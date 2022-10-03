Океанская многоцелевая система "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Итальянская газета La Repubblica громче всех колотит в тревожные колокола:

«Путин, похоже, близок к тому, чтобы бросить новый вызов Западу... Тревога проистекает из доклада разведки НАТО, переданного в последние дни высшим командованиям союзников. Отчет касается передвижений атомной подлодки «Белгород»… Есть опасения, что ее миссия заключается в том, чтобы впервые в истории испытать сверхбесшумную и сверхмощную торпеду-дрон «Посейдон», который часто называют «оружием Апокалипсиса».

Ну а затем эта же газета еще больше нагнетает страшилки: «Посейдон» способен породить радиоактивное цунами вблизи побережья, будучи выпущенным с расстояния 10 тысяч километров (четверть Земного шара). А зараженная волна способна снести такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. «Посейдон» приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км/ч. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон-торпеда. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал еще и несет экстремальную дозу радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню. И как перспектива?..»

Перспектива, конечно, более чем жуткая. Но тут надо бы сделать принципиально важную оговорку, - применение «Посейдона» может стать реальностью лишь в случае, если США или другие страны НАТО, обладающие ядерным оружием, ударят по России.

Ну а что касается тактико-технических характеристик «Посейдона» то тут итальянская газета в основном сказала правду. Почему «в основном»? Да потому, что о реальной мощности ядерной боеголовки пока не знает никто, кроме ее конструкторов (она может быть и больше).

А вот кое-что очень важное, о чем не сказала La Repubblica, стоит добавить и уточнить. «Посейдон» (благодаря своему ядерному двигателю) имеет неограниченную дальность действия (а не 10 тысяч километров).

К тому же, это многоцелевое оружие, оно может использоваться не только для удара по побережью, но и для уничтожения военно-морских сил противника (авианосцев, подлодок, надводных кораблей).

Идем дальше. Сейчас в российском ВМФ есть две атомные подлодки, носители «Посейдона», - это подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск». На борту каждой – по 6 таких ядерных дронов!

Эти субмарины могут практически бесшумно

(особая секретная конструкция гребного винта), на глубине в 500 метров, с ресурсом автономного плавания в 3 месяца, обогнуть земной шар, окончательно запутать противника и выйти на заданную точку у Тихоокеанского или Атлантического побережья США. Сам "Посейдон", после запуска, уйдет на недосягаемую для торпед глубину в 1 километр.

Ну а теперь узнаем, что думает по наше «оружие Судного дня» известный американский аналитик Х. Саттон. Вот его слова: «Использование «Посейдона» способно в корне переменить тактику и стратегию современной подводной войны. Отсутствие у американских и британских военно-морских сил торпед, способных поразить «Посейдон», обеспечивают последнему неуязвимость и делают западные флоты практически беззащитными перед новым российским оружием».