми разговариваем про воду, я им напоминаю о ребятах, которые пробыли в заложниках 3 дня и погибли от обезвоживания. Потому что у них просто воды не было. Все мы процентов на 70 - вода. И жизненно важно всегда иметь доступ к чистой свежей воде.

ПРИМЕРИТЬ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

Россия - одна из самых богатых стран мира по запасам пресной воды, но эти ресурсы внутри страны распределены неравномерно. В европейской части России, где проживает 80% населения, сосредоточено только 10% запасов воды. И чтобы управлять голубым богатством страны, гидрологам, инженерам водного хозяйства, экологам и даже юристам экологического права необходимо много знаний и усилий. С этими и другими перспективными профессиями ребята подробно знакомятся на занятиях.

Любой педагог вне зависимости от основного профиля может внести вклад в сохранение родной природы. Методические материалы, видеоинструкции, пособия и красочные презентации в открытом доступе на сайте ключкводе.рф. Уроки организованы при поддержке Экокласса Движения ЭКА.

Так выглядит главная страница сайта экологического проекта (ключкводе.рф).

ДОБРОСОСЕДСТВО НА ВОДЕ

Проект принял международный масштаб, к российским школьникам присоединились дети и подростки еще четырех государств.

- Профессиональный диалог с иностранными коллегами мы ведем очень давно, - объясняет заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. - Мы всесторонне заботимся о благополучном состоянии водных объектов. У воды, как известно, нет границ, нет их и в научном знании. Благодаря увлекательному формату занятий мы получили хорошие отклики из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Молдовы.

Наша страна особое внимание уделяет международному сотрудничеству в вопросе комплексного управления водными ресурсами, ведь около 40 тысяч километров нашей государственной границы проходит по рекам, озерам и морям. А бассейны 70 крупных и средних рек являются трансграничными. Поэтому понятия водного партнерства, принципы добрососедского и справедливого использования трансграничных вод надо воспитывать в гражданах прибрежных стран с младых ногтей.